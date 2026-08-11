Vojvoda, el DT “institucional” del Racing “low cost”, planta semillas del predio Tita y pide más a Maravilla

“Quiero estar con los que quieran estar. Y los que han ganado todo, van a tener que demostrarme también”. A Juan Pablo Vojvoda, pese a su diplomacia al hablar, se lo notaba con bronca. En el cierre del domingo, en La Paternal, su Racing salió aún más diezmado que en las fechas anteriores a afrontar un partido en el que, para colmo, Adrián Martínez se hizo expulsar por un codazo a los 20 minutos. El entrenador al que el presidente Diego Milito había calificado “de perfil institucional”, conoció rápidamente el contexto en el que deberá desarrollar su tarea: con un plantel debilitado, con salidas hasta en plena competencia; refuerzos que mayormente tienen poca chapa; y futbolistas de extensa historia con niveles subterráneos y decisiones incomprensibles.

En ese combo en el que la bronca de los hinchas es lógica, debido a que la Academia pasó de la aspiración de cosechar más títulos a saltar a un empobrecimiento en la calidad de su plantel, Vojvoda reveló que desde antes de firmar le habían planteado un escenario “de transición”: “En mis primeras conversaciones con la dirigencia fue eso, va a acontecer un cambio lógico, es lo que está pasando y no es una incomodidad, sino una ocupación que tengo como entrenador”.

“¿Para qué está el plantel? Para ir partido a partido y construir un nuevo proceso. No podemos mirar más allá del próximo partido”, sentenció el estratega cuando le preguntaron si contaba con intérpretes como para ser campeón, un propósito que con este plantel desvalorizado parece una utopía.

Juan Pablo Vojvoda hizo su descargo luego de la derrota de Racing ante Argentinos en La Paternal Prensa Racing

En el duelo con Banfield, al que recibirá el viernes a las 20.30, Racing saldrá a la cancha con 4 puntos en este Clausura y apenas 25 unidades en lo que va de la temporada, por lo que está debajo de la mitad de la tabla anual (merodea el lote del último tercio). Así, incrementa considerablemente el riesgo de quedarse sin participar en las copas internacionales, algo que no sucede en el club desde 2014. A partir de 2015, la presencia albiceleste en los torneos de la órbita Conmebol fue ininterrumpida durante una docena de temporadas.

El que no tiene asistencia perfecta en este Clausura es Adrián Martínez, que frente a Argentinos cometió un error garrafal: por el codazo que le dio a Kevin Gutiérrez, fue expulsado a los 20 minutos y comprometió aún más a la Academia en una noche que ya era esquiva (en ese momento perdía 1-0).

“Los jugadores que han conseguido y ganado todo, van a tener que demostrarme como lo hicieron los 10 jugadores que estaban en la cancha. Pero me lo van a tener que demostrar, esto es un club grande. No se pueden conformar con decir ‘ganamos’ o ‘tuvimos dos años buenos’. La gente los va a exigir, yo se los voy a exigir, así es la vida misma”, aseveró Vojvoda, quien reprendió a Maravilla: “Lo que hizo fue un error que no se puede permitir en el alto nivel, él lo sabe. No tiene que volver a suceder”.

Maravilla Martínez se va expulsado en el primer tiempo ante Argentinos luego de darle un codazo a Kevin Gutiérrez FACUNDO MORALES - FOTOBAIRES

Ver la formación titular y el banco de Racing denota la pérdida de categoría que tuvo enel plantel, en el marco de una dirigencia que desmiente que no haya dinero, pero que enfatiza que los recursos actuales están orientados a las obras en el predio de Ezeiza, mientras aguarda por la promoción de juveniles que a futuro también representen ingresos.

“A los que están desde antes y que no han tenido posibilidades, las van a tener; y jugadores que en determinado momento han hecho las cosas bien en inferiores o en Reserva, también”, amplió Vojvoda en La Paternal, donde puso en el once inicial nuevamente a Alejandro Tello, el mediocampista cuyas características le llamaron la atención positivamente desde la pretemporada.

