Gimnasia-Boca: un camarógrafo resulto herido por impactos de bala de goma

Un camarógrafo de la señal TyC Sports resultó herido durante los enfrentamientos que se desencadenaron este jueves, en La Plata, en la previa al partido entre Gimnasia y Boca Juniors. El trabajador de prensa recibió el impacto de balas de goma, mientras registraba el inicio de los incidentes y la represión policial.

“Yo estaba grabando. Estaban reprimiendo y un policía se dio vuelta y me dio tres balazos de goma en la ingle. Todavía me duele y me arde”, relató Fernando Rivero a TyCSports.com.

El trabajador de prensa aseguró, además, que “todo el Bosque está lleno de gas”. “No te deja respirar. Nos metimos dentro de la camioneta. La garganta y los ojos te mata”, expresó al sitio de noticias de la señal deportiva.

Más tarde, en una comunicación con el canal deportivo, Rivero comentó que no tomó dimensión del impacto de las balas de goma. “No me di cuenta de que me habían disparado. Yo estaba grabando la represión de la policía con la gente. Estaban tirando muchos balazos y no me di cuenta”, afirmó.

En ese sentido, el trabajador apuntó contra al accionar de la policía. “Este muchacho que estaba reprimiendo se dio vuelta, me miró y disparó sin pensarlo. Me dobló del dolor. Me tiró mal. No estaba a 10 metros, estaba al lado de él”.

Rivero recalcó que fue agredido mientras “estaba trabajando” y explicó que “tomaba imágenes de lo que acontecía en el momento”. “No hacía otra cosa que no fuera mi trabajo”, indicó. Y agregó: “Me disparó varias veces. Los primeros impactos me produjeron muchísimo dolor. Traté de esconderme pero no pude”, sostuvo.

Tras resultar herido, sus compañeros de trabajo lo llevaron al móvil periodístico. “Me dieron un poco de agua porque, aparte de los balazos, los gases lacrimógenos estaban terribles. Me ardía un montón y me sigue ardiendo”, indicó. Rivero también señaló que tiene una molestia importante en una ingle.

El trabajador de prensa lanzó fuertes cuestionamientos a la reacción policial. “ Tiraron gases a lo loco ”, afirmó y detalló que eso generó que mucha gente se descompensara.

