Yan Diomande, el jugador que recuerda a Lamine Yamal, bate récords donde va y cuesta 100 millones de euros

El hábito de la soledad es el primer signo diferencial. “Vivir solo no es un problema, porque siempre ha sido así desde que era pequeño. Me fui de casa a otro lugar, sin mi familia, a pelear y entrenarme duro. Podría vivir solo para siempre”.

Una carrera fuera de lo común, la segunda rareza. De llevarse sin permiso los choclos de los campos vecinos a la escuela donde aprendía fútbol en Costa de Marfil, a dos academias de élite en Estados Unidos. Después, un paso fugaz por Leganés, y de ahí, el salto a la Bundesliga y la selección.

El estallido inesperado, un tercer motivo de asombro. En agosto de 2023 integraba un equipo semiprofesional del Estado de Florida. En marzo de 2025 jugó dos partidos en 13 días, el primero en la quinta categoría de España. El segundo, enfrentando a Real Madrid en el Santiago Bernabéu por La Liga. En mayo de 2026 recibió el premio al Novato del Año en el campeonato alemán. “Todo fue muy rápido. Una locura”.

Una celebración en RB Leipzig junto con Brajan Gruda (Photo by Sebastian Widmann/Getty Images) Sebastian Widmann - Getty Images Europe

Ser ambidiestro, el cuarto detalle. La capacidad para manejar ambos perfiles -más o menos como Ousmane Dembélé-, le permite calcar acciones con gambeta por afuera, llegada al fondo y centro atrás, o con enganche hacia adentro y remate el arco, como extremo por cualquiera de las dos bandas. Y genera una curiosidad: en algunas reseñas aparece como diestro y en otras, como zurdo.

La valoración de cero al infinito es el último e increíble sobresalto. A Leganés llegó como agente libre (no costó ni un centavo). Cuatro meses más tarde, el Leipzig germano pagó 20 millones de euros por él. Un año después, su valoración ronda los 90 millones y su club dice que no lo vende por menos de 100.

La vida futbolística de Yan Diomande, nacido el 14 de noviembre de 2006 en un barrio popular de Abiyán, capital marfileña, escapa a casi todos los parámetros habituales. De alguna manera, la extrafutbolística también.

Talento y dedicación constantes: Yan Diomande deslumbra en Alemania y aún no cumplió 20 años (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images) NurPhoto - NurPhoto

Hay que ser dueño de convicciones muy firmes y tener una personalidad muy fuerte para dejar todo atrás a los 15 años y cruzar el océano sin compañía para completar el secundario como alumno interno en Estados Unidos, sin hablar inglés y llevando en la mochila apenas el aval de un descomunal talento con la pelota en los pies. El camino de semejante apuesta puede llevar a la mayor de las frustraciones y un trauma difícil de corregir; o al crecimiento temprano. Ganó la opción 2.

“Cuando eres joven y estás en un internado, no quieres que te señalen como alguien diferente o especial, sino que te vean como una persona normal. Creo que pudimos ayudar a Dio a sentirse seguro y ser él mismo. Hoy es muy maduro para su edad”, razona Seth Brown, presidente y director ejecutivo de la DME Academy, el lugar donde el pequeño Yan completó su formación antes de ser el extremo que Jürgen Klopp, director general de fútbol de Red Bull, no dudó en fichar aunque apenas llevara diez partidos entre los grandes.

Yan Diomande en el RB Leipzig. RB Leipzig

La aparición de Diomande en los escenarios de alto nivel fue un boom de los que sólo se dan muy de vez en cuando. “Con él pasó algo que nunca había visto. Subió del filial, y los jugadores del primer equipo fueron los que empezaron a decir que tenía que jugar con ellos”, recuerda Borja Jiménez, que por entonces era el técnico de un Leganés que intentaba evitar el descenso a Segunda.

El chico que acababa de aterrizar en el club, sin ningún antecedente, había disputado un único partido con el filial pepinero (derrota 1-0 ante el Cala Pozuelo), cuando para aprovechar el paréntesis de una fecha FIFA, Jiménez armó un entrenamiento entre los equipos A y B de la institución. “La impresión inicial fue impactante. Lo quitamos cuando terminó el primer tiempo porque ya había hecho un gol y desbordaba a los titulares como quería. Preferimos evitar que alguien pudiera hacerle daño. En muchos aspectos me recordó a Lamine Yamal”, agregaba Jiménez en una charla con el diario catalán Sport.

