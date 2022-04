Alejandro Tosti se consagró en el Abierto del Centro en honor al Gato Romero

CÓRDOBA. – Alejandro Tosti fue el protagonista excluyente del 90º Abierto del Centro Memorial Eduardo Gato Romero, quinto certamen de la temporada 2021-22 del PGA Tour Latinoamérica. Líder tras la tercera vuelta, el jugador de Mitre de Pérez no aflojó el ritmo este domingo y terminó siendo inalcanzable en su segunda visita como profesional al Córdoba Golf Club. Una tarjeta 69 (-2) le bastó para ganar por un cómodo margen de ocho golpes.

En una semana extremadamente retadora por las condiciones ventosas que imperaron en Villa Allende, con vientos que alcanzaron los 45 kilómetros por hora, Tosti terminó con un total de 274 golpes (-10). Fue la segunda victoria de su carrera en PGA Tour Latinoamérica para el jugador de 25 años y profesional desde 2018; su anterior conquista había sido en el Termas de Río Hondo Invitational, en 2019.

En el distante segundo lugar terminó otro argentino, Clodomiro Carranza. El veterano jugador de 39 años firmó este domingo su mejor tarjeta de la semana, 68 (-2). Sus cuatro birdies y un solo bogey del día le permitieron escalar un total de 16 casilleros en el tablero general.

En el tercer lugar, con totales de 283 (-1), igualaron el argentino Alan Wagner (70), actual Nº2 del listado de puntos de la Totalplay Cup y el mexicano Rodolfo Cazaubón (71), cuatro veces ganador en PGA Tour Latinoamérica. Wagner arrancó el campeonato en 5 sobre par, pero con el paso del certamen se fue recuperando lugares para sumar un nuevo top 10 en la temporada. Luego de cinco escalas de la gira, Wagner ostenta una victoria en el Scotia Wealth Management Abierto de Chile y top-10s, en Buenos Aires y Córdoba.

Un grupo de seis jugadores empataron en el quinto lugar con globales individuales de 284 golpes. Ellos fueron los estadounidenses Mitchell Meissner (69), John Hill (73) y Nicolo Galletti (74), el chileno Cristóbal del Solar (69) y el argentino Leandro Marelli (74).

“Es una victoria muy especial porque el torneo se hizo en honor al Gato Romero. Es mi segundo triunfo en este Tour y me siento muy contento de que haya sido nuevamente en Argentina. Logré ganar delante de mis padres y eso lo hizo aún mas importante. Es algo que jamás olvidaré”, sostuvo Tosti, quien fue el único jugador sin vueltas sobre par esta semana en el Córdoba Golf Club.

Alejandro Tosti consiguió su segundo título en el PGA Tour Latinoamérica

Tosti empezó el domingo con una ventaja de cinco golpes en la punta. En el hoyo 2, su segundo tiro se fue detrás de unos arbustos y tuvo que declarar la pelota injugable para finalmente irse con su primer bogey del día. Pero la ida lo trató tan bien como en los días anteriores y pudo registrar tres birdies que le permitieron llegar a los últimos nueve hoyos con una ventaja de ocho golpes en el liderazgo.

En el trayecto de vuelta, el santafecino abrió con un bogey al 10, aunque lo contrastaría con dos birdies seguidos en el 11 y 12, respectivamente. A partir de ahí se mantuvo haciendo pares hasta el 17 donde firmó un nuevo bogey, que quedaría solo para el registro pues en nada afectaría su contundente victoria.

“No estaba concentrado en cuantos golpes de ventaja llevaba. Traté de jugar muy agresivo como siempre lo he hecho, atacando las banderas. Fue una semana con mucho viento pero como he dicho en el pasado son condiciones en las que me gusta jugar y creo que fue evidente”, afirmó Alejandro, quien esta semana jugaba su torneo No. 32 en el PGA Tour Latinoamérica.

La carrera de la Total Play

La victoria de Tosti le permitió sumar 500 puntos para el listado de puntos de la Totalplay Cup, donde ahora aparece en el tercer lugar. Aunque el argentino Jorge Fernández Valdés no terminó su semana en Córdoba como esperaba, su empate por el puesto 27 le permite seguir puntero del listado, ahora con 1039 puntos. Alan Wagner recortó diferencias con Fernández Valdés en la lucha por ser el mejor de la temporada. Su empate por el tercer lugar en el Abierto del Centro lo mantiene segundo con 783 puntos.

Mayores márgenes de victoria en el PGA TOUR Latinoamérica