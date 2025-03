El hoyo en uno de Alejandro Tosti en el par 3 del 17 de The Players, antes del debut

La primera gran fiesta del golf mundial en la temporada arrancó hoy en el impactante campo del TPC Sawgrass (par 72 y 7256 yardas): en Ponte Vedra Beach, Florida, se puso en marcha The Players, con un total de 25 millones de dólares en premios y US$ 4.500.000 para el campeón. Como es costumbre, el field es una constelación de estrellas: entre los 144 jugadores participan 48 de los 50 mejores incluidos en el ranking mundial. Se destacan ocho excampeones, entre ellos Scottie Scheffler (2023 y 2024), Rory McIlroy (2019) y Jason Day (2016).

Hay dos argentinos: Emiliano Grillo y Alejandro Tosti, que en la práctica de ayer conmocionó al público al concretar un hoyo en uno en el par 3 del 17 con forma de isla. Cuando vio a lo lejos que la pelota se había introducido en el hoyo, emprendió una carrera loca hacia la laguna y fue arrojado al agua por un allegado. En medio de los aplausos y las exclamaciones de júbilo, desde allí tiró su gorra y continuó con una celebración que nunca olvidará echándose boca a arriba cerca de ese icónico green. Después, más tranquilo, opinaría: “Es una cancha que te hace pagar todos los errores y te obliga a responder en cada faceta del juego. Es mi segundo torneo grande y mis expectativas son bajas, pero trataré de rendir lo mejor que pueda”.

El hoyo en uno de Alejandro Tosti en The Players

En el trayecto de ida de la primera vuelta de este jueves, Tosti marchaba con -1, con dos birdies y un bogey. A los 28, Alejandro Tosti viene de completar en 2024 su primer año pleno en el PGA Tour. Llegó allí luego de ganarse la tarjeta en el Korn Ferry Tour de la temporada anterior, que terminó con una breve e inusual suspensión por su comportamiento impulsivo dentro de la cancha. Estuvo muy cerca de alcanzar su primer título en marzo pasado en el Houston Open, pero un bogey en el hoyo 72 lo relegó al subcampeonato por un golpe. En 28 torneos, alcanzó un Top 10 más, falló 16 cortes y se retiró de un certamen. Debió revalidar su tarjeta en la Escuela de Clasificación en el TPC de Sawgrass, cuatro vueltas complicadas entre 170 competidores con premio para sólo cinco. No empezó bien (71 y 74), pero un cierre inspirado (65 y 66) en el que volvió a aflorar todo su talento lo impulsó hasta el cuarto puesto para extender la membresía plena en 2025, en la que se ilusiona con explotar su potencial.

Ahora, en lo que va de la temporada 2025, el jugador formado en el club Mitre de Pérez y que representó a Argentina en Juegos Panamericanos y Olímpicos jugó cinco torneos, con un 10° puesto en el México Open como mejor resultado y dos cortes no superados, en el Sony Open de Hawaii y el Farmers Insurance Open. En The Players tiene la oportunidad de sumar muchos puntos para la FedEx Cup, pero es un certamen lleno de dificultades y que congrega a lo mejor dentro de la elite.

El temible hoyo-isla del 17

Con tan sólo 146 yardas, el hoyo 17 del TPC Sawgrass representa una trituradora mental para la mayoría de los golfistas, ya sea por las ráfagas, por los vericuetos de su green o porque representa el examen casi definitivo para un candidato a campeón, justo cuando los nervios están a flor de piel. La estimación es que a lo largo del año caen 150.000 pelotas al agua, un promedio de tres bolas por jugador, dado que allí se juegan unas 45.000 vueltas al año. El club afincado en Ponte Vedra Beach, Florida, contrata anualmente doce tandas de buzos para extraer las pelotitas, sumergidas a un metro y veinte centímetros de profundidad. El precio por cada bola rescatada es de siete centavos de dólar.

La creación de esta isla de la perdición es absolutamente accidental. Pete Dye, diseñador del campo y fallecido a principios de 2020, lo concibió como un hoyo en península. Sin embargo, durante las obras sacó mucha tierra de los alrededores de aquel green y el agua terminó saliendo a flote, rodeándolo por completo. La mujer de Pete le sugirió que así era más espectacular y que lo dejara tal cual. Y así quedó, para echar por la borda las aspiraciones de campeón de muchos profesionales. Sólo un pequeño búnker circular –el más chico de la cancha- puede significar un alivio para quienes no aciertan la bandera con el hierro 9, el palo más utilizado en este hoyo.

El singular hoyo 17 del TPC Sawgrass, en Ponte Vedra, Florida

En cierta oportunidad le preguntaron al diseñador Pete Dye si consideraría cambiar la fisonomía del hoyo 17. Y contestó: “Una vez pegué con el hierro 9 y pensé que no era un hoyo tan duro. Pero el jugador que estaba practicando conmigo me dijo «No es tan difícil cuando los únicos que me están viendo eres tú y la rana que pasa por ahí»”

Hubo momentos memorables en la historia del 17 de Sawgrass. Hasta aquí se consiguieron 14 hoyos en uno en la disputa del The Players: uno de los héroes fue el español Miguel Angel Jiménez en 2002. También lo lograron Brad Fabel (1986), Brian Claar (1991), Fred Couples (1997), Joey Sindelar (1999), Paul Azinger (2000), Willy Wilcox (2016), Sergio García (2017), Ryan Moore (2019), Shane Lowry (2022), Hayden Buckley (2023), Aaron Rai (2023), Alex Smalley (2023) y Ryan Fox (2024).

Lo más curioso ocurrió con Couples en el certamen de 1999: en su primer tiro se fue al agua y, después del golpe de penalidad, embocó en el segundo intento para asegurarse el par. La pelota entró directamente en el hoyo, sin rodar un centímetro por el green. La contracara fue Angelo Spagnolo, golfista amateur que necesitó ¡66! impactos para terminar el hoyo en 1986. Concretó ese desatino en un torneo patrocinado por Golf Digest, que buscaba al “Peor golfista de los Estados Unidos”. Por supuesto que el aficionado de sangre italiana se llevó el trofeo, con 257 golpes para terminar el recorrido.

