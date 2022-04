“No tengamos miedo”: el fuerte cruce entre Ariel Rodríguez y Gastón Recondo por el sorteo del Mundial

Los periodistas Ariel Rodríguez y Gastón Recondo, de TyC Sports, discutieron este viernes por el sorteo del Qatar 2022. Tras conocerse los rivales de la selección argentina, el columnista de La Peña (Telefe) dijo: “Si hablamos que a la Argentina le tocó un grupo accesible, también el recorrido debería serlo...”. En ese momento, su colega replicó: “Siempre que gane el grupo...”. Después, el periodista de Líbero lanzó: “Bueno, me parece que estamos como muy en puntitas de pie. Tenemos mucho cuidado de hacer un análisis, muchachos, por favor, nos podría haber tocado Alemania, Brasil, Inglaterra. No nos tocó nada de eso”.

Sorteo del mundial Qatar 2022

Recondo consideró, sin embargo, que “debutar contra el más débil es una buena noticia”. Y destacó: “Si Argentina hace lo que tiene que hacer, y gana los primeros tres puntos, ya a la segunda fecha va diferente. No va urgido, no tiene que tropezar como con Islandia, que era el más débil del grupo, y no pudimos ganarle, y apenas empatamos 1 a 1. Eso deberíamos corregir del Mundial pasado”.

Un rato antes, Rodríguez había dicho: “No se trata de sobrar la situación, si no de analizar las cosas. Nos tocó una de las peores selecciones del Mundial (NdeR: Arabia Saudita). Así de contundente; un equipo que no puede con su alma como México, que está dudando de su entrenador; y para terminar, había que enfrentar a un europeo: díganme uno más fácil que Polonia (...) Es en orden creciente el Mundial. El rival más fácil, el del medio y el más difícil. Yo creo que está perfecto. Le escapamos a hablar de a favor, no nos gusta decir que es un buen sorteo. Pero es así. Por análisis, es así”. ”.

Cafú muestra el nombre de Argentina picture alliance - picture alliance

Desde el Centro de Convenciones de Doha, donde se realizó el sorteo, Recondo respondió: “Yo sé que a Ariel le encanta (Robert) Lewandowski y el fútbol europeo. Yo no sé hasta donde Polonia hoy es mejor equipo que México. México está mucho mas curtido en Mundiales. Yo sería cauto con México y con la suposición de que es un rival menor. De hecho, el ranking FIFA invita a creer que tiene más poder que Polonia”.

Para matizar la discusión, Rodríguez se puso del lado de su colega: “Lo que tiene Polonia es que es un equipo bien ordenado: cinco defensores, tres volantes, y se te arma atrás, y es difícil para Argentina un equipo tan posicional y tan prolijo. Sin embargo, México puede creérsela con Argentina, esa cuestión de salirle a jugar de igual a igual. Yo creo que para el juego de Argentina, le conviene más México hoy”.

El delantero mexicano Hirving Lozano durante el partido contra Estados Unidos por las eliminatorias del Mundial, el 24 de marzo de 2022, en el estadio Azteca de la Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Luego, el exconductor de Estudio Fútbol recordó la historia tanto de México como de Polonia en Mundiales: “México, a diferencia de Polonia, está curtido en este tipo de citas, y el gran dilema lo tiene con el cuarto partido, no con la fase de grupos. La fase de grupos nunca es traumática para México como lo es los octavos. Y para Polonia, fue tercero en el 74′, jugo el cuadrangular del 78′, y fue tercero en el 82′. Supo ser una Selección de poderío hasta que se fue apagando. Jugó un par de Mundiales a comienzos de siglo, descansó dos, jugó el ultimo, pero nunca pudiendo pasar siquiera la fase de grupos”.

Sobre el peligro de enfrentar a uno de los mejores jugadores del mundo (Robert Lewandowski), Gastón dijo que sus compañeros en Polonia no son tan buenos como en el Bayern Münich. Ariel replicó: “Mis respetos a un europeo, nada más. A favor de Gastón, México tiene mas potencial. (De) Polonia, mirás la formación y es Lewandowski. México puede jugar mejor”.