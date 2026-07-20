Fixture de River en el Torneo Clausura 2026

River ya conoce el fixture para el Torneo Clausura 2026, el segundo certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino, en el que iniciará su participación este fin de semana. Tras el subcampeonato conseguido en el Apertura, el Millonario comenzó el segundo semestre del año con una inesperada derrota ante Aldosivi por 3 a 1 en los 16vos de final de la Copa Argentina, por lo que debe reponerse de inmediato.

El calendario de los torneos locales es idéntico al del año pasado. Primero hubo un Apertura, que dejó como campeón a Belgrano, y ahora se jugará el Clausura. Más allá de que ambos lleven el rótulo de liga y que cuenten como tal a la hora de enumerar los títulos, tienen formato de copa, con dos zonas de 15 equipos (idénticas y con la localía invertida entre torneo y torneo), 16 fechas -una interzonal y una por equipo contra su clásico rival o club “pareja”- y rondas de eliminación directa de octavos de final en adelante con los mejores ocho de cada grupo.

River perdió la final del Torneo Apertura 2026 frente a Belgrano e inició una depuración del plantel SEBASTIAN SALGUERO

River integra el Grupo B junto a Aldosivi, Argentinos Juniors, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas Central, Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto, Gimnasia de La Plata, Huracán, Independiente Rivadavia, Racing, Rosario Central, Sarmiento y Tigre. En el Clausura debutará frente al Guapo como local (en el Apertura hizo lo propio contra el mismo rival, pero como visitante) este sábado 25 de julio a las 19.15. En la fecha 6, la interzonal, se verá las caras contra Vélez en el estadio Monumental, mientras que el Superclásico ante Boca será en la 15° jornada, también en Núñez.

Tras la eliminación tempranera en la Copa Argentina, el equipo dirigido por Eduardo ‘Chacho’ Coudet deberá afrontar apenas dos torneos en lo que resta del año: el Clausura y la Copa Sudamericana. En el certamen local buscará emular lo hecho en el Apertura, al menos desde los resultados, ya que llegó a la final. En el plano internacional ya está en octavos de final y jugará ante el ganador de la llave de playoffs entre Independiente Santa Fe (Colombia) y Caracas (Venezuela). El objetivo es reforzar el plantel y pelear por el título, en medio de un clima hostil por el bajo rendimiento mostrado en los últimos meses.

Eduardo 'Chacho' Coudet aún no le encuentra la vuelta al funcionamiento de River LUIS ROBAYO - AFP

Fixture de River en el Torneo Clausura 2026