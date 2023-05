Federico Molinari fue denunciado por grooming, en relación a la trata de personas y pornografía infantil

escuchar

Después de sufrir dos severos golpes en los últimos cinco años en forma de denuncias de abuso sexual, el entorno de la gimnasia en el país se convulsionó una vez más, y tiene como protagonista nada menos que a uno de sus deportistas más consagrados. Este martes, el anillista Federico Molinari, que obtuvo un diploma olímpico en Londres 2012, fue denunciado junto a su mujer Paula Cancio por grooming, en relación a la trata de personas y pornografía infantil, en el Departamento Judicial de San Isidro, según consta en la denuncia de la fiscalía.

La acusación fue radicada por la fiscal Carla Bonfatti, cuya hija menor asistía a la escuela de gimnasia que dirigen Molinari y Cancio y quien comenzó a recibir mensajes de índole sexual por parte del gimnasta desde febrero de 2021, siete meses después de comenzar a asistir al establecimiento y cuando ella tenía apenas 15 años. Desde entonces, Bonfatti pidió que le asignen un nuevo profesor, a lo que su hija fue derivada a Cancio, que continuó con el maltrato y la marginó de múltiples entrenamientos. Además, la denunciante también acusó a Molinari de agarrarle la cintura y guiñarle el ojo en una ocasión.

Molinari junto a su esposa Paula Cancio, ambos denunciados por grooming

Como medida preliminar, la Federación Bonaerense de Gimnasia resolvió suspender hasta nuevo aviso a los dos directores después de que la denuncia llegara a sus oficinas el 17 de abril mientras se defina su situación judicial, y exigió también la destitución de Molinari del cargo jerárquico que mantenía en el ente.

Aunque se trata de un caso que involucra a una de las figuras más reconocidas y de alto perfil de la disciplina, está lejos de ser la primera vez que un escándalo similar afecta a la práctica de la gimnasia en la argentina. En abril de 2018, un gimnasta de 40 años denunció que, cuando era menor de edad, el entrenador Alejandro Sagreras abusó de él y de varios de sus compañeros. El propio Molinari se había pronunciado sobre aquella situación en su momento, con palabras muy fuertes: “Vivo esto con mucha tristeza. Golpea mucho al deporte. Lo importante es que el Comité Olímpico Argentino tomó partido y llevó esto a una fiscalía”, comentó el anillista. Desde entonces, Sagreras abandonó el país y el caso quedó sin resolver.

Federico Molinari había sido el abanderado en los Juegos Odesur de 2014, realizados en Santiago COA

Dos años más tarde, la gimnasta Ayelén Tarabini, ex número 1 del mundo en viga y piso, anunció su retiro de la actividad con una carta en la que denunció abusos y maltratos en la Confederación Argentina de Gimnasia, y en particular de parte de su entrenador en el equipo argentino, el brasileño Roger Medina. “Dijo que todos somos iguales, no le importa la que tiene 13 o 27 años. Todos los días haciendo la misma preparación física, mismos ejercicios, sin importar nada. Pretendía que haga 30 dobles mortales sin entrar bien en calor por día. Mi entrenadora (Lucía Lamanda) estaba preocupada porque me decía que si no hacía todo lo que él decía me sacaban de la Selección”, detalló. “Intenté ponerme grips para ayudar al equipo con las barras, desde los tres años que hago en manos. Me costó mucho, recibí malos tratos, malas caras, se hicieron pruebas físicas de las cuales en todas quedé primera, no era cuestión de estar bien físicamente sino de entender cómo tiene que entrenar cada una para aprovechar su potencial”.

