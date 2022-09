“¿Gallardo es Dios?”: el fuerte cruce entre Horacio Pagani y Gastón Recondo por el DT de River

Los periodistas de Estudio Fútbol (TyC Sports), Horacio Pagani y Gastón Recondo, se cruzaron este domingo por la noche en el programa, luego del triunfo de River Plate por 1-0 frente a San Lorenzo, tras dos derrotas consecutivas del equipo millonario frente a Boca Juniors y Banfield, y que lo dejó con menos posibilidades de salir campeón.

En esa línea, los cronistas debatieron sobre la posibilidad de que River logre el bicampeonato, teniendo en cuenta la irregularidad de los equipos que están en lo más alto de la tabla de posiciones. “¿Puedo decir algo? Ahora quedan siete fechas. Si River gana los siete partidos...”, hipotetizó Recondo. En claro disenso, el periodista Leo Farinella le consultó a su compañero: “¿Y cómo hace?”.

Luego, Recondo contestó: “Ah, bueno, ya ganó uno”. Enervado, del otro lado de la mesa, Pagani replicó: “Bueno, yo te digo: si Boca gana, con seis puntos de ventaja, River no tiene ninguna chance de salir campeón”. En ese momento, Farinella asintió con su colega. Pertinaz en su posición, Gastón volvió a retrucar: “Si gana los siete, ahí te quiero ver...”.

Impaciente, Pagani lanzó contra su compañero: “Si gana los siete, y Boca los seis, es campeón Boca, así que no digas pavadas. ¡Mirá si vas a decir de un equipo que gana uno y pierde uno; empata; pierde dos, gana los siete partidos! No digas pavadas”, reiteró.

Marcelo Gallardo, entrenador de River

Para sustentar su postura, Recondo respondió: “Es lo que dijo (Marcelo) Gallardo en la conferencia”. Irónicamente, Horacio respondió: “¡Ah, lo dijo Gallardo, es suficiente! Lo dijo Gallardo”. Con sarcasmo, Farinella acotó: “Si los que están arriba no ganan ni siquiera cuatro partidos, yo te garantizo que sale campeón River”. Y le repreguntó al conductor: “¿Pero cómo vas a decir una cosa así?”.

Por su lado, Pagani dijo: “¿Pero que tiene que ver lo que dice Gallardo? ¿Gallardo es dios?”. “No, no es dios, no le estoy dando la razón”, replicó Recondo. En tanto, el experimentado periodista le cuestionó a su amigo que citara a Gallardo, y no recurriera a argumentos propios.

River le ganó a San Lorenzo en el estadio Pedro Bidegain Mauro Alfieri - LA NACIÓN

“¿Por qué estás repitiendo lo que dijo Gallardo? Decí vos las cosas, para eso estamos acá. Mira si yo te digo, ¿sabés lo que me dijo mi pibe? Hoy me habló por teléfono y me dijo: me parece que fue picardía, esa jugada pasa en todos los partidos”, ejemplificó al citar la polémica que involucró a Milton Casco en un gol anulado a San Lorenzo contra River, y que hubiera significado el empate del partido.

Con la intención de bajar el tono de la discusión, Recondo le preguntó a Pagani: “¿Vos sabes lo que dijo Gallardo?”, a lo que Puchi respondió que no. Acto seguido, Gastón le preguntó porque, entonces, su compañero se enojó con él.

El entrenador millonario dijo en la conferencia de prensa posterior al triunfo frente al Ciclón que, para tener chances, River debe “coleccionar triunfos”. Por eso, Recondo indicó que, “en un torneo en el que nadie ganó, Atlético Tucumán gano seis partidos seguidos y fue puntero cómodo, Boca ganó cinco partidos seguidos, y llegó a la punta”.

River volvió al triunfo tras dos derrotas consecutivas Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Por último, Farinella opinó que es “mucha” la diferencia que Boca le sacó a River, y señaló cuál sería el “objetivo serio” que puede plantearse el club de la Ribera. “Entrar en la Copa Libertadores es alcanzable y realista. Ser campeón va a depender mucho de lo que pase con Boca, Atlético Tucumán y Gimnasia”. En la tabla anual, el equipo de Núñez se ubica en la cuarta posición, con 61 unidades, y se encuentra en zona de clasificación al torneo más importante del continente.