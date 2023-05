Brooks Koepka ganó el PGA Championship y consiguió el quinto major de su carrera

escuchar

Reapareció Brooks Koepka en todo su esplendor. Como si hubiera atrasado la máquina del tiempo hasta el período 2017-2019, cuando ganó cuatro majors, ahora se adueñó del PGA Championship y obtuvo el quinto título grande de su carrera, para agigantar su leyenda de golfista demoledor y con cierto aire arrogante. Nadie como él dominó el complicadísimo par 70 de Oak Hill, en Rochester, New York, que exigió al máximo a los jugadores a lo largo de cuatro días de gran desgaste mental y muchos scores por las nubes.

Koepka, que anotó una última vuelta de 67 (-3) y totalizó 271 (-9), deja un fuerte mensaje en el mundo del golf, ya que forma parte del circuito LIV y rebate esa idea de que los miembros de la liga árabe están fuera de forma debido a sus torneos espaciados en el calendario, sin corte clasificatorio y compuestos por una reducida cantidad de participantes. Por lo menos este norteamericano nacido en West Palm Beach, Florida, ya recuperado de sus lesiones y sus altibajos emocionales, demostró que sigue completamente a la altura de cualquier estrella del PGA Tour, aunque su temporada sea más descansada.

Brooks Koepka consigue el quinto major de su carrera en el PGA Championship.pic.twitter.com/4ZQeQ1BuXH — PGATOUResp (@pgatouresp) May 21, 2023

“Esto es increíble y especial, si me pongo a pensar en donde estaba hace solo dos años. No sé cuántos jugadores ganaron cinco majors”, señaló el campeón de 33 años. La presentadora, enseguida le despejó la duda: “Solo 20 jugadores son dueños de cinco torneos grandes o más...”.

La trayectoria de Koepka es formidable si se atienden dos cuestiones: entre los golfistas en actividad, solo figura detrás de Tiger Woods (15) y Phil Mickelson (6) respecto de los máximos ganadores de majors. Además, éste es su noveno título en el PGA Tour, con lo que ganó más torneos grandes que certámenes regulares.

Se impuso por haber tenido la última vuelta bajo control, pero todo se le facilitó cuando su inmediato perseguidor, Viktor Hovland, tuvo un mal segundo tiro en el hoyo 16 -la pelota pegó en la pared de un bunker- y sacó cuatro golpes de diferencia. Al final, se impuso por dos al noruego y a Scottie Scheffler, que recuperó el N° 1 del mundo. Y así, se llevó su tercer PGA Championship, además de los dos US Open que se lucen en sus vitrinas.

Lesiones y furia

Para entender esta nueva realidad, hay que recordar su pasado reciente. En abril de 2022, el viaje de regreso a casa de Koepka desde Augusta National se impregnó de furia. Enojado por haber fallado el corte, no se soportaba a sí mismo; vivía una amarga despedida, bien patentada en la serie “Full Swing”, de Netflix. Tanto fastidio lo llevó a recurrir a un instinto animal: “Ni siquiera sé si debería contar esto, pero intenté romper la ventana trasera de mi camioneta con el puño, traté de meterlo a través de la ventana dos veces”, confesó. “La primera vez no funcionó, así que pensé en intentarlo de nuevo. Sentí mucha frustración el año pasado; estaba supermolesto. Pero recorrí un largo camino desde entonces y mucho de eso estuvo relacionado con mi salud”.

Koepka dudó antes de compartir aquella historia ante la prensa, aunque terminó escapándosele una sonrisa cuando se decidió a contar detalles: “Mi golpe de puño no fue lo suficientemente fuerte como para romper el vidrio. Supongo que Mercedes fabrica una ventana trasera bastante buena”, bromeó.

El tiro al green del hoyo 18 de Brooks Koepka, que se impuso con total autoridad después de haber fallado en el último Masters ANDY LYONS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Su calvario deportivo comenzó después de una fatídica situación doméstica, en marzo de 2021. “Me resbalé en mi casa. Me disloqué la rodilla y luego traté de volver a colocarla y fue entonces cuando me rompí la rótula y, durante el proceso, me desgarré el ligamento femororrotuliano medial”, describió. Y agregó una imagen escalofriante: “Mi pierna estaba torcida hacia afuera. Mi pie estaba girado, y cuando lo volví a meter, porque la rótula ya se había roto, entró bastante bien. ¡Fue mucho más fácil!”

