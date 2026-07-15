Final del Mundial 2026: día, horario y todo lo que hay que saber

La final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 ya tiene confirmado a uno de sus participantes y es España, que derrotó a Francia 2 a 0 en la primera semifinal y espera por el ganador de Inglaterra vs. Argentina, que se enfrentan este miércoles en Atlanta.

El equipo de Luis De la Fuente le dio una paliza táctica a su rival y lo neutralizó al máximo. No obstante, en un juego sin demasiadas jugadas de peligro, abrió el marcador con un penal de Mikel Oyarzábal. La infracción derivó de una jugada en la que Lucas Digne controló mal el balón adentro del área y cuando se prestó a rechazarlo, Lamine Yamal se lo robó y este le propinó una patada burda. En el complemento, Pedro Porro quedó mano a mano con el arquero Mike Maignan tras una gran pared con Dani Olmo y estableció el resultado definitivo en un juego en el que nunca puso en peligro su triunfo.

Francia vs España - Mundial 2026

La final es el partido número 104 de la 23ª edición de la Copa del Mundo de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). El encuentro decisivo está programado el domingo 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. En caso de igualdad en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario de media hora. De persistir el empate, el campeón se definirá por penales.

Por tratarse del cotejo más relevante, en la Argentina se podrá ver por televisión a través de todos los canales que tienen derechos del torneo: DSports, TyC Sports, Telefé y la TV Pública. Los mismos se pueden sintonizar online en DGO, Flow y Telecentro Play. Además, se emitirá por las plataformas digitales Paramount+ y Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El MetLife Stadium está ubicado en East Rutherford y es relativamente nuevo porque fue inaugurado en 2010. Con una capacidad para 82.500 hinchas, es compartido por los dos equipos de Nueva York de la National Football League (NFL), los Jets y los Giants. El mismo fue utilizado en un varios certámenes de fútbol. Fue sede de la final de la Copa América Centenario 2016, en la que Chile derrotó por penales a la Argentina luego del empate 0 a 0 en el tiempo reglamentario. También su utilizó en la última Copa América, en la que la albiceleste se consagró campeona; y en el Mundial de Clubes 2025.

En la cita ecuménica en curso albergó, antes de la final en la que se coronará un nuevo campeón, otros siete partidos. Cinco fueron de la etapa de grupos, uno de 16avos de final y el restante, de los octavos.

Inglaterra o la selección argentina jugarán la final del Mundial 2026 contra España

Partidos del Mundial 2026 en el MetLife Stadium

Todas las finales de los Mundiales

Uruguay 1930: Uruguay 4 - 2 Argentina.

Uruguay 4 - 2 Argentina. Italia 1934: Italia 2 - 1 Checoslovaquia.

Italia 2 - 1 Checoslovaquia. Francia 1938: Italia 4 - 2 Hungría.

Italia 4 - 2 Hungría. Brasil 1950: Uruguay 2 - 1 Brasil.

Uruguay 2 - 1 Brasil. Suiza 1954: Alemania Federal 3 - 2 Hungría.

Alemania Federal 3 - 2 Hungría. Suecia 1958: Brasil 5 - 2 Suecia.

Brasil 5 - 2 Suecia. Chile 1962: Brasil 3 - 1 Checoslovaquia.

Brasil 3 - 1 Checoslovaquia. Inglaterra 1966: Inglaterra 4 - 2 Alemania Federal.

Inglaterra 4 - 2 Alemania Federal. México 1970: Brasil 4 - 1 Italia.

Brasil 4 - 1 Italia. Alemania 1974: Alemania Federal 2 - 1 Holanda.

Alemania Federal 2 - 1 Holanda. Argentina 1978: Argentina 3 - 1 Holanda.

Argentina 3 - 1 Holanda. España 1982: Italia 3 - 1 Alemania Federal.

Italia 3 - 1 Alemania Federal. México 1986: Argentina 3 - 2 Alemania Federal.

Argentina 3 - 2 Alemania Federal. Italia 1990: Alemania Federal 1 - 0 Argentina.

Alemania Federal 1 - 0 Argentina. Estados Unidos 1994: Brasil 0 (3) - (2) 0 Italia.

Brasil 0 (3) - (2) 0 Italia. Francia 1998: Francia 3 - 0 Brasil.

Francia 3 - 0 Brasil. Corea del Sur - Japón 2002: Brasil 2 - 0 Alemania.

Brasil 2 - 0 Alemania. Alemania 2006: Italia 1 (5) - (3) 1 Francia.

Italia 1 (5) - (3) 1 Francia. Sudáfrica 2010: España 1 - 0 Holanda.

España 1 - 0 Holanda. Brasil 2014: Alemania 1 - 0 Argentina.

Alemania 1 - 0 Argentina. Rusia 2018: Francia 4 - 2 Croacia.

Francia 4 - 2 Croacia. Qatar 2022: Argentina (4) 3-3 (2) Francia.

Tabla de campeones del Mundial