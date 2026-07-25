Una jugadora de futsal pateó la cabeza de su rival en Brasil y fue suspendida por cinco años

Un incidente en un partido de futsal femenino conmocionó a la ciudad de Fortaleza, en Brasil, cuando una jugadora le pateó la cabeza a su rival, que estaba tendida en el suelo, y luego atacó a otra futbolista. La agresora quedó inhabilitada para jugar por los próximos cinco años.

El hecho fue captado en video por uno de los espectadores en el Gimnasio Joaquim Gregório. El RDJ Esport Feminino se enfrentaba al As Resenhas el pasado miércoles y le ganaba 1-0 por la Liga Deportiva Eusébio. Mientras una jugadora del equipo ganador tenía la pelota a comienzos del segundo tiempo, la agresora se acercó y la barrió en la disputa, tirándola al suelo. Los espectadores le gritaron al árbitro por la evidente falta.

La jugadora quedó tendida en la cancha, sin levantarse. Dos segundos después, la agresora se acercó y le dio dos fuertes patadas en la cabeza. La víctima se tapó la cabeza con las manos y una de sus compañeras corrió rápidamente a defenderla. Fue ella quien empujó a la agresora, quien le propició un golpe en la cara.

El gimnasio donde ocurrió el incidente Google Maps

Aunque el árbitro tocó el silbato para que frenara, una multitud llenó la cancha. Jugadoras titulares, suplentes y parte del cuerpo técnico de ambos equipos se metieron en el campo del juego mientras la víctima continuaba tendida en el suelo. Luego logró sentarse, aunque con una clara molestia en su cabeza.

El partido se dio por terminado poco después. El equipo del Departamento de Deportes y Juventud acompañó a la víctima a la Unidad de Urgencias de la Ciudad para que recibiera atención médica, reportó el medio local G1. Fue dada de alta del hospital y se encuentra en buen estado de salud, confirmó la presidenta del RDJ, Radija Nascimento. Por el momento continúa su recuperación en su domicilio.

“El Ayuntamiento de Eusébio, a través del Departamento de Deportes y Juventud (Sejuv), condena públicamente la violencia y cualquier tipo de conducta antideportiva. Garantizamos inversiones y un calendario regular para el deporte amateur porque creemos en el poder transformador del deporte en nuestra sociedad”, expresó el municipio.

Una jugadora de futsal pateó la cabeza de su rival y fue suspendida por cinco años

En tanto, Nascimento habló de la terrible secuencia. “Es una situación muy lamentable que jamás querríamos presenciar en una cancha deportiva. El Proyecto Deportivo RDJ seguirá tomando todas las medidas necesarias para garantizar que incidentes como este no se repitan y que nuestros atletas cuenten con la seguridad y el respeto que merecen”, afirmó.

La Liga Deportiva Eusébio y la Coordinación Deportiva Sejuv, a través de la Comisión Disciplinaria Deportiva, decidieron el pasado viernes que la jugadora responsable de las agresiones fuera suspendida por los próximos cinco años. Durante ese período no podrá participar de ninguna actividad deportiva organizada por la liga deportiva de la ciudad.

El comunicado de la Prefectura Municipal de Eusebio Instagram

“Tras analizar el informe del árbitro, el acta oficial del partido, las imágenes de la retransmisión y las aclaraciones presentadas por las partes implicadas, se tomó una decisión basada en el Reglamento de Competición y el CBJD (Código Brasileño de Justicia Deportiva), aplicando las sanciones disciplinarias correspondientes a los responsables de las acciones cometidas”, declaró la Liga Deportiva Eusébio.

Además, el equipo As Resenhas fue expulsado del campeonato municipal y otros participantes de la pelea recibieron sanciones por contribuir a la confusión.