Giuliano Simeone es titular ante Inglaterra y su mamá, Carolina Baldini, emocionó a todos con su mensaje

Este miércoles la selección argentina se enfrenta a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 y la ansiedad es total. Más allá de los millones de argentinos que acompañan a los integrantes de ‘La Scaloneta’ desde distintos rincones del país, otros tantos alientan de cerca; y entre estos se encuentra el círculo íntimo de cada uno de los futbolistas. A pocas horas de que inicie el partido, Carolina Baldini, mamá de Giuliano Simeone, sorprendió en las redes al celebrar una gran noticia.

Caro Baldini apoya a su hijo desde Maimi y sorprende con sus outfits

En las últimas horas, se conoció que Giuliano será titular ante el equipo de Thomas Tuchel y la exmodelo recurrió a su cuenta de Instagram, donde acumula poco más de 150.000 seguidores, para compartir su felicidad. “Hoy se juega un partido allá arriba y otro acá abajo. Justicia divina”, escribió en una imagen generada con inteligencia artificial en la que mostró a un grupo de futbolistas de la albiceleste de espaldas, abrazados en una clásica “ronda” o “pina” de aliento antes de un partido. Pero no están solos. Detrás de ellos, y abrazándolos a todos con sus grandes brazos abiertos, aparece una representación de Jesús, que los mira con una sonrisa cálida y protectora.

“Hoy se juega un partido allá arriba y otro acá abajo. Justicia divina”, escribió Caro Baldini en una imagen generada con inteligencia artificial (Foto: Instagram/@carobal14)

Minutos después, subió una tarjeta digital con la que anunció el partido trascendental entre las selecciones de Inglaterra y Argentina, acompañado por el logo de la Copa del Mundo de la FIFA. En el centro de la tarjeta destaca una ilustración de su hijo sonriendo y haciendo un corazón con sus manos mientras viste la camiseta alternativa azul de la Selección Argentina, con el número 17.

Carolina Baldini celebró que su hijo formará parte del plantel de este miércoles (Foto: Instagram/@carobal14)

Sin embargo, la emoción de Baldini no es de ahora. Este lunes, la madre del futbolista palpitó la previa de la semifinal con varias postales familiares que dejaron ver cómo vivieron el Argentina-Suiza. “Estamos en semis”, expresó.

Caro Baldini junto a la familia alentando a su hijo Giuliano Simeone (Foto: Instagram(@carobal14)

“Todos queremos que juegue Simeone”; “Debería jugar tu hijo ... se lo ganó por todo el esfuerzo que hizo”; “Quiero que juegue Giu” y “Por favor que el miércoles entre@giulisimeone”, fueron algunos de los comentarios que los fanáticos de Simeone dejaron en el posteo sin saber que efectivamente el joven de 23 años formaría parte del plantel de este miércoles.