A sus 38 años, Cristiano Ronaldo continúa siendo el futbolista con más goles marcados en la historia del fútbol, con 864 tantos en su haber desde el comienzo de su carrera como profesional, en el 2002. Pese a este gran presente, ya estaría pensando en su retiro y su plan a futuro incluiría instalarse en su Portugal natal. Para concretarlo ya prepara con tiempo la vivienda en la que se instalará su familia, una lujosa mansión valuada en 21 millones de euros (unos US$22.774.815).

En pareja con Georgina Rodríguez desde hace más de siete años, conformaron una numerosa familia con seis hijos -uno de ellos murió en el parto-, por este motivo no es desatinado pensar en que la pareja opta por viviendas de grandes dimensiones para instalarse cómodamente, tal como se puede ver en la actual propiedad en que viven en Raid, Arabia Saudita, valuada en 12 millones de euros, que adquirieron luego que el jugador firmara contrato con el club Al-Nassr.

Georgina y Ronaldo junto a sus hijos (Foto Instagram @georginagio)

Pero no se trata de la casa más costosa en la que vivirá la familia, ya que próximamente podrán alojarse en la nueva propiedad que se encuentra en construcción en Portugal, donde se presume que se instalarán cuando Cristiano se retire del fútbol. Aunque aún no hay fecha oficial de la culminación de la obra ubicada en Quinta da Marinha, una de las zonas más exclusivas del país, el portal Semanal indicó que está valuada en 21 millones de euros.

Asimismo, se indica que el lujo estará en cada detalle de la propiedad. La construcción deja ver que la casa tiene 2720 metros cuadrados y consta de cuatro plantas y cuatro suites; las paredes serán de grandes cristaleras con terrazas, lo que otorga una total iluminación natural en cada una de las zonas.

La casa se encuentra en construcción (Foto gentileza revista Semanal)

Entre las comodidades, se destacan una gran piscina cubierta con spa, sala de cine, un despacho, una zona de servicio y dos garajes. Además, la pareja pensó en un sistema de sostenibilidad para el total de la propiedad, al instalar paneles solares que brindarán energía natural a cada espacio. Lo cierto es que la información que se tiene al respecto es escasa debido a que la construcción aún tiene mucho trabajo que hacer por delante.

La mansión está valuada en 21 millones de euros (Foto gentileza revista Semanal)

Si bien Cristiano está muy activo en las canchas, el retiro ya está en la mente del portugués de 38 años, aunque no se trate de un plan inmediato. “Seguro que voy a jugar este año y el siguiente. Después, si mi cuerpo me dice que continúe. La afición me hace feliz y yo los hago felices. Tengo 38 años y sigo ayudando y siendo útil al equipo. Tengo que estar agradecido por ello. Lo que me llevó a lo más alto fue el trabajo duro, pero sin mi equipo nada de esto hubiera sido posible”, indicó el futbolista en octubre pasado luego de una victoria contra Damac.

Su contrato con el Al-Nassr culmina a mediados del 2025 y, en ese momento, el jugador tendrá 40 años, una edad en la que la mayoría de los futbolistas profesionales optan por correrse de las canchas, al menos como futbolistas, ya que muchos de ellos continúan en el Fútbol, pero desde el lado del entrenamiento, asesoramiento o mismo como comentaristas en los partidos. Será cuestión de tiempo para ver cuánto más magia nos brinda Ronaldo en las canchas y en qué momento decidirá instalarse nuevamente en su Portugal natal para disfrutar de esta increíble vivienda que se mandó a construir.