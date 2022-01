Latin America Amateur Championship: un certamen en un lugar paradisíaco y que enciende ilusiones para ocho argentinos

La maravillosa vista junto al imponente mar Caribe del campo de golf Diente de Perro en La Romana, República Dominicana, será el escenario del séptimo Latin Aamerica Amateur Championship, que se disputará a partir de este jueves. Con la presencia de ocho argentinos, este torneo tiene a grandes promesas del futuro y uno de ellos es Abel Gallegos. Campeón defensor del torneo de 2020, hecho en Mayacoba, México, fue uno de los participantes que habló en la previa de este torneo que da como premio la participación en el Master de Augusta y el British Open.

El LAAC es uno de los cinco eventos de élite de aficionados, junto con The Amateur Championship, el European Amateur Championship, el Asia-Pacific Amateur Championship y el U.S. Amateur Championship, que ofrece a los golfistas amateurs más talentosos del mundo la oportunidad de clasificarse directamente para jugar The Open y The British. En un paraíso junto al Caribe, se disputa este campeonato que alberga a 102 jugadores de 30 países diferentes. Mateo Fernández de Oliveira, Segundo Oliva Pinto, Vicente Marzilio, Manuel Lozada, Aram Matías Yenidjeian, Andy Schönbaum y Juan Martín Loureiro son siete golfistas nacionales que participarán del del LAAC.

Diente de Perro, el maravilloso campo de juego junto al mar Caribe donde se jugará el Latin America Amateur Championship Enrique Berardi/LAAC

El octavo argentino es Abel Gallegos que en 2020 se quedó con el título: “Aquella vuelta fue muy buena, no sé si me la esperaba, fue natural y me va a quedar el recuerdo toda mi vida”, contó en conferencia de prensa el joven de 19 años que además, quiere repetir: “Estoy con las mismas expectativas de siempre, salir a jugar, pasarla bien y claro poder ganar”.

Haber sido el campeón le abrió muchas puertas en lo profesional, pero las más importantes fueron jugar el Master de Augusta y el British y sobre eso tiene grandes recuerdos: “La verdad es que fueron dos sueños cumplidos para mí y hacerlo otra vez, es lo que me motiva”. Ante la pregunta de LA NACION sobre los consejos que le dieron los grandes jugadores, expresó: “Me hablaron mucho, tanto sobre lo que hay que hacer en la cancha como de la vida, pero todos me dijeron que intente, que no me detenga y que siga. También que no me canse, porque en este deporte nunca sabés cuando podés ganar”. Varias fueron las figuras contra las que compartió los torneos más prestigiosos del mundo del golf, pero el que más le llamó la atención fue Rory McIlroy: “Fue el que más me impacto de todos por cómo le pega a la pelota”.

Golf. Diente de Perro Teeth of the dog

La séptima edición se disputara por tercera vez en Diente de Perro, uno de los campos de golf ideado por Pete Dye. Con siete hoyos junto al mar y 11 en los que se pueden ver las distintas tonalidades de azules y celestes del agua, Teeth of the dog, ubicado en Casa de Campo resort & Villas, está número 1 en el ranking de cancha del Caribe. Además, en el puesto 27 en el mundo por fuera de los campos internacionales.

El Head Professional de este maravilloso campo de juego es Manuel Relancio, argentino de 38 años que lleva nueve trabajando en Diente de Perro y en su diálogo con LA NACION, expresó: “Es uno de los mejores campos del mundo y no es porque yo esté trabajando acá. Es muy divertido. En la descripción, traslada a la mente momentos que pueden imaginarse: “Estás pegando un tee de salida y de repente te salpica una ola. Escuchas el sonido del mar bien cerca mientras jugas; es impresionante y nunca te dejas de asombrar. Estando nublado, con sol, con lluvia, cada vez un campo de juego diferente”.

Abel Gallegos junto a Mateo Fernandez de Oliveira, dos de los argentinos que buscarán el título en el Latin América Amateur Championship Enrique Berardi/LAAC

Pero la descripción de este terreno con 18 hoyos y 7.263 yardas, también está en la forma de jugar: “Estratégicamente, de tee a green no es tan complicado porque tiene fairway amplios y podés esparcir la bola del tee con el drive”, explica Relancio. Y suma: “La gran defensa es el segundo tiro al green. Los greenes que tienen mucha loma, hay que saber bien por dónde atacar, qué banderas sí y qué banderas no. También, detalló: “El campo tiene la particularidad de que los green los ponen un poco duros y más con el viento, que generalmente sopla desde las 11 a las 16. Ahí se siente más sobre todo sobre los hoyos del mar”.

Abel Gallegos, también habló sobre la impresión que le dejó el maravilloso campo de golf: “Es una cancha increíble que no conocía. Engaña mucho por la vista, parece que tiene fairway angosto, pero no, creo que el secreto estará en los tiros al green. También hay que ver cómo está el viento esta semana”. ¿Sus candidatos? No los sabe, pero con una sonrisa en su rostro, dejó un deseo: Es difícil, hay bastantes, pero creo que uno de los ocho argentinos puede ganar seguro”.