Alejandro Tosti, el golfista argentino más polémico y un capítulo insólito: el caddie lo dejó plantado en medio de la vuelta

Alejandro Tosti es un golfista especial. De fuerte carácter. Lo saben sus colegas, los organizadores de torneos, los medios, los amantes de este deporte y, claro, los caddies. El argentino, de 30 años, tiene talento suficiente para haber llegado al PGA Tour y competir al más alto nivel, pero también un temperamento volcánico, con discusiones, enfrentamientos, sanciones, gestos desafiantes. En las últimas horas, apareció un capítulo nuevo y muy curioso: su propio caddie abandonó la vuelta en plena competencia.

Ocurrió durante la primera ronda del Biltmore Championship, en Asheville, Carolina del Norte. Tosti había comenzado su recorrido por el hoyo 10 junto a Luke Clanton y Spencer Oxendine, con Cliff Ellis como caddie. Después de ocho pares consecutivos, llegó el hoyo 18 (el noveno que jugaba Tosti) y se produjo la ruptura.

En su recorrido, Tosti tuvo problemas con los mosquitos ALEX SLITZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las imágenes son elocuentes: mostraron a Ellis dejando el bolso, quitándose el chaleco de caddie y abandonando el campo. Tosti siguió jugando sin él.

Lo más llamativo fue que, según contó posteriormente el propio Tosti, él ni siquiera había entendido inicialmente que Ellis iba, que lo dejaba solo en la segunda mitad del recorrido. En un primer momento, hasta supuso que el caddie se había ido al baño y siguió hacia el siguiente tee. Cuando le preguntaron por lo sucedido, respondió con ironía: “Creo que no pudo soportar ocho pares seguidos”, acompañando el mensaje con emojis de risa en las redes.

Tosti en acción: "Creo que no soportó mis ocho pares seguidos", dijo con humor al ser consultado sobre la salida del caddie ALEX SLITZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La escena no habría aparecido de la nada. Según los informes desde el certamen, Tosti y Ellis ya habían tenido un enfrentamiento durante una vuelta de práctica esta misma semana. No hubo explicaciones de ninguna de las partes sobre cuál fue el motivo de la discusión que derivó en la salida intempestiva del caddie en medio de la vuelta, dejando en claro su disgusto.

De acuerdo con las informaciones, Tosti tuvo que recurrir a un espectador para que le llevara los palos y de esa manera pudo completar la ronda con 72 golpes, uno sobre el par. Para la segunda jornada ya tuvo otro caddie, que completó su tarea. El argentino hizo 71 y con un total de 143 golpes (+1) no pudo superar el corte clasificatorio, que fue de -3 (139).

Los otros dos argentinos que participaron en el certamen tampoco pudieron superar el corte: Fabián Gómez presentó sendas tarjetas de 71-71, para totalizar el par 142, mientras que Emiliano Grillo hizo 68-74, con la misma sumatoria que Gómez.

Cumplidas tres vueltas, el líder es el estadounidense Neal Shipley, con 192 (-21), con tarjetas de 65-62-65 golpes.

La pelea y adiós caddie

Caddie de Tosti

Un pasado conflictivo

La imagen de un caddie abandonando a un jugador en medio de una vuelta resulta especialmente significativa cuando se repasa el historial del golfista argentino.

El episodio más serio se produjo en 2023, cuando Tosti todavía competía en el Korn Ferry Tour. En agosto de aquel año, después de la primera rueda del Albertsons Boise Open, el PGA Tour anunció oficialmente que el argentino había sido retirado del torneo por un “asunto disciplinario”. La organización no dio públicamente todos los detalles y señaló que la cuestión sería tratada internamente.

Tosti pega en el hoyo 10 en el Biltmore Championship Asheville 2026, donde tuvo el conflicto con el caddie. No pudo superar el corte ALEX SLITZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Posteriormente, distintos reportes reconstruyeron el episodio y señalaron que la sanción estaba relacionada con un enfrentamiento con otro jugador por cuestiones vinculadas al ritmo de juego, además de otros comportamientos que habían generado preocupación entre competidores, oficiales y caddies. Golf Digest reconstruyó una serie de episodios previos y señaló que la sanción fue consecuencia de un patrón de conductas durante aquella temporada. El dato importante es que no se trató simplemente de una mala jornada: el circuito intervino disciplinariamente.

Ya en el PGA Tour, Tosti volvió a quedar en el centro de la escena en el Texas Children’s Houston Open de 2024. La discusión tuvo como protagonista a Tony Finau y comenzó por algo que, en golf, normalmente debería resolverse rápidamente: quién debía jugar primero.

Los dos discutieron el orden de juego en el green del cuarto hoyo. Finalmente se determinó que Tosti estaba “lejos” y debía jugar primero. Pero el argentino se tomó un tiempo considerable antes de ejecutar el putt. El episodio duró más de tres minutos.

Alejandro Tosti, durante una producción especial de LA NACION Juan José Garcia - LA NACION

La tensión aumentó en el hoyo siguiente. Tosti embocó un birdie y realizó un festejo particularmente efusivo cerca de Finau. El periodista de NBC John Wood interpretó el gesto como dirigido hacia el estadounidense. Poco después volvió a producirse una discusión por el orden de juego. La transmisión televisiva llegó a describir el ambiente entre ambos como extremadamente tenso. Aquella jornada terminó sin una pelea ni una sanción, pero dejó otra imagen que contribuyó a consolidar la fama de Tosti como un jugador difícil de manejar emocionalmente.

En 2025 llegó otro episodio llamativo, nuevamente relacionado con el ritmo de juego. Durante la rueda final del Texas Children’s Houston Open, Tosti jugaba junto al australiano Min Woo Lee. En el octavo hoyo, Lee tuvo una situación complicada con su pelota y la resolución del golpe llevó varios minutos.

La alegría de Alejandro Tosti por su primer título profesional PGA Tour Latinoamérica

Tosti comenzó a mostrar su frustración. Las cámaras captaron sus conversaciones con un marshal y, más adelante, al argentino jugando considerablemente retrasado respecto de Lee. El comentarista de NBC interpretó que Tosti estaba utilizando deliberadamente un ritmo muy lento como forma de protesta por la velocidad de juego de su compañero. Tosti rechazó esa interpretación y explicó posteriormente que había ido al baño.

La relación de Tosti con sus caddies también ha sido parte de esta historia. Golf Digest ha señalado que el argentino ha tenido numerosos cambios de caddie y ha protagonizado discusiones con ellos. En su reconstrucción de 2025, la revista también mencionó antecedentes de enfrentamientos y de haber reprendido públicamente a su caddie.

Este año apareció además otra imagen peculiar. Durante el Valspar Championship, el caddie de Tosti utilizó un chaleco que en la espalda llevaba la inscripción “NEED A WIFE” (“Necesito una esposa”), dentro de una iniciativa del torneo que permitía diseños creativos. No quedó claro si el mensaje era una broma del propio caddie, una referencia personal… o algo relacionado con Tosti.

Hay una paradoja en la historia de Tosti. Por un lado, el argentino ha demostrado tener condiciones para estar en el máximo nivel. Su carrera lo llevó desde sus comienzos en Rosario y el golf universitario en Estados Unidos hasta el PGA Tour. En 2023 consiguió su tarjeta para la máxima categoría después de una temporada muy destacada en el Korn Ferry Tour. Por otro lado, su comportamiento terminó convirtiéndose en una historia paralela a sus resultados.