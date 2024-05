Emiliano Grillo y Alejandro Tosti, juntos golpe a golpe en el PGA Championship

Escuchar

Son los últimos dos “distintos” surgidos de la cantera del golf argentino. Los jugadores de nuestro país que rompieron el molde y que, tal como se proyectaba, se adaptaron con solvencia al exclusivo círculo del PGA Tour. Ya desde chiquitos eran ambiciosos en la cancha. Irreverentes y temperamentales bajo sus investiduras amateur, pero con una salvedad: entraron a la principal gira con ocho años de diferencia.

Desde este jueves, Emiliano Grillo y Alejandro Tosti coincidirán en el PGA Championship. Es más: fueron elegidos para compartir salida –junto con el norteamericano Evan Bowser- y en la primera vuelta pegarán desde las 15.41 de nuestro país. La cita será en el Valhalla Golf Club de Louisville, Kentucky. ESPN 2 televisará en vivo las cuatro vueltas desde las 14 de nuestro país.

Para Alejandro Tosti (102° en el ranking mundial) se tratará de otro hito en su carrera, porque es la primera vez que jugará un major, una vivencia que lo alcanza a sus 27 años y mientras exhibe un interés desbordante por progresar. “Hace dos semanas me llegó un correo de PGA of America y pensé que era uno más de esos que te recuerdan las clasificaciones. Pero no, decía algo de una invitación al PGA Championship, así que había un número de teléfono y llamé para chequear y era así, me estaban invitando a jugar el torneo. No lo podía creer”, contó el rosarino, que agregó: “Estoy muy feliz de jugar mi primer major, un poco inesperado, pero contento de debutar en los campeonatos grandes”.

Tosti estuvo muy cerca de consagrarse en marzo pasado en Houston Michael Wyke - FR33763 AP

Tosti se incorporó al PGA Tour en 2023, luego de haberse clasificado desde el Korn Ferry. A fines de marzo, el jugador formado en Mitre de Pérez estuvo a punto de ganar su primer certamen del PGA Tour, pero finalmente quedó segundo en el Texas Children’s Houston Open, detrás del alemán Stephan Jaeger. Un aprendizaje que le servirá para manejar mejor los momentos de presión, ya que los errores que lo privaron del título se precipitaron en el hoyo 72. Ahora, tendrá una ocasión invaluable para saber en dónde está ubicado: “Medirse con los mejores jugadores del mundo es algo especial. Hay muchos con los que compito en el PGA Tour y a otros los conocí jugando en el Korn Ferry. Otros más están ahora en el LIV o jugué con ellos a través de los años en la universidad y en certámenes amateurs. Es lindo cómo en este torneo se juntan todos y están literalmente los más destacados del mundo”.

En estos días, Tosti empezó a tomarle el pulso al escenario del segundo major del año: “Durante las prácticas jugué la cancha completa y me parece un campazo, se ve hermoso. Tiene unos hoyos bastante largos y en cierta manera me siento dentro de los jugadores que se benefician con el trazado”. Además, agradeció el grupo que le tocó: “Tuve la suerte de que me pusieron con Emiliano Grillo en la salida y estoy contento de estar con otro jugador argentino representando a nuestro país”.

Y en cuanto a su progreso en el hipercompetitivo mundo del golf, habló de su trabajo interno: “Los objetivos que me propongo no tienen que ver mucho con resultados, sino más con las cosas que están bajo mi control y ahí sí, esperar que el resultado sea lo mejor posible”.

Emiliano Grillo quiere recuperarse de su mala actuación en el Masters, aunque su temporada es pareja y con dos top ten KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tosti ya coincidió en varios torneos del PGA Tour de esta temporada con Emiliano Grillo, que está próximo a cumplir diez años consecutivos como miembro en la máxima gira. El chaqueño, de 31 años y que figura en el 46° puesto del ranking, tiene mucho más rodaje que el rosarino y logró dos títulos, en 2015 (Napa, California) y hace poco menos de un año en Fort Worth, Texas. “Mis objetivos son siempre los mismos: ganar, llegar al Tour Championship y escalar lo más rápido posible en el ranking mundial. Y con los Juegos Olímpicos de París este año, no me molestaría agregar una medalla a mi escritorio”, anhela.

El jugador nacido en Resistencia y formado en la AAG ya tiene una vasta experiencia en este certamen: lo jugó ocho veces y su mejor ubicación fue un 13° puesto en la realización de Baltusrol Golf Club, en Springfield. Aunque su sueño en los majors está más orientado al Masters de Augusta, sabe que hoy está en el lugar que debe estar: como participante en cada cita grande, para mantenerse en la elite. Justamente, al haber quedado entre los 30 mejores de la Fed Ex Cup en la última temporada, se dio el derecho de formar parte de los cuatro torneos de Grand Slam a lo largo de 2024.

A Grillo le quedó el sinsabor de su último puesto en el Masters de abril pasado y quiere encontrar un rápido desquite en el PGA Championship, aunque el contexto y las condiciones sean totalmente diferentes respecto de Augusta National. Por lo pronto, necesita generar otro impacto en la temporada, después de los top ten en el Sony Open de Hawaii (7°) y el Arnold Palmer Invitational (8°).

Todos contra Scheffler

Por fuera de los argentinos, el estadounidense Scottie Scheffler, número 1 del ranking mundial, es el máximo candidato y su actualidad impresiona: ganó cuatro de los últimos cinco torneos que jugó, incluyendo su segunda coronación histórica en el Masters. “Me casé con mi novia del secundario, tuve a mi bebé en brazos en nuestra casa y en el armario está colgado el saco verde. No podría ser más feliz”, afirmó Scheffler, que jugará su primer torneo desde el nacimiento de su hijo, Bennett.

El principal rival de Scheffler será Rory McIlroy, N° 2 y quien busca volver a ganar un título desde su coronación en 2014 justamente en el PGA Championship, realizado también en el Valhalla Golf Club. El norirlandés llega a Louisville tras ganar la semana pasada su cuarto título del Wells Fargo Championship. Como contrapartida, atraviesa un delicado momento familiar, porque se divorciará de su esposa Erica Stoll, con quien se casó en 2017.

Tiger Woods será otra de las figuras, aunque en sus últimas actuaciones otorgó ventajas desde lo físico. En todo caso, a sus 48 años, su fuego no se apaga y quiere seguir dentro del gran Circo del PGA Tour. Se impuso en cuatro ocasiones en el PGA Championship, en 1999, 2000, 2006 y 2007.