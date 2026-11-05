Vitória vs. Fluminense por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Vitória y Fluminense, correspondiente a la jornada 34 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este viernes 6 de noviembre a las 20.00 h en el Estádio Manoel Barradas, ubicado en la ciudad de Salvador.

El momento de los equipos

Vitória llega al compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído 2-0 frente a Coritiba en su última presentación. Por el contrario, Fluminense arriba a Salvador con el ánimo en alza luego de obtener una victoria por 2-1 ante Internacional en la fecha anterior.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos atraviesan realidades distintas en el cierre de la temporada. Mientras el conjunto local busca hacer valer su localía en el Manoel Barradas para sumar puntos vitales, el elenco visitante intentará capitalizar el impulso anímico conseguido tras su reciente triunfo en casa para escalar posiciones en la tabla general.

Lo que está en juego

Para el Vitória, el duelo representa una oportunidad fundamental para recuperar terreno y alejarse de las zonas comprometidas de la tabla. Fluminense, por su parte, apuesta a mantener su racha ganadora para seguir consolidándose en la parte alta de la clasificación del Brasileirao Serie A.