Luego de aquel accidente, no solo jugó tres semanas después, en el Masters 2021 donde no superó el corte, sino que lo volvió a hacer una y otra vez, llegando incluso al grupo final del PGA Championship. A pesar de jugar varios torneos básicamente en una pierna, sin poder cargar peso del lado derecho, se abrió camino para ubicarse entre los seis primeros puestos en los últimos tres majors de aquel año.

Viktor Hovland dilapidó sus chances de ganar el título con un error en el bunker del hoyo 16 ANDY LYONS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Finalmente se sometió a una cirugía de rodilla de un cirujano de renombre mundial, Neal ElAttrache, quien había operado a otros atletas top como Tom Brady y Kobe Bryant. Pero incluso después de someterse a una limpieza de rodilla, Koepka admitió que su cuerpo no era el mismo, lo que lo llevó a tener malos hábitos y a incrementar su desazón por sentirse tan limitado. A la cirugía le siguió más dolor, más rehabilitación y más torneos perdidos.

Su calidad de vida disminuyó; a menudo necesitaba 15 minutos solo para ponerse en marcha por la mañana. Las sesiones de tratamiento se convirtieron en parte de su rutina diaria. El dolor resonaba en su cuerpo cada vez que se agachaba para leer un putt. Por eso es que se le hizo más fácil tomar la decisión de dejar el PGA Tour por el LIV Golf Series, que tiene una exigencia mucho menor. Pero aquella decisión tuvo su precio: mientras que en el Masters del año pasado ocupaba el 16° puesto del ranking mundial; antes de participar en la última realización ya había bajado al 118º, tanto por su inactividad como por la exclusión de LIV, cuyos torneos no entregan puntos para el listado.

El festejo de Koepka en el green del 18: es su quinto major KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El calendario limitado que se juega en el circuito de Greg Norman, que evita jugar las mismas semanas que los torneos grandes del PGA Tour, en realidad lo ayudaron en su recuperación. Una victoria en Orlando, que concretó en abril de este año, le agregó confianza. “Ha sido una batalla solo para volver a sentirme bien”, reconoció.

Lo que nunca cambió en Koepka fue su capacidad para activarse con un interruptor especial en las semanas que coinciden con los majors. De hecho, su enfoque en el último Masters 2023 fue perfecto, pero duró hasta los 54 hoyos. Admitió que en la última vuelta salió “a no perder” y por eso se enseñó tan dubitativo en aquella puja con el español Jon Rahm, que finalmente se calzó el saco verde. Ahora, este logro magnífico en Oak Hill lo ayuda a reparar aún más su reputación y lo relanza.

Michael Block, el gran personaje

En paralelo con el gran triunfo de Brooks Koepka, la gran historia de la semana la protagonizó Michael Block, el profesional de club que concluyó 15° en el PGA Championship y se ganó el derecho de participar el año siguiente en este major, que se hará en Valhalla Golf Club, Louisville.

Block empleó una vuelta final de 71 (+1) y totalizó 281 (+1). Pero ese recorrido incluye el momento más impactante del campeonato: el hoyo en uno que logró en el par 3 del 15. Su pelota trazó una parábola y se metió directo en la taza,un instante que desató el gran rugido en Rochester.

¡Impresionante! 🤩



Michael Block hace un hoyo en uno en el @PGAChampionship.pic.twitter.com/G3n6GmnSYE — PGATOUResp (@pgatouresp) May 21, 2023

Este domingo, Block -cuya mujer es argentina- compartió la salida con Rory McIlroy.”¿En serio?”, señaló el profesional de Arroyo Trabuco Golf Club, de Mission Viejo, sur de California, cuando le informaron del emparejamiento. “Será divertido, lo pasaremos bien”. Se hizo la misma pregunta desde el tee del 15, cuando vio que el público empezó a gritar y a ovacionarlo: “¿En serio entró la pelota?”.

Block, que llegó a figurar a un golpe de la punta en un tramo del certamen, había entrado a este major gracias al 2° puesto en el PGA Professional Championship, clasificatorio que le dio lugar a 20 profesionales de clubes.

A Cinderella story.



Michael Block has qualified for the 2024 @PGAChampionship. pic.twitter.com/gdidm9fwKG — PGA TOUR (@PGATOUR) May 21, 2023