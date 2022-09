Oscar Ruggeri explicó qué podría condicionar la continuidad de Marcelo Gallardo en River: “Si ahí hay algún problema...”

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, explicó este viernes al mediodía en una nueva edición qué podría condicionar la continuidad del entrenador Marcelo Gallardo en River Plate a partir de la próxima temporada. El contrato que une al Muñeco con la institución millonaria tiene como fecha de vencimiento el próximo 31 de diciembre. Sin embargo, la actividad futbolística para el club termina en octubre, producto del comienzo del Mundial.

Sobre la actualidad de Gallardo en River, el exarquero Fernando Navarro Montoya consideró que “este es el momento de mayor incertidumbre” desde que Napoleón inició su ciclo en el club de Nuñez, allá por agosto de 2014.

Luego, el Mono aclaró que, desde su punto de vista, “el antídoto para los malos resultados y la irregularidad, es Gallardo”, aunque, cree, ya “se está muy cerca del brillante ciclo”. Y lo argumentó: “Es muy difícil sostenerse tanto tiempo, porque uno se vuelve más intolerante. Hay un desgaste natural, tal vez no les llegas a los futbolistas como antes. Este es un momento complejo. Yo no veo a Gallardo más allá de octubre en River”, sentenció.

Acto seguido, el conductor del ciclo, Sebastián Vignolo, citó las declaraciones del DT de River, quien el miércoles, tras su derrota ante Banfield, consideró que, a pesar de los sucesivos malos resultados, “no hay que dramatizar”. En relación a esos dichos, Ruggeri opinó que lo hizo para calmar al afuera: “Eso se los tiró a ustedes, a la gente, a los periodistas”, pero que “después, para adentro, ¿cómo no va a estar preocupado?”.

Al mismo tiempo, el Cabezón aseguró que “si hoy Gallardo no fuera el técnico de River” y otro estuviera en su lugar, hoy habría “un abanico de técnicos para reemplazarlo”. Después, el exportero de Boca Juniors reiteró su concepto acerca de las consecuencias de un ciclo tan largo: “Cuando está tanto tiempo en un lugar y tiene que dar ese paso, dejan de lado el tema deportivo del resultado. Se retroalimentan de otras cuestiones que los vigorizasen el día a día. La rutina es difícil de enfrentar”.

Marcelo Gallardo Anibal Greco - La Nación

En ese sentido, Oscar indicó que, para que el día a día sea más llevadero, “hay que ver cómo está (Gallardo) con esa mesa chiquita con los grandes (Enzo Pérez, Javier Pinola)”, y agregó sin filtro: “Si ahí hay algún problema, está ca...”. En esa línea, señaló que “los grandes los llevan a los demás” jugadores del plantel.

Allí, Vignolo acotó que, en su opinión, River “está pagando” el retiro del excapitán Leonardo Ponzio, porque “le llevaba gran parte del grupo” a Gallardo. Sin dudarlo, Ruggeri apoyó a su compañero, y concluyó: “Sí, Ponzio era Gallardo adentro del vestuario”.

Por otra parte, el relator analizó la continuidad de Gallardo en River: “Si después del dinero que gastó Gallardo, soy (Jorge) Brito y lo voy a buscar hasta la puerta de la casa. Yo, si fuese Gallardo, no me voy de esta manera. River hizo una inversión grande”. Del otro lado, el exjugador y amigo del Muñeco, Mariano Juan, aseguró que su continuidad no depende de los resultados, sino que “pasa por otras cuestiones”.