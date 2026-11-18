El encuentro entre Vitória y RB Bragantino, correspondiente a la jornada 35 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este jueves 19 de noviembre a las 19.30 h en el Estádio Manoel Barradas, ubicado en la ciudad de Salvador.

El momento de los equipos

Vitória llega al compromiso tras una reciente caída por 3-0 ante Fluminense, lo que obliga al equipo a buscar una rápida recuperación ante su gente. Por su parte, RB Bragantino arriba con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 2-1 frente a Santos en su última presentación.

Números que anticipan el duelo

El partido enfrenta realidades opuestas en cuanto a la inercia competitiva: mientras el local intentará cortar su mala racha tras la derrota en el último duelo, la visita buscará aprovechar el impulso positivo de su triunfo previo para sumar fuera de casa en esta etapa decisiva del torneo.

Lo que está en juego

A falta de pocas fechas para el cierre de la temporada, ambos equipos necesitan sumar puntos clave en el Estádio Manoel Barradas para cumplir sus respectivos objetivos en la tabla de posiciones, en un tramo del campeonato donde cada unidad es determinante para la clasificación final.