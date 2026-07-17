Cómo afecta a la Argentina la nueva guerra de aranceles entre Brasil y Estados Unidos

Estados Unidos anunció el miércoles un nuevo arancel del 25% sobre ciertas importaciones de Brasil aduciendo “prácticas comerciales desleales”.

Mientras que el sector de alimentos no se ve tan afectado, hay otros que sufrirán la nueva barrera arancelaria, por lo que en Brasil ya están buscando nuevos mercados. Si bien es cierto que no es de buen vecino alegrarse de la desgracia ajena, la realidad es que para la Argentina se abren nuevas posibilidades. Y, se sabe, una vez que se abren los mercados, si se cumple en tiempo y forma, es difícil que una empresa cambie de proveedor. Esta es una de las reglas no escritas, pero infalibles, del comercio internacional.

Los 15 capítulos más afectados por los aranceles que entrarán en vigencia el 22 de julio para Brasil son: maquinaria; madera; azúcares; maquinaria eléctrica; grasas y aceites; piedra y cemento; productos químicos orgánicos; instrumentos ópticos y médicos; armas; papel; vehículos automotores; tabaco; colas y enzimas; bebidas y calzado.

En diálogo con LA NACION, Welber Barral, consultor internacional y exsecretario de Comercio Exterior de Brasil, comentó que hubo muchas reuniones previas entre ambos países antes del anuncio del nuevo impuesto por parte de Estados Unidos. “Brasil no pudo aceptar varias de las demandas estadounidenses, sobre todo de minerales críticos, y esto llevó a la aplicación de la medida. Ahora seguramente Brasil va a buscar exportar a otros destinos. Seguirá negociando con Estados Unidos, pero debe avanzar con lo que es nuestra ley de reciprocidad, lo que puede llevar a alguna medida para los servicios y propiedad intelectual americanos", dijo. Agregó que “acá el año electoral pone todo muy complicado”, ya que hay una disputa entre Lula y los Bolsonaro en la cual se echan mutuamente la culpa de lo que sucede.

Algunos de los sectores de Brasil que sufrirán el nuevo arancel del 25%

Según informa AP, hasta ahora Estados Unidos dejó afuera de la medida algunos bienes que no se producen allí, o que las autoridades temen que puedan interrumpir las cadenas de suministro, como café, carne, naranjas y jugo de naranja, además de componentes para aeronaves.

A pesar de ello, el gobierno de Brasil dijo que la decisión afecta a unos 3000 artículos y al 18% de sus exportaciones, con un costo estimado de US$7400 millones. El país confirmó que el 76% de las importaciones procedentes de Estados Unidos ingresaron al país vecino libres de aranceles en 2025, y que el gravamen promedio que se aplicó a los productos estadounidenses fue de apenas el 3,1%.

El nuevo arancel es otra arremetida después de la lluvia de gravámenes que impuso Estados Unidos en 2025 a países que intentaba “disciplinar”. Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos impidió que se lleve adelante la estrategia trumpista, ya que imponer aranceles es una atribución del Congreso de ese país, por lo que el gobierno norteamericano tuvo que devolver el exceso impositivo cobrado a naciones con las que tiene relación comercial. Sin embargo, hay otros caminos utilizados por Trump para, de todas maneras, imponer el impuesto.

De hecho, el 24 de julio vence el arancel global del 10% impuesto por la administración Trump, y para que continúe vigente debería ratificarlo el Congreso de ese país.

El especialista en negocios internacionales, Marcelo Elizondo, opinó que “como había pasado antes, cuando a Brasil también le habían impuesto aranceles más altos que a la Argentina, el acceso al mercado norteamericano pasa a ser más conveniente, porque nosotros entramos con un arancel del 10% y Brasil entra con el 25%. Por lo tanto, se hacen más competitivas las exportaciones argentinas que las de Brasil".

Elizondo sostuvo que “este arancel a Brasil parece estar anunciando que la administración de Trump vuelve con la idea de subir gravámenes a países con los que tiene alguna diferencia. Hay un regreso de la política de Trump a la discriminación entre países aliados y adversarios. También, al anunciar Brasil la reciprocidad, es decir, menos ingresos de productos norteamericanos en Brasil, se puede generar alguna oportunidad para que la Argentina le venda más productos a su vecino".

Qué es la Sección 301

El nuevo arancel a Brasil entraría en vigor el miércoles de la semana que viene. Los fundamentos de esta disposición se publicaron en la página de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos. El titular de la oficina, Jamieson Greer, adoptó la decisión por instrucción del presidente Trump, en el marco de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, al imponer un arancel del 25% sobre determinados productos de Brasil.

Según el organismo oficial de Estados Unidos, la medida es el resultado de una investigación de un año realizada por la USTR, que concluyó que ciertas medidas adoptadas por Brasil “son irrazonables y perjudican o restringen el comercio de agricultores, trabajadores, innovadores y exportadores estadounidenses”. Se refiere al comercio digital y servicios de pagos electrónicos; aranceles preferenciales considerados injustos; interferencia en la aplicación de normas anticorrupción; protección de la propiedad intelectual; acceso al mercado del etanol y deforestación ilegal.

Greer enfatizó que “las prácticas comerciales desleales de Brasil han impedido que los trabajadores y productores estadounidenses accedan plenamente a este importante mercado de más de 210 millones de consumidores”. Según el documento oficial, la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, con sus modificaciones posteriores, fue creada para abordar prácticas desleales de gobiernos extranjeros que afecten al comercio de Estados Unidos. Esta disposición permite responder a prácticas consideradas injustificadas, irrazonables o discriminatorias que perjudiquen o restrinjan el comercio estadounidense. Una investigación bajo la Sección 301 (b) analiza si los actos, políticas o prácticas de un gobierno extranjero son irrazonables o discriminatorios y si generan un perjuicio o una restricción para el comercio de Estados Unidos.

“El presidente Lula y su gobierno no han negociado de buena fe con Estados Unidos”, escribió el secretario de Estado, Marco Rubio, en X. En un duro comentario, sostuvo que “sus políticas económicas son perjudiciales tanto para los estadounidenses como para los brasileños. Durante el último año, Lula ha antepuesto su propio ego a alcanzar un acuerdo en beneficio del pueblo brasileño, y estos aranceles son el precio de esa actitud”.