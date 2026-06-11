Yael Falcón Pérez dirigirá el partido entre Suecia y Túnez, que se jugará el domingo

El árbitro argentino Yael Falcón Pérez fue designado por la FIFA para el partido entre Suecia y Túnez, por el grupo F, que se jugará el domingo en el estadio Monterrey. Estará acompañado por los también argentinos Facundo Del Yesso (asistente 1) y Facundo Rodríguez (asistente 2). El cuarto árbitro será el costarricense Juan Calderón, mientras que como árbitro de reserva estará el también tico Juan Carlos Mora.

De todas formas, Falcón Pérez no será el primer réferi argentino en debutar en la Copa del Mundo. Este viernes saldrá a la cancha Facundo Tello, encargado de aplicar el reglamento en el encuentro que disputarán Canadá y Bosnia en el Toronto Stadium. El partido pertenece al grupo B, que también integran Qatar y Suiza.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 1, 2, 3 and 4 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) June 8, 2026

Al igual que Falcón Pérez, Tello también contará con la asistencia de compatriotas suyos: lo acompañarán Juan Pablo Belatti (asistente 1) y Gabriel Chade (asistente 2). Además, Hernán Mastrángelo estará en el VAR. En el Mundial 2026 habrá un tercer árbitro de campo argentino: Darío Herrera. Sin embargo, hasta ahora la FIFA sólo designó a Tello y Falcón Pérez.

A comienzos de abril, cuando la FIFA confirmó la delegación de árbitros para la Copa del Mundo, la AFA se congratuló por el récord de referís que la asociación había aportado al torneo ecuménico: además de Falcón Pérez, Herrera y Tello (el único de los tres con experiencia mundialista), también están los asistentes Chade, Belatti, Rodríguez, Del Yesso, junto a Cristian Navarro. Mastrángelo es el único representante argentino en el VAR.

Hernán Mastrángelo, único representante del fútbol argentino en el VAR mundialista, estará en Canadá vs. Bosnia, que será dirigido por Facundo Tello DIEGO LIMA - DIEGO LIMA

“La notificación recibida por AFA implica un récord histórico para el arbitraje nacional y también lo es a nivel global, ya que en conjunto con Brasil se transforma en la federación con más jueces citados en una edición del Mundial“, se leyó en un comunicado publicado en la página web de la AFA. En total, la FIFA designó a 52 árbitros (uno de ellos, el somalí Omar Artan, no fue habilitado para ingresar a Estados Unidos y regresó a su país), 88 jueces de línea y 30 asistentes de video, provenientes de las seis confederaciones y de 50 federaciones miembro, para el Mundial. La nómina cuenta con 41 integrantes más que en Qatar 2022.

Facundo Tello es quien desde hacía tiempo aparecía en la consideración de Federico Beligoy y Fernando Rapallini como el máximo candidato argentino para el Mundial. De hecho, fue elegido para el repechaje entre Congo y Jamaica, el 31 de marzo, pero durante el partido sufrió un desgarro en el gemelo y un leve esguince de rodilla que le impidieron completarlo y encendieron una señal de alarma sobre su presencia en la Copa del Mundo.

Facundo Tello dirigirá este viernes el encuentro entre Canadá (uno de los organizadores) y Bosnia FABRICE COFFRINI - AFP

Unos días antes, había sido protagonista en el empate 0 a 0 entre Huracán y Barracas Central, en el que, respaldado por Adrián Franklin en el VAR, no sancionó un posible penal en favor del local por mano en el área de Damián Martínez a los 34 minutos del segundo tiempo. Tello, que llega al Mundial con 44 años, ya dirigió tres partidos en Copa del Mundo de 2022: Suiza-Camerún, Portugal-Corea del Sur -ambos por la fase de grupos- y Marruecos-Portugal, por los cuartos de final.

Falcón Pérez, de 37 años, es internacional desde 2022 y ha sostenido un nivel parejo a lo largo de su carrera, aunque con algunos episodios que afectaron su imagen, como el recordado penal en favor de Racing en el clásico disputado en el Libertadores de América, en 2023, cuando sancionó una infracción de Nicolás Vallejo sobre Facundo Mura que pareció haber ocurrido fuera del área. A eso se sumó, sobre todo, su actuación en el River-Platense de mayo de 2025, en el que cobró un polémico penal en favor del Millonario sobre el final y cuya conducción fue calificada como “muy mala” por el propio Rapallini.

La sorpresa fue, sin dudas, la designación de Darío Herrera, que a sus 41 años dirigirá su primera Copa del Mundo. Es internacional desde 2015 y fue muy bien conceptuado en sus inicios en Primera División. En 2024 fue parte de la Copa América de Estados Unidos, junto con Yael Falcón Pérez. Esta vez, no aparecía en los pronósticos como uno de los jueces elegidos.