Yan Diomande con el premio al rookie de la temporada de la Bundesliga. RB Leipzig

A la semana siguiente, ya en un cotejo oficial y perdiendo 3-2 en el Bernabéu, el técnico español mandó a la cancha a la nueva incorporación para intentar el empate en los últimos diez minutos. Las crónicas mencionan que fue objeto de un posible penal que no se cobró. El chico igual se llevó una ofrenda valiosa: la camiseta de Kylian Mbappé, uno de sus futbolistas más admirados. “Intento fijarme en los que juegan en mi posición para aprender de ellos y reproducirlos en la cancha. Antes observaba mucho a Cristiano Ronaldo”, confesó alguna vez.

Un par de años antes, Wayne Dorman, propietario del AS Frenzi, el conjunto con el cual la DME Academy participaba en el torneo de la United Premier Soccer League (UPSL), había recibido los mismos comentarios de sus entrenadores: “Los hipnotizó desde el primer día. Era un chico que mostraba ambición y liderazgo, y ni se inmutaba por las patadas que pudiera recibir. Ellos me decían que en el futuro sería apto para ser el presidente de Costa de Marfil”. Brown reafirma esa opinión: “Ver a alguien correr con su velocidad, su ritmo y su tenacidad, y comprobar lo que se esfuerza en el campo fue un regalo”.

Dorman y Brown conocieron a un Diomande que ya había transitado la compleja ruta de la adaptación al nuevo país y a su situación de emigrante solitario durante su paso por el Yeel High School, en el norte de Florida. “Tuve algunas dificultades, más que nada choques culturales: la comida me parecía poco saludable y no entendía la preferencia de los estadounidenses por el básquet. Pero fuera de estas cuestiones, puedo decir que quedarme en Estados Unidos fue fácil, porque lo realmente difícil es vivir en África”, señala al hablar de esa etapa el juvenil número 49 del RB Leipzig, que aún no cumplió 20 años.

Que el profesionalismo iba a recibir con los brazos abiertos a Yan era un destino cantado. La lógica, en principio, era pensar en un club de la MLS. De hecho, realizó algunas pruebas en Colorado Rapids. “Las terminó antes para llegar a tiempo a la final de la UPSL contra Sporting Wichita. Jugó e hizo los dos goles del triunfo. Cuando marcó el segundo, se arrodilló y se puso a llorar. Fue el MVP del torneo, por supuesto”, rememora Dorman. Su compromiso con los compañeros era una de las razones; la otra, que Diomande ya tenía decidido no quedarse en el fútbol estadounidense: “Simplemente, no quería comenzar allá mi carrera”.

Yan Diomande (izquierda) desborda con el balón ante Issa Kabore, de Burkina Faso, por los octavos de final de la Copa Africana de Naciones Themba Hadebe - AP

Maxidel Management, la agencia que lo representaba -y que afirma poseer un acuerdo vigente que hará valer en caso de una futura transferencia-, le consiguió pruebas en Gran Bretaña. Pasó por Bournemouth, Chelsea, Crystal Palace y Glasgow Rangers sin lograr nada concreto. “Fue una experiencia divertida. Era joven, no acababa de entender lo que estaba pasando, pero lo pasé bien entrenando con jugadores como Olise o Eze. Poco tiempo después arreglé con Leganés”.

En Butarque, el estadio y sede del modesto club del sur de Madrid, no podían creer que la oferta de abonar la cláusula de rescisión por ese extremo marfileño que los había encandilado fuese cierta. Solo llevaba una decena de partidos jugados, y además, todos guardaban en la memoria la oportunidad que falló en el encuentro contra el Sevilla que prácticamente los condenó al descenso. A cuatro fechas del final de la liga y con 2-2 en el marcador, Diomande quedó frente al arco libre en el minuto 94 e increíblemente desvió el remate. En ese momento, Sevilla le llevaba un punto de ventaja al Leganés, el mismo que finalmente estableció cuál de los dos se quedaría en Primera.

