Xavi acalla una semana de rumores en Barcelona sobre su continuidad como DT: “No ha cambiado nada”

Hace menos de un mes hubo una puesta en escena que ayudó a calmar los ánimos en Barcelona. Joan Laporta, el presidente, llamó a una conferencia de prensa junto con Deco, director deportivo, y Xavi, el DT, para anunciar que nada iba a cambiar y que la dirección técnica seguiría en manos de ese hombre que poco antes había manifestado que no continuaría. Fueron días de cierta tranquilidad los que siguieron, a partir de esas certezas. Hasta que esta semana todo volvió a revolverse, a partir de rumores vertidos por la prensa catalana, que interpretaban algunas declaraciones de Xavi como una marcha atrás.

Este sábado, en la previa del partido de mañana ante Rayo Vallecano, Xavi habló ante los periodistas y salió al cruce de los trascendidos, que no solo lo daban ya fuera del club, sino que hablaban de Rafa Márquez como probable reemplazante. “El club me transmite tranquilidad y seguimos con la misma ilusión y ambición. Para esta temporada y la que viene. Me transmiten calma, no cambia nada”, apaciguó el entrenador.

🎙️ Xavi Hernández: “O clube me dá tranquilidade e confiança.” pic.twitter.com/Lk7Qd8103M — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) May 18, 2024

Ante una nueva consulta, Xavi insistió: “No me interesa de donde sale el ruido. Me interesa tener la confianza del presidente, que esta intacta, y la de Deco. Y la del vicepresidente deportivo. Me transmiten confianza y calma. Para mí no ha cambiado nada”.

Deco, director deportivo, Joan Laporta, presidente, y Xavi, hace menos de un mes sellaban el pacto de continuidad Emilio Morenatti - AP

Barcelona quiere asegurarse el segundo puesto de la liga, luego de la consagración anticipada de Real Madrid. Para ello, debe ganarle al Rayo o esperar que Girona no triunfe en su visita a Valencia. “Si hay algún cambio, ya se lo diríamos. Estoy tranquilo. Tengo cero dudas de que la cosa puede ir bien conmigo de entrenador, tengo una base extraordinaria en la plantilla, sobre todo con gente de casa. El año que viene podemos competir de mejor manera. Sigo con ganas, ilusión, ambición... y con estas noticias más”, cerró Xavi.

Con 44 años y habiendo ganado todo como jugador con la camiseta culé, Xavi afrontará la cuarta temporada al frente del plantel barcelonista, tras la llegada en noviembre de 2021 en reemplazo de Ronald Koeman. En ese período ganó la liga y la supercopa local, ambos títulos en 2023.

