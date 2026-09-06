Vitória vs. Grêmio por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Vitória y Grêmio, correspondiente a la jornada 26 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este lunes 7 de septiembre a las 20.00 h en el Estádio Manoel Barradas, ubicado en la ciudad de Salvador.

El momento de los equipos

El conjunto local, Vitória, llega a este compromiso con el objetivo de recuperar terreno tras haber caído 2-1 ante Atlético Mineiro en su presentación anterior. Por su parte, el equipo visitante, Grêmio, atraviesa un presente positivo tras conseguir una victoria por 3-1 frente a Chapecoense, resultado que buscará ratificar fuera de casa.

Números que anticipan el duelo

El choque en el Estádio Manoel Barradas se presenta como una oportunidad para que ambos conjuntos ajusten sus rendimientos. Mientras Vitória intentará aprovechar el factor local para dejar atrás la reciente derrota, Grêmio llega fortalecido en confianza tras su última actuación, buscando mantener la inercia ganadora en un reducto históricamente complejo.

Lo que está en juego

El resultado de este duelo es fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en la tabla de posiciones de la temporada 2026. Para Vitória, sumar de a tres es vital para escalar posiciones y estabilizar su andar, mientras que Grêmio busca encadenar triunfos que le permitan consolidarse en la parte alta de la clasificación del certamen.