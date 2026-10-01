Zinedine Zidane recordó el cabezazo a Marco Materazzi antes de Francia - Italia: “No estoy orgulloso de lo que pasó”

Veinte años después de aquella noche en Berlín, Zinedine Zidane vuelve a tener a Italia enfrente. Ya no llevará la camiseta número 10 ni el brazalete de capitán de Francia. Esta vez estará de traje y ocupará el banco de suplentes como seleccionador de Les Bleus. Sin embargo, en la conferencia de prensa previa al encuentro de este viernes por la UEFA Nations League, una escena de la final del Mundial 2006 volvió a instalarse en el centro de la conversación: el cabezazo a Marco Materazzi que determinó su expulsión en el último partido de su carrera.

“Las imágenes me lo recuerdan siempre, pasan en bucle todo el rato”, expresó Zidane con una sonrisa ante la consulta de los periodistas. Y agregó: “Afortunadamente no hice solo eso y tengo otras imágenes más agradables. Así que pienso más en las que son positivas”.

La acción quedó como una de las imágenes más recordadas de aquella definición que le dio el último título a Italia y también como un episodio inevitable al repasar la extraordinaria trayectoria del francés. Zidane, de todos modos, no intentó esquivar el tema. “Es algo que forma parte de mi carrera”, apuntó.

La imagen del famoso cabezazo de Zidane al defensor italiano Marco Materazzi durante el partido final de fútbol de la Copa Mundial 2006 entre Italia y Francia afp - Archivo

Después profundizó sobre lo sucedido aquella noche del 9 de julio de 2006. “No estoy orgulloso de lo que pasó. Lo dije y lo repetí, y lo vuelvo a decir hoy. Forma parte de una trayectoria. No solo puedes hacer cosas bonitas (...) Pero ahora pasamos a otra cosa. Vamos a ver qué pasa mañana con este equipo de Francia”, sostuvo.

Aquella expulsión tuvo además una particularidad que multiplicó su impacto: no había un partido siguiente para Zidane. La final ante Italia fue la despedida que había elegido para su carrera profesional. Tras la tarjeta roja del árbitro argentino Horacio Elizondo, debió abandonar el campo y observó desde afuera la definición por penales que consagró campeón mundial al conjunto italiano.

Una toma inédita del cabezazo de Zidane a Materazzi.



La final del Mundial fue el último partido en la carrera de Zinedine.pic.twitter.com/jkBgN7eLoO — Andrés Yossen 🇦🇷 ⭐🌟⭐ (@FinoYossen) May 28, 2026

La secuencia se produjo en el tiempo extra. Después de un breve intercambio de palabras, Zidane avanzó unos metros, se detuvo, regresó hacia Materazzi y golpeó con la cabeza el pecho del defensor. El italiano cayó de espalda y los futbolistas reclamaron una sanción. Elizondo no había visto la agresión, al igual que sus asistentes, pero recibió el aviso del cuarto árbitro, que lo vio en la repetición en la pantalla, y expulsó al capitán francés.

El episodio cerró de la manera menos esperada una actuación que hasta entonces había tenido a Zidane como protagonista. El mediocampista había abierto el marcador con un penal ejecutado picándolo ante Gianluigi Buffon. Materazzi empató después para Italia y, ya en el tiempo extra, el arquero italiano evitó otro gol del número 10 con una gran respuesta ante un cabezazo. Poco después llegaría la acción que cambiaría definitivamente su despedida.

El árbitro Horacio Elizondo le muestra la tarjeta roja al francés Zinedine Zidane Michael Probst - AP

Materazzi dio su versión tiempo después. “Lo sujeté (a Zidane) un poco de la camiseta para que no pudiera saltar. Le pedí perdón dos veces. Entonces él dijo: ‘Si quieres mi camiseta, te la daré después’, y yo le dije algo”, explicó el italiano. “Pero nada peor que lo que solíamos decir de niños jugando en la playa en Bari”.

El paso de dos décadas no acercó a los protagonistas de aquella escena. Consultado este jueves sobre si había vuelto a hablar con Materazzi desde la final, Zidane fue terminante. “No”, respondió. “Para nada”.

El francés reconoció, además, que en aquel momento imaginó que esa expulsión sería su última imagen vinculada con la selección. Todavía no sabía que, años más tarde, regresaría desde otro lugar. “Sí, porque no sabía que iba a convertirme en entrenador. Así que para mí fue el final, y puedo decir que las cosas fueron muy, muy difíciles”, recordó.

Zidane en el último entrenamiento de Francia previo al duelo con Italia FRANCK FIFE - AFP

Su historia con Les Bleus, de hecho, tiene imágenes mucho más felices que aquella caminata hacia el vestuario del estadio Olímpico de Berlín. Zidane marcó dos goles ante Brasil en la final del Mundial de 1998, conquistado por Francia como local, ganó el Balón de Oro ese año y dos temporadas después condujo al seleccionado al título en la Eurocopa.

Este viernes desde las 15.45, Italia volverá a aparecer en su camino, aunque desde una función diferente. El encuentro en el Stade de France, estadio donde conquistó la Copa del Mundo, será además el primero de Zidane como seleccionador francés ante su público. “Lo viviré con gran emoción”, respondió este jueves. Francia llega como líder del grupo con seis puntos después de sus victorias como visitante por 1-0 frente a Turquía y Bélgica.

Italia, por su parte, suma tres unidades, al igual que Bélgica, mientras que Turquía todavía no consiguió puntos. El seleccionado italiano inició esta etapa con una derrota por 2-0 como local frente a los belgas y luego se recuperó con un triunfo por 4-1 en su visita a los turcos.