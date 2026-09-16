Ganó Gran Hermano hace 10 años pero dejó el país, se instaló en Europa y juega en un club de Italia

Luis Galesio, más conocido por su apodo Luifa, decidió cambiar de rumbo tras ganar la edición 2016 de Gran Hermano. Cuando se preveía que su fama lo depositaría en diferentes estratos de los medios de comunicación, el cordobés decidió retomar su carrera como futbolista.

Hoy en día en el club Calcio Avola 1949, de la serie D de Italia, Galesio continúa su derrotero en el ascenso europeo. Reconocido en las divisiones menores del fútbol italiano, Galesio jugó en la última temporada en el Palmese, fue traspasado recientemente al SS Milazzo, un club ubicado en un lugar recóndito de la costa siciliana que puja por un lugar en la tercera división.

Luis Galesio juega en el ascenso de Italia

Con un contrato de seis meses, el atacante buscará devolver la confianza con goles y aprovechar su estadía en la provincia de Siracusa, región de Sicilia, Italia.

Gol de Luifa Galesio

En el fútbol argentino, Galesio vistió las camisetas de Instituto de Córdoba, Arsenal de Sarandí, Club Argentino Peñarol y 9 de Julio de Morteros (estos últimos dos participan en los torneos del interior de la provincia de Córdoba, donde es oriundo el futbolista).

Cómo fue el camino de Luifa Galesio en Gran Hermano

En su edición, Luifa Galesio fue el primero que pisó la casa “más famosa del país” y el último en salir. En el medio de su estadía no faltaron los romances con Yasmila Mendeguía y con Ivana Icardi, (hermana de Mauro Icardi) con quien mantuvo una relación después de su salida. Permaneció en el programa durante 92 días, lo suficiente para ganarse el corazón de la gente.

Gran Hermano 2016: Luifa Galesio ganó en el mano a mano con Ivana Icardi Prensa GH

Sobre el momento previo a ser seleccionado por la producción, Galesio contó el esfuerzo que hacía para viajar a la ciudad de Buenos Aires y volver a Córdoba: “Tenía que hacer el casting a la vez que jugaba en 9 de Julio. Entonces, como los entrenamientos eran nocturnos, los terminaba, agarraba el auto y sin decir nada me iba para Buenos Aires a hacer las pruebas. Una vez que terminaban, volvía para Córdoba. ¡Me hacía 1400 kilómetros de nuevo!”.

Luifa Galesio eligió un exótico destino para continuar con su carrera como futbolista

“No es fácil ganarlo. Lo quieren hacer todos, entran muchos, hacen castings, pero ganar, lo ganan pocos. Soy un afortunado en ese sentido. Lo que sí el post no fue fácil, todo el tiempo te piden fotos, la gente te reconoce en todos lados, tenés que ir a hacer presencias. Sentí que ya había dado todo de mí y decidí alejarme, hacer una vida normal“, subrayó sobre su experiencia en el reality.