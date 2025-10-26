Jack Nicklaus fue difamado por antiguos socios de Nicklaus Companies y el exgolfista ganó un juicio millonario

El máximo ganador de majors de golf, el legendario Jack Nicklaus, ganó un juicio por 50 millones de dólares en una demanda por difamación presentada en Florida contra sus antiguos socios comerciales.

Un jurado de seis personas en el condado de Palm Beach determinó que Nicklaus Companies había dañado la reputación del campeón de 18 torneos majors y lo expusieron al ridículo, odio, desconfianza o desprecio. El propietario y presidente de la junta de Nicklaus Companies, Howard Milstein, y el ejecutivo Andrew O’Brien también fueron mencionados individualmente como acusados, pero los jurados no los consideraron personalmente responsables.

Jack Nicklaus, hace un gesto antes de realizar el tee ceremonial del Masters de Augusta, el jueves 11 de abril de 2024 (AP Foto/George Walker IV) George Walker IV - AP

Eugene Stearns, abogado de Nicklaus, afirmó que el exgolfista “ha pasado su vida ayudando a otros y ganándose una reputación no sólo como un gran deportista, sino como un gran ser humano”.

“Se merecía algo mejor de lo que recibió, y estamos complacidos de que el jurado haya abordado las circunstancias particulares que fueron tan molestas”, expresó Stearns.

Según la demanda, Nicklaus, de 85 años, afirmó que Milstein, O’Brien y otros en la empresa difundieron historias falsas de que el Oso Dorado consideraba un acuerdo de 750 millones de dólares para unirse a la Liga de Golf LIV respaldada por Arabia Saudí y que sufría de demencia y ya no estaba mentalmente apto para manejar sus asuntos. “Lo que querían crear en la mente del público es que Jack Nicklaus es un viejo que se vendió a los saudíes”, graficó Stearns.

Uno de los tantos encuentros de Nicklaus con Tiger Woods, durante el Open Británico de 2022 Peter Morrison - AP

Los abogados defensores dijeron en el juicio que los ejecutivos de Nicklaus Companies nunca intentaron difamar a Nicklaus y argumentaron que el caso era básicamente una disputa comercial. Enfatizaron que no se causó ningún daño a la reputación de Nicklaus y que no había razón para que una empresa que compartía el nombre del golfista lo atacara.

A principios de este año, un juez de Nueva York desestimó una demanda presentada por Nicklaus Companies contra Nicklaus. Esa denuncia intentaba impedir que el golfista usara su nombre, imagen y semejanza para promover su negocio de diseño de campos de golf.

Nicklaus se unió a Nicklaus Companies en 2007 como parte de un acuerdo de 145 millones de dólares, pero finalmente renunció y planeó continuar diseñando campos de golf por su cuenta. Aunque Nicklaus ahora es libre de diseñar campos de golf bajo su propio nombre, Nicklaus Companies retiene los derechos para vender ropa y equipamiento con los logotipos de “Jack Nicklaus”.

El juicio comenzó el 29 de septiembre y duró tres semanas. Pero el enfrentamiento entre ambas partes había ido en aumento durante años y culminó en una disputa pública y una amarga batalla legal por el uso de la marca Nicklaus.

En 2007, Nicklaus fusionó su empresa Golden Bear International en una nueva entidad llamada Nicklaus Companies mediante un acuerdo de 145 millones de dólares. Según el Palm Beach Post, la financiación se realizó a través del Emigrant Bank del banquero neoyorquino Howard Milstein, y la estructura de la deuda implicaba que el multimillonario Milstein controlaba la empresa. Andrew O’Brien dirigía las operaciones diarias. Fue un matrimonio infeliz, hasta llegar a este juicio en favor del legendario exgolfista.