Klopp y la gente del Leipzig no hicieron caso de esa acción. Transfirieron el dinero y se llevaron al pibe a Alemania. “Nuestra cantera se basa en jugadores jóvenes y talentosos. Si alguien con esas características llega al RB Leipzig sabe que puede convertirse en un futbolista de clase mundial, como lo es ahora mismo Diomande”, decía en marzo pasado Tatjana Haenni, la directora general de la entidad para explicar la extensión del contrato hasta 2030.

Ocho meses después de su debut, el joven Yan ya se había metido a toda la Bundesliga en el bolsillo. “Es muy difícil detenerlo en el uno contra uno, tiene buena velocidad y un gran sentido del tiempo en muchas situaciones, pero además defiende para el equipo y es muy bueno en la presión tras pérdida. Eso demuestra su mentalidad”, opina Ole Wener, el técnico de los Toros Rojos de Leipzig. “Es un jugador emocionante e imparable, un auténtico torbellino de energía e imprevisibilidad. Posee cualidades innatas que no se pueden enseñar y que aterrorizan a los defensores”, escribió el periodista Adam Bate en Sky Sports.

Su convocatoria a la selección solo era cuestión de tiempo. Se produjo en octubre pasado, para dos encuentros de las eliminatorias mundialistas. Hizo un gol en cada uno y se ganó un sitio en el equipo que en enero iba a disputar la Copa de África. Pero sobre todo, provocó en el cuerpo técnico y en sus compañeros el mismo efecto que en cada lugar al que fue llegando.

Yan Diomande, figura del RB Leipzig RB Leipzig

“Es un futbolista que sorprende de verdad. Cuando iba a venir pensábamos que sería tímido, pero fue todo lo contrario: se adaptó enseguida, parecía que llevaba años con nosotros. Conocía a todos sus compañeros y entendía perfectamente nuestra dinámica. Cuando un jugador con su capacidad para eliminar rivales, marcar y asistir se siente cómodo, solo puede ocurrir lo mejor”, manifestó en esa ocasión Emerse Faé, el técnico de los Elefantes marfileños. Frank Kessié, el capitán, fue aún más elocuente: “Yan es un jugador extraordinario. Junto a Amad Diallo y Christ Inao, Costa de Marfil está bendecida. Con tres talentos así, uno puede estar tranquilo. Cuando los veo jugar, soy un aficionado más”, sostiene el volante que pasó por Milan y Barcelona.

En su primera temporada en Alemania, Diomande estuvo presente en 36 partidos entre Bundesliga y Copa, en los que promedió 75 minutos sobre el césped. Marcó 13 goles y dio 10 asistencias, ya sea jugando por derecha o izquierda. Aunque la cifra más notable fueron sus 118 gambetas exitosas, 50 más de quien le siguió en esa tabla. A estos números habría que añadirles los tres tantos y la treintena de gambetas sumadas con su selección.

El premio al Novato del Año no le extrañó a nadie. “Fue un activo fundamental para la Bundesliga, por su excepcional velocidad, su brillantez con la pelota, su precisión en la definición y su habilidad en el uno contra uno”, subrayaron Marc Lenz y Steffen Merkel, directores generales de la liga alemana al justificar la entrega del galardón.

Yan Diomande intenta escapar a la marca de Ibrahima Konate y Adrien Rabiot (Photo by FRANCK FIFE / AFP) FRANCK FIFE - AFP

“Este año ha sido increíble para mí y estoy orgulloso por lo hecho. Pero trabajo para mejorar porque nadie es perfecto. Cada día hay que intentar mejorar algo, aunque sea en un uno por ciento, y no voy a dejar de hacerlo porque cometo muchos errores. Soy humano y puedo cometerlos, jugué muchos partidos malos esta temporada y tengo que trabajar duro para seguir ganando confianza, por ejemplo, en la definición de las jugadas”, dice el receptor de tantos elogios al analizar su temporada mágica.

A Yan Diomande ahora lo aguarda el Mundial, y después, posiblemente, un pase multimillonario a alguno de los grandes de la Premier que sueñan con sumarlo a sus filas. Ahí se iniciará una nueva historia, porque todo hace suponer que al pibe de Abiyán todavía le quedan muchas sorpresas por regalar.