“Lo realmente importante no es llegar a la cima, sino saber mantenerse”. Scottie Scheffler no pudo hacerle honor a la frase del escritor y dramaturgo francés Charles de Musset en el BMW Championship. El número 1 del mundo se perfilaba como el gran candidato a consagrarse, pero sin pedir permiso apareció Viktor Hovland y le arrebató el título con un récord de campo de por medio (61 golpes, 9 bajo el par de la cancha). “Ahora, con mi mejora en el green, incluso en mis días malos, puedo arreglarlo”, admitió en la previa del último día. Bajo esa humildad y alegría que lo caracteriza, el noruego triunfó en el North Course de Olympia Fields, uno de los campos más tradicionales y difíciles del PGA Tour ubicado en las afueras de Chicago. Con ‘v’ de Viktor… y de ‘victoria’.

Scheffler inició el domingo como líder junto al inglés Matthew Fitzpatrick, ambos con 199 golpes en total (-11). La paridad se mantuvo a lo largo de la vuelta y en la recta final se sumó el noruego desde atrás para agregarle más suspenso a la definición. Los 10 birdies que anotó, 7 en los últimos 9 hoyos, lo catapultaron hacia el éxito. Esta fue la base de una conquista histórica. Al terminar, Hovland declaró: “Esta fue la mejor ronda de mi carrera, sin dudas. Y muy especial. La mentalidad me mantuvo. No pensé mucho. Jugué agresivo y traté de tomar las mejores decisiones”. Además, recordó: “En varios torneos no tuve buenos fines de semana, pero [lo que hice] aquí de alguna manera equipara eso”. El joven de 25 años dio la nota y se llevó todos los aplausos.

Hovland finalizó el torneo con 263 impactos (-17), dos menos que Scheffler. De esta manera, obtuvo un trofeo más en este 2023, su quinto en el PGA Tour. En junio ganó el Memorial Tournament, al imponerse al estadounidense Denny McCarthy en el desempate. Y ahora lo hizo de nuevo. Aunque eso no es todo: desplazó a Rory McIlroy del segundo puesto de la FedEx Cup. El norirlandés concluyó a 5 tiros de distancia, con 268 (-12). La próxima semana, del 24 al 27 de agosto, será la última estación, con el Tour Championship en el East Lake Golf Course de Atlanta.

Scheffler tuvo su premio

El norteamericano terminó con cierta frustración, sobre todo después de un bogey en el hoyo 17. No habrá alcanzado la gloria ni la séptima coronación de su carrera en el PGA Tour, pero sí consiguió una recompensa: escaló hacia lo más alto de la FedExCup y desbancó al español Jon Rahm, el cual culminó en el par de la cancha y lejos de las primeras posiciones.

Párrafo aparte para el argentino Emiliano Grillo quien, tras empezar los playoff con un puesto 20° en el FedEx St. Jude Championship, renovó las esperanzas de cara al BMW Championship, que cerró en el puesto 31°. Mejoró la precisión en relación a su primera ronda de 73 impactos (+3) y cerró el domingo con un score de 67, 3 bajo el par, el mejor de los cuatros días (su único tropiezo fue un bogey en el hoyo 3). Luego, se mantuvo firme hasta el cierre y totalizó 280 impactos. Por momentos estuvo fuera de la burbuja de 30 jugadores que participarán del Tour Championship, pero logró ingresar. De esta manera, el chaqueño es el único sudamericano que se mantiene en carrera con miras a la última competencia de la temporada.