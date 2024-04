Racismo en el fútbol: la razón por la que Boca debe pagar US$ 100.000 de multa y la llamativa diferencia de criterio entre Conmebol y FIFA a la hora de sancionar

Escuchar

La sanción impuesta por Conmebol a Boca en noviembre pasado por un acto de racismo durante las semifinales de Copa Libertadores ante Palmeiras (y que cobra fuerza ahora porque el cruce de este martes con Sportivo Trinidense será su primer partido internacional de local posterior a aquel) obliga a revisar episodios anteriores y a intentar comprender de qué manera una multa económica para una institución puede resolver la grave cuestión de fondo, que es el racismo.

Pero hay más. Porque, así como el motivo es claro (infringir el artículo 15.2 del Código Disciplinario de la Conmebol, que hace referencia a “insultos o el atentar contra la dignidad humana de otra persona o grupo de personas por cualquier índole”), todo es mucho más difuso cuando de agresiones físicas se trata.

El gesto racista de un aficionado de Boca Juniors a la tribuna del Palmeiras en la Bombonera.



En su celular escribió “macaco” .



Este tipo debe ser inmediatamente vetado de los estadios. pic.twitter.com/C1xboHkZrw — Ivan Kasanzew (@IvanKasanzew) September 29, 2023

Por ejemplo: Boca (por lo sucedido en la Bombonera con Palmeiras, en donde un hincha local exhibió en su celular la palabra “Macaco” desde la tribuna popular sur media para que la vean los fanáticos del conjunto brasileño) y River (dos simpatizantes imitaron a monos cuando el micro con jugadores de Fluminense ingresaba al Monumental) recibieron el mismo castigo: la clausura parcial de una tribuna, la exhibición de una bandera condenando al racismo y una multa económica de 100.000 dólares. Por actos similares, a Gimnasia y Huracán le debitaron el mismo importe.

Pero al mismo tiempo, bajo la órbita de la FIFA hubo graves incidentes con sanciones mucho más leves en el último clásico entre Brasil y la Argentina, disputado en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro, por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Aquel 21 de noviembre pasado el partido se demoró casi media hora por un altercado entre hinchas de ambas selecciones y que la policía, en su intento de separar a los fanáticos albicelestes, agigantó con una violenta represión, que terminó con Dibu Martínez a los gritos y tratando de evitar los palazos contra sus compatriotas, Lionel Messi retirando al equipo al vestuario hasta que todo se tranquilice y fanáticos argentinos ensangrentados y hospitalizados.

¿Cuál fue la sanción de la FIFA (ente organizador de las Eliminatorias) a la Conferación Brasileña por ese hecho lamentable que ocurrió dentro del estadio y se vio en vivo y en directo por TV? Apenas una multa de 50 mil francos suizos (55.000 dólares) por “las fallas en la seguridad” de la organización. Ni tribunas clausuradas ni banderas concientizadoras para condenar la violencia.

OTRO PAPELÓN EN EL MARACANÁ

Los jugadores intentaron calmar a los hinchas pero los incidentes siguen.

El inicio del partido está demorado. pic.twitter.com/eno7Q9kYg4 — TyC Sports (@TyCSports) November 22, 2023

Esto significa que de acuerdo a la escala de valores que tienen las sanciones económicas que imponen, Conmebol sanciona a un club con el doble de multa un insulto racista que lo que FIFA sanciona a una Asociación por una agresión física. Es peor que una persona (entre 50.000) le exhiba la palabra “Macaco” a través de su celular a hinchas brasileños -una actitud totalmente repudiable- que el hecho de que la policía de Río de Janeiro les pegue con palos a hinchas argentinos a la vista del mundo.

Para Conmebol tampoco fue causal de multa o sanción lo ocurrido en la previa de la final de la Copa Libertadores, en donde la policía de Río de Janeiro reprimió a palazos a los hinchas de Boca en el ingreso al Maracaná, aún cuando la mayoría ingresaba pacíficamente y con entradas oficiales.

Comunicado de Prensa respecto de las sanciones impuestas por #CONMEBOL. pic.twitter.com/wJJAz4rIMB — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 7, 2024

Ahora bien, y se repite: ¿hasta qué punto una multa económica resuelve el tema de fondo, que es el racismo reinante en las tribunas y también en la sociedad? Un ejemplo reciente: en el último Superclásico disputado a fines de febrero en el Monumental solo con hinchas locales hubo un recital de cánticos xenófobos y discriminatorios contra los jugadores y los hinchas de Boca.

En el último River-Boca hubo fuertes cánticos xenófobos de los hinchas del Millonario a los del xeneize. Aníbal Greco - LA NACIÓN

Y no es algo nuevo ni que solo ocurra en el estadio de River. Las canciones donde se pondera el racismo, la violencia y la homofobia son moneda corriente en nuestro fútbol. ¿La AFA o la Liga sanciona o multa por eso? No. Y al mismo tiempo, ¿realmente hay manera de eliminar esas canciones? Suena a utopía, más allá de que en alguna época se interrumpían los partidos cuando se escuchaban esos cánticos. Algo que no tuvo el éxito deseado.

Algo más descabellado, pero no por eso poco probable: ¿qué tan difícil podría ser que un hincha infiltrado exhiba disimuladamente un mensaje racista a través de la pantalla de un celular y un cómplice lo filme desde la tribuna agredida con el único objetivo de buscar la sanción? Porque cuando la AFA les quitaba puntos a los equipos cuyos hinchas generaban disturbios o arrojaban bombas de estruendo u objetos contundentes al campo de juego, más de una vez hubo infiltrados de otros equipos que justamente lanzaban algo a la cancha con el fin del castigo deportivo. Hecha la ley, hecha la trampa.

Hinchas de Colo Colo rompen billetes en la Bombonera; en la Argentina es un delito federal

Y un último caso: en la previa del partido entre Boca y Colo-Colo, por la quinta fecha de la etapa de grupos de la Libertadores 2023, hinchas del equipo chileno exhibieron y rompieron billetes argentinos en las gradas de la Bombonera, para mofarse de la actualidad económica argentina.

Sin embargo, a pesar de que quemar billetes de curso legal en la Argentina está tipificado como un delito federal penado con hasta cinco años de cárcel (Artículo 283 del Código Penal), Conmebol no interpretó aquello como un acto discriminatorio.

Se repite: si el mensaje final es concientizar a la sociedad sobre la gravedad de un hecho racista, posiblemente sería necesario revisar individualmente los hechos en lugar de generalizarlos, a los efectos de evitar estar más atentos a encontrar hormigas mientras se escapan elefantes.