Cuándo empieza el Mundial 2026: horario y TV de la fiesta inaugural y el primer partido

Este jueves, México y Sudáfrica le subirán el telón al Mundial 2026. Ambos equipos se verán las caras a partir de las 16 (horario argentino), por la primera fecha del Grupo A, en el estadio Azteca de la Ciudad de México, que será sede de un partido inaugural de una Copa del Mundo por tercera vez, un récord absoluto hasta la fecha. Previamente, a partir de las 14.30, se llevará a cabo la primera de las tres fiestas inaugurales de esta edición. Las dos restantes, en un hecho inédito, serán el viernes antes de los debuts de Canadá (vs. Bosnia y Herzegovina en el BMO Field de Toronto) y Estados Unidos (vs. Paraguay en el SoFi Stadium de Los Angeles), las otras naciones anfitrionas.

El encuentro entre mexicanos y sudafricanos será la reedición del primer encuentro de Sudáfrica 2010, jugado en Johannesburgo. En aquella oportunidad, el marcador finalizó 1 a 1 por los goles de Siphiwe Tshabalala y Rafa Márquez. Es la primera vez en la historia de los Mundiales que se repiten los protagonistas del encuentro inaugural, lo que le suma un matiz a este inicio.

Guillermo Ochoa disputará su sexto Mundial y compartirá la marca con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo Marco Ugarte - AP

Tradicionalmente el primer compromiso del torneo de selecciones más importante del planeta lo disputaba el último campeón, que en este caso sería la selección argentina porque levantó el trofeo en Qatar 2022. Sin embargo, esto cambió a partir de Alemania 2006. Desde entonces, el país encargado de dar el puntapié inicial del certamen es el local. En este 2026, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) eligió a México por sobre los otros organizadores, Estados Unidos y Canadá, para disputar el primero de los 104 partidos.

La zona A también está integrada por Corea del Sur y República Checa, que se enfrentan este mismo jueves a las 23 en el estadio Guadalajara de Jalisco, México.

¿Cómo será la fiesta inaugural de México?

Algunos de los artistas que se presentarán en el estadio Azteca son Shakira, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Los Ángeles Azules y Maná, entre otros. El hilo creativo cobrará vida a través del intrincado y festivo arte del papel picado, un poderoso símbolo de tradición, artesanía y alegría de México. Además, Shakira y Burna Boy presentarán por primera vez DaiDai, una de las canciones del álbum oficial del Mundial 2026.

La participación de Shakira en las canciones de la Copa del Mundo ya se volvió una tradición Bruna Prado - AP

Cómo ver online la ceremonia de apertura y el partido inaugural

La primera Ceremonia de Apertura y el partido inaugural del Mundial 2026 se llevarán a cabo este jueves 11 de junio. La fiesta iniciará a las 14.30 (horario argentino), una hora y media antes del comienzo del partido entre México y Sudáfrica, programado para las 16. La actividad completa se puede ver por televisión a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, y por streaming en Disney+ Premium y Paramount+.