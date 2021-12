Georgina Rodríguez contó una desopilante anécdota con sus hijos y los mellizos que espera: “¿No van a nacer ya?”

Cristiano Ronaldo y su pareja, Georgina Rodríguez, anunciaron hace algunas semanas que están esperando mellizos y revolucionaron al mundo del espectáculo y el deporte. Con la llegada de los dos bebés, la familia del futbolista de 36 años se agranda mucho más y, según contó la modelo y emprendedora, están todos ansiosos por que nazcan.

Con casi cinco meses de embarazo, Georgina brindó una entrevista a Cosmopolitan, donde habló de sus rutinas, de la serie de Netflix que está próxima a estrenarse, de los hijos y hasta de Dios. Pero sobre todo hizo alusión a los mellizos, al decir: “En realidad me encuentro fenomenal. Estoy ansiosa por que nazcan”.

Cristiano y Georgina anunciaron que serán papás de mellizos Instagram @cristiano

Respecto de los pequeños de la familia, Cristiano Jr. (11), Alana (4), y los mellizos Eva María y Mateo, Rodríguez contó cómo se encontraban respecto de los hermanitos que en poco más de cuatro meses llegarán a este mundo. “Los demás niños se han tomado muy bien la noticia”, manifestó.

La pareja del delantero y goleador del Manchester United contó a su vez una desopilante anécdota que involucró a los chiquitos de la familia y que dejó en evidencia su inocencia típica de su edad. “Eso sí, cuando me acompañaron al ecógrafo pensaban que iba a dar a luz allí mismo y me preguntaban: ‘¿Pero no van a nacer ya?’. Tienen muchísimas ganas”, recordó divertida.

Cristiano y Georgina junto a tres de sus hijos Instagram @cristiano

Georgina reveló además que siempre se imaginó con una familia numerosa, un sueño que al lado del futbolista pudo cumplir. “Siempre me han encantado los niños”, expresó. Asimismo, compartió cuáles son sus deseos para los integrantes del hogar: “Trato de que nuestros hijos sean agradecidos y que luchen por sus sueños. Que hagan las cosas con sus mejores intenciones. Que se ayuden mutuamente y que siempre se cuiden los unos a los otros”.

La modelo nacida en Argentina se refirió además a la actualidad que vive con el jugador del fútbol en Europa. “Nuestra vida es así, puede cambiar en cualquier momento. Pero aquí estamos superfelices. A mí me gusta muchísimo Inglaterra. De pequeña mi sueño era vivir en Londres, y, de hecho, vine como ‘au pair’ a Bristol hace seis años. Poder volver ha sido una gran oportunidad”, comentó.