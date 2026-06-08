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Roger Federer volverá a jugar en el US Open cinco años después de su retiro oficial del tenis
La leyenda suiza será la máxima atracción de una exhibición en el estadio Arthur Ashe en agosto próximo
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Roger Federer, probablemente el mejor embajador del tenis de la historia, uno de los más elegantes en sus movimientos e impactos, jugó oficialmente por última vez en Wimbledon 2021 (llegó a los cuartos de final). Desde entonces, le dedicó más tiempo a su amplia familia, a vacacionar, a asistir a algunos pocos homenajes y, también, a profundizar su faceta de empresario. Pero este lunes una noticia surgida en Nueva York sacudió el arte de las raquetas. Volverá a jugar.
¿Eso es posible? Sí. Y lo hará el próximo martes 25 de agosto, cinco días antes del comienzo del Abierto de los Estados Unidos, el último Grand Slam de la temporada. “Un ícono regresa a Nueva York“, anunció el US Open, en referencia al veinte veces campeón de Grand Slam y número 1 del mundo durante 310 semanas.
“Por una sola noche, el cinco veces campeón consecutivo del US Open [desde 2004 hasta 2008; en 2009 Juan Martín del Potro le cortó el invicto] e ícono del tenis, Roger Federer, regresa a Nueva York para competir en un evento de exhibición único en la vida bajo las luces del Estadio Arthur Ashe el martes 25 de agosto. Jugará junto al campeón del US Open de 2003 y su eterno rival, Andy Roddick, así como con otras leyendas del tenis y campeones del US Open, Andre Agassi y John McEnroe”, anunciaron desde Flushing Meadows. Y comunicaron que la venta de entradas será a partir de este jueves.
El anuncio del US Open
Iconic. 5-time consecutive US Open champion, @rogerfederer returns to the court in New York one last time.— US Open Tennis (@usopen) June 8, 2026
➡️ https://t.co/UvhkXFdWTD pic.twitter.com/1hvFf1NEAW
Federer, de 44 años, actuó en el US Open por primera vez en 2000, siendo número 40 del ranking mundial: llegó a la tercera ronda. En 2004, como líder del ATP Tour, alcanzó su primera final en el Arthur Ashe y derrotó al australiano Lleyton Hewitt. Repitió el título en 2005 (vs. Agassi), 2006 (vs. Roddick), 2007 (vs. Novak Djokovic) y 2008 (vs. Andy Murray). En 2009, el tandilense Del Potro rompió la extraordinaria racha venciéndolo en cinco sets.
Este mismo año, pocos días después del evento en el US Open, la leyenda suiza ingresará en el Hall de la Fama del tenis. “La promoción de 2026 será incorporada oficialmente al Salón de la Fama del Tenis Internacional durante la ceremonia de investidura que tendrá lugar en Newport, Rhode Island, del 27 al 29 de agosto”, se anunció.
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