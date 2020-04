Ayelén Tarabini

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de abril de 2020 • 00:01

La gimnasta Ayelén Tarabini , de 27 años ex número 1 del ranking mundial en 2015 en viga y piso, anunció su retiro de la actividad en una carta que subió a sus redes sociales, en la que también denunció graves hechos sobre maltratos por parte de los dirigentes de la Confederación Argentina de Gimnasia, y sobre todo, hacia el brasileño Roger Medina, head coach del equipo argentino desde 2019.

Tarabini publicó en sus redes un largo escrito en el que relató las vicisitudes por las que pasó en los últimos tiempos, cómo se produjeron las lesiones que la dejaron al margen de los Juegos Olímpicos, y centró sus críticas en Medina, al que acusó de hostigarla con malos modos para dejarla fuera del seleccionado nacional.

"Dijo que todos somos iguales, no le importa la que tiene 13 o 27 años. Todos los días haciendo la misma preparación física, mismos ejercicios, sin importar nada. Pretendía que haga 30 dobles mortales sin entrar bien en calor por día (...). Mi entrenadora (Lucía Lamanda) estaba preocupada porque me decía que si no hacía todo lo que él decía me sacaban de la Selección (...). Intenté ponerme grips para ayudar al equipo con las barras, desde los tres años que hago en manos. Me costó mucho, recibí malos tratos, malas caras, se hicieron pruebas físicas de las cuales en todas quedé primera, no era cuestión de estar bien físicamente sino de entender cómo tiene que entrenar cada una para aprovechar su potencial", detalló Tarabini.

"Después de una muy dura etapa y mal entrenamiento (...), cuando volví a los dos días a mi gimnasio sufrí un desgarro de más de 4 centímetros, casi me vuelvo a cortar el (tendón de) Aquiles de vuelta (...). Faltaba poco para clasificar a los Juegos Panamericanos Lima 2019 (...), pero el día donde me tenía que mostrar, con lo justo para mostrar mi buen trabajo, Medina me empezó a gritar y a enojarse porque mi entrenadora, que siendo jueza internacional y parte de la secretaría técnica sabía de los tiempos que hay de entrada en calor y demás, priorizó también mi salud para que no me lastimara al bajar de la barra. Me empezó a gritar y a faltar el respeto porque llegué unos segundos tarde a la entrada en calor (...). Más tarde van mis entrenadoras a mi habitación y me dicen que él no me quiere en el equipo, que quiere un equipo joven y me van a sacar del equipo para Lima 2019", relató la gimnasta.

Ayelén Tarabini Fuente: AFP

Por último, cargó contra los dirigentes de la Confederación: "Hablé con el presidente (...), le pedí salir de su sistema, que se haga un selectivo y demostrar quién es mejor, me dijo que sí, que es posible, que espere a que lo hablen y me respondan, lo cual no hicieron, porque pasaron semanas y tuve que volver a llamar y la respuesta fue no. Que ellos apoyan su proyecto (el de Medina), que si yo quería estar en la Selección iba a ser bajo su mando. Mi respuesta fue 'entonces hasta acá llego'. Que mi salud estaba en juego y ya no era solo demostrar como me decían porque todos lo vieron y todo el mundo en el Mundial vio la situación en la que estuve. Él sigue tres años más, por lo cual ni siquiera mis entrenadoras pueden ayudarme porque tienen chicas más pequeñas donde él sigue a cargo (...). La nueva Confederación es solo una cuenta de Instagram con un claro favoritismo a aquellos que apoyaron durante la elección. No clasifiqué a Tokio ni a Río, ambas por cuestiones diferentes, pero estaba allí, lista para todo cuando, una por una lesión y otro por un grupo de personas malintencionadas, no me lo permitieron".