Además de la titularidad de Tello, quien asistió a Ezequiel Cannavo para el empate transitorio, el entrenador incluyó a cinco juveniles en el banco: el zaguero Gonzalo Escudero (había sido titular ante Gimnasia), el lateral derecho Tobías Rubio (con más rodaje en Primera), y los mediocampistas Bautista Pérez (hijo de Perico, ex mediocampista central de la Academia e Independiente), Alexis Yegros y Santino Aguirre, autor del gol del título de la Reserva. Éste último ingresó, tuvo su estreno en la máxima categoría y casi empata en la última acción del encuentro.

Mateo Martínez, otro de los formados en la cantera académica, tiene posibilidades de saltar a la cancha el viernes ante el Taladro, debido a la grave lesión que sufrió Marco Di Césare (fractura del peroné del tobillo derecho). Para esa posible decisión de Vojvoda se conjugan dos situaciones: el juvenil que es primer marcador central ya estaba en el radar del técnico, quien lo había mencionado públicamente cuando asumió como reemplazante de Gustavo Costas, mientras que la otra alternativa es Nazareno Colombo.

Pese a tener 101 partidos con la camiseta albiceleste, el ex Estudiantes fue repudiado por los hinchas en el Cilindro durante la derrota con Tigre, en la que un grave error suyo propició la apertura del marcador, por intermedio de Gonzalo Martínez. Desde ese momento, cada una de sus jugadas fue acompañada por silbidos e insultos, lo que empeoró su tarea y derivó en que Vojvoda lo sacara después del primer tiempo.

Matias Catalán, defensor central de Talleres, no de los apuntados para reforzar el equipo ante la lesión de Di Cesare DIEGO LIMA - AFP

“Vamos a ir a buscar otro marcador central”, afirmaron fuentes de la dirigencia de Racing a LA NACION, debido a la lesión de Di Césare. Matías Catalán, de Talleres, es uno de los defensores que está en carpeta, aunque “no es el único”, según le apuntaron a este medio. En tanto, este lunes Agustín García Basso rescindió de común acuerdo con el club, que de esta forma ya no tiene entre sus filas a los tres futbolistas que habían manifestado su intención de cambiar de aires y resultaron marginados desde la semana pasada.

En esa sintonía, el técnico de la Academia había reconocido que habló “sinceramente con Santiago (Sosa) como con Baltasar”, cuyas intenciones eran un nuevo desafío y tener una titularidad asegurada, respectivamente. “Baltasar me dijo que quería jugar. Yo no le voy a prometer la titularidad a ninguno, se lo dije. La titularidad se la van a tener que ganar todos, sin excepción. Esto es por méritos, por rendimiento y partido a partido, como a mí me lo van a exigir”, enfatizó el ex técnico de Fortaleza, que esta semana ya contará con dos nuevos refuerzos: Leonel Pérez y Gastón Lodico.

Leonel Pérez, volante central que llegó como refuerzo, jugando para Huracán ante Independiente LA NACION/Rodrigo Néspolo

“Leo Pérez es un jugador posicional, físico, con dinámica, de piernas largas, y nos va a aportar equilibro defensivo. Puede jugar solo o con (Matías) Kranevitter, al que lo veo en una evolución”, analizó Vojvoda sobre el mediocampista central con pasado en Huracán y Gremio, mientras que definió a Lodico como “un jugador más armador de jugadas”, sobre quien deseó “que rápidamente se ponga en sintonía con lo que necesita el equipo”.

Con las partidas de Sosa y Gabriel Rojas, dos de los referentes que quedaban del ciclo exitoso de Gustavo Costas, la cabeza del cuerpo técnico de Racing subrayó que “en el fútbol es muy difícil decir ‘se va una pieza, se repone con otra y va a funcionar’”. Para Vojvoda, quien es consciente de que el contexto en el que arribó no es ideal, ya que hasta la figura de Milito se llevó insultos por primera vez debido a decisiones de su gestión, su tarea como entrenador es “sacarle el mayor rendimiento a los jugadores”.

“Me toca este momento y lo acepto. Es un desafío bueno para mí, me hago cargo y me gusta”, redobló la apuesta el estratega, quien se propone potenciar a jugadores sin cartel, advertir a una figura como Maravilla y promover a los juveniles. El objetivo es que el tan mentado “salto de calidad” que prometió la dirigencia no se convierta en un salto (más grande) a la incertidumbre de cara a lo que viene.