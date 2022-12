Walid Regragui, el DT de Marruecos que fue compañero de Scaloni, define a su equipo: “Somos el Rocky Balboa de este Mundial”

escuchar

Nadie quiere cruzarse con Marruecos en el Mundial de Qatar 2022, una verdadera bestia negra para las potencias europeas. En la etapa clasificatoria de grupos eliminó a Bélgica y relegó al segundo puesto a Croacia; España fue la víctima en los octavos de final y ahora completó el combo ibérico al eliminar a Portugal. Los Leones de Atlas se convirtieron en el primer seleccionado africano en la historia de la Copa del Mundo que jugará las semifinales y para el director técnico Walid Regragui se tratará de un juego singular: el rival será Francia, su país de nacimiento, aunque él se identificó con Marruecos.

Como futbolista se desempeñó en clubes de la Ligue1 y en Racing de Santander, de España (donde fue compañero de Lionel Scaloni en 2006), pero disputó 44 juegos para los marroquíes, entre eliminatorias mundialistas, Copa Africana de Naciones y amistosos. La trayectoria como entrenador la desanduvo en su nación adoptiva, con la que asestó un nuevo golpe al despedir a una figura globalizadora como la de Cristiano Ronaldo.

“Es increíble. Si me dices al inicio de la Copa del Mundo que llegamos a semifinales, ganándole a Bélgica, España y Portugal te diría que es imposible”, relató Regragui, que destacó el sacrificio, el corazón, el alma, la táctica y el amor de los hinchas como banderas de una selección que resulta incómodo por su estrategia, la que cumple sin salirse del libreto y la que le dibuja una sonrisa tras otra. “Han visto que no somos fáciles. Estamos tácticamente bien, jugamos con un corazón grande y no dejamos espacio: corremos y tenemos jugadores técnicos que pueden marcar diferencias. También tenemos suerte, porque el palo estuvo con nosotros en la Copa del Mundo”, analizó el hombre que fue convocado de urgencia, tres meses antes del Mundial, para reemplazar al bosnio Valil Halilhodzic, quien clasificó a Marruecos para la Copa del Mundo, pero que desató un conflicto interno, al no convocar a Hakim Ziyech y a Noussair Mazraoui.

Con la estruendosa victoria sobre Portugal, con gol de Youssef En-Nesyri, el seleccionador apeló al cine para ensayar una representación de lo que significa Marruecos en Qatar 2022: “Cuando ves Rocky, quieres apoyar a Rocky Balboa por su trabajo duro y su compromiso: creo que somos el Rocky Balboa de este Mundial”, la comparación que ensayó Regragui, rememorando la saga que protagonizó Sylvester Stallone, que encarnaba la historia de un boxeador que se destacaba por la fiereza y el espíritu para afrontar los combates por el cetro frente a rivales que enseñaban mejores estadísticas y una técnica más depurada.

Walid Regragui nació en Francia y se formó como futbolista en ese país, pero adoptó la ciudadanía marroquí, jugó para la selección y ahora es el entrenador de la Cenicienta de la Copa del Mundo Petr David Josek - AP

“Estoy muy feliz y estoy feliz también por España, porque hay gente que dijo que es una pesadilla perder contra Marruecos: han visto que no es fácil ganarnos”, apuntó Regragui a quienes critican o desacreditan el juego físico y táctico. Marruecos apenas recibió un gol en cinco partidos –Canadá, en el último partido del Grupo F- y lejos de recurrir a los discursos políticamente correctos manifestó a quién quería de rival en las semifinales: “Quiero a Francia. Es mi segundo país y va a estar muy bien jugar contra mi segundo país”, puntualizó el DT, de 47 años, que nació en Corbeil-Essones, a solo 40 minutos de Paris, y que antes de ser futbolista se diplomó en la universidad en Ciencias Económicas y Sociales.

Walid Regragui apeló a la historia del cine para definir a Marruecos; los Leones de Atlas jugarán las semifinales con Francia, actuales campeones del mundo y el rival contra quien deseaba medirse el entrenador Alessandra Tarantino - AP

Lateral derecho en los días de futbolista, defendió a Racing Club de París, Toulouse, Ajaccio, Dijon y Grenoble –en Francia- y Racing, de Santander, en España. Finalizada la carrera como jugador, que se extendió durante casi 13 temporadas, Regragui prácticamente inició el recorrido como entrenador: su primera experiencia fue como asistente de Rachid Taoussi en la selección de Marruecos. Fueron 14 juegos, pero también una señal de lo que le preparaba el destino.

Seis años como entrenador en FUS Rabat, con el que se consagró en 2016; Al Duhail (Qatar) fue el siguiente desafío y no defraudó: sumó un título. Regresó a Marruecos para conducir a Wydad Casablanca –de los clubes más populares- y los éxitos se acumularon con la Champions League Africana y el título de la Liga marroquí 2021/22.

Disciplina táctica, corazón, sacrificio... las virtudes de Marruecos, las características con las que Walid Regragui convenció a sus dirigidos para reescribir la historia Petr David Josek - AP

Tres partidos de preparación con Marruecos, el camino antes de viajar a Qatar. Ahora son ocho los juegos que reflejan su experiencia como seleccionador. Con la victoria sobre Portugal, Regragui se aseguró dos encuentros más para la estadística, aunque los números jamás podrán esconder la colosal historia que protagonizó con los Leones de Atlas, los primeros en clasificarse para las semifinales entre los africanos, relegando las actuaciones de Camerún en Italia 1990; Senegal en Japón-Corea del Sur 2002 y Ghana, en Sudáfrica 2010, quienes cayeron en los cuartos de final.

