Dominicana, un paraíso para los golfistas argentinos... al menos en la primera jornada del LAAC

LA ROMANA, Dominicana.– Diente de Perro, la cancha de ensueño que tiene La Romana en la costa, recibió la primera vuelta del Latin America Amateur Championship (LAAC), que ofreció buenas tareas de cuatro de los ocho golfistas argentinos. Entre ellos, Segundo Oliva Pinto, que lideró la clasificación.

La calurosa jornada del jueves del LAAC comenzó temprano, con participación de los 102 jugadores, y se extendió hasta cerca del atardecer a orillas del mar Caribe. Oliva Pinto terminó en el primer puesto con 66 golpes, 6 bajo el par. “Estoy tratando de disfrutar, de conocer la cancha, y me mantengo tranquilo. La vuelta anduvo fue muy buena. Me mantuve bien mentalmente, pegué agresivo y consistente. Vienen tres días difíciles y no creo que duerma mucho”, comentó para LA NACION.

Segundo Oliva Pinto buscará defender su posición en el LAAC durante las próximas tres jornadas Enrique Berardi/LAAC

Además, el oriundo de Córdoba tuvo una linda novedad. “Mi familia llegó de sorpresa ayer. Eso me motivó”, contó el puntero, que compartirá el recorrido de la segunda jornada con el puertorriqueño Roberto Nieves.

Otro de los argentinos que finalizaron bajo el par fue Vicente Marzilio. En su primera experiencia en el LAAC, resultó tercero en la rueda inaugural, con -4 (68). “Si me hubieran dicho que el primer día iba a ser así, compraba. Estuve nervioso, pero eso no me detuvo y pude jugar bien. Para lo que viene quiero seguir haciendo lo mismo, pero me gustaría balancear la montaña rusa de emociones y seguir construyendo el torneo de a poco”, expresó sus sensaciones.

El estupendo putt del argentino Vicente Marzilio

Vicente Marzilio tiene su cabeza en el juego 👏#LAAC2022 pic.twitter.com/d6rHU9AzBT — Latin America Amateur Championship (@LAAC_Golf) January 20, 2022

En tanto, a Mateo Fernández de Oliveira le costó un poco progresar en los hoyos iniciales, pero luego consiguió varios aciertos y finalizó sexto en el día, con -3 (69). “Fue un día largo, en cuanto a que tardó mucho en llegar el primer birdie. Pero uno de los objetivos era quedarse paciente toda la semana, y eso fue lo que pasó en los primeros 11 hoyos, con 11 pares: resultó clave mantenerse paciente, compitiendo y jugando”, dijo Fernández de Oliveira.

Por su parte, el campeón defensor, Abel Gallegos, tuvo un buen inicio. Con 2 bajo el par, el jugador de 25 de Mayo, de 19 años y que en 2021 participó en el Masters de Augusta y el Abierto Británico, se ubica en el puesto 11.

Abel Gallegos, el argentino campeón defensor del LAAC, finalizó la primera vuelta en el puesto 11 Enrique Berardi/LAAC

Los restantes cuatro argentinos deberán mejorar este viernes, en la segunda vuelta. Manuel Lozada comparte la posición 19, con el par; Aram Yenidjeian se ubica 36º, con +2, y en el lugar 49 se sitúan Andy Schönbaum y Juan Martín Loureiro, con +3.

Pero hubo más novedades en Casa de Campo. Fred Ridley, presidente del Augusta National Golf Club; Martin Slumbers, jefe ejecutivo de R&A (Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews), y Mike Whan, CEO de la Asociación de Golf de Estados Unidos (USGA), que anunciaron que el octavo Latin America Amateur Championship se llevará a cabo del 12 al 15 de enero de 2023 en el Grand Reserve Golf Club, de Puerto Rico.