La frase les sale con bastante frecuencia a los deportistas retirados que consiguieron una marca que permanece en el tiempo: "Los récords están para ser quebrados". Lo llegó a decir Juan Manuel Fangio, con sus 5 títulos que parecían inalcanzables; también Cristiano Ronaldo , erigido en máximo goleador de la Champions League en una temporada, parafraseando al mexicano Hugo Sánchez ante el hecho de que el propio portugués dejara atrás sus 207 goles en Real Madrid. "Estoy feliz de que me alcance", agregó el azteca.

En cambio, Jack Nicklaus no se suma a la lista y tal vez sea porque no quiere sonar poco auténtico. Sus 18 títulos en los majors de golf parecen una barrera infranqueable, salvo que el que se ponga en el trampolín para saltarla sea Tiger Woods , que acaba de sumar su 15° torneo de los grandes al obtener su quinto Masters . Una hazaña increíble por donde se la mire, con todo lo que pasó el californiano en los últimos cinco años y después de pasar once sin una conquista de ese calibre.

"Nadie quiere que quiebren sus récords", dijo el gran Jack en la semana en que se juega el campeonato que lo honra, el Memorial Tournament, en su estado natal, Ohio. "No quiero que él (Tiger) rompa mis récords, pero tampoco quiero que sea porque no está en condiciones físicas de jugar o porque no esté saludable", aseguró. Y explicó: "Quiero decir, si él está físicamente saludable y con deseo de ganar y lo consigue, bien hecho. Es lo que debería ser. De esto se trata el deporte".

Después de ganar el Masters, Tiger reapareció hace un par de semanas en otro major, el PGA Championship, donde no pudo superar el corte. "Probablemente pueda romper mi récord, pero tiene 43 años y cuando uno tiene 43 años empieza sentir un ligero crujido aquí y otro allá y todo lo que ocurre cada día no es igual que antes".

Nicklaus recordó que jugó una vuelta con Woods antes del Masters en la que este hizo 64 jugando muy tranquilo, pero haciendo referencia a que lo preocupaba un dolor en el cuello, el motivo por el cual no jugó el Arnold Palmer Invitational, en marzo. Para el Oso Dorado, eso fue señal de que lo mejor para Tiger en el futuro será jugar inteligentemente, no intensamente, y la forma de actuar en Augusta demostró que el campeón pensaba en la misma dirección.

"Tiger va a tener muchos de esos problemas, todos los tenemos", dijo Nicklaus en Golf Channel. "Pero si uno los maneja y sabe cuidarse, podrá conseguir sus metas. Está en una edad en la que necesita serenarse. No puede hacer todo lo que le piden. Debe ser egoísta y le va a ir bien".

A muchos les llamó la atención el hecho de que Woods no apareciera el miércoles en Bethpage Park para la práctica previa al comienzo del PGA Championship es una señal de que el cuerpo más las tensiones le pasan factura. Hoy, en el Muirfield Village GC de Dublin, Ohio, el hombre que busca igualar el récord de 82 títulos que obtuvo Sam Snead vuelve a competir.

Como para darse aliento, tuvo al reconocido mariscal de campo Peyton Manning como compañero en el Pro-am, ayer. Los dos solucionaron sendas dolencias en la espalda con una operación de fusión de vértebras, que mantiene inmóviles las piezas unidas, con lo que se alivian los dolores. Y los dos volvieron a jugar después de la difícil intervención y consiguieron enormes resultados en el campo. Manning obtuvo su segundo título de la National Football League, esta vez con los Denver Broncos (antes fue con los Colts de Indiana). Y Tiger. bueno, ya se sabe.