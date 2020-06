Otra vez victorioso: Dustin Johnson, vencedor en Connecticut Crédito: Bill Streicher-USA TODAY Sports

28 de junio de 2020

NUEVA YORK (AFP) - El estadounidense Dustin Johnson conquistó el torneo Travelers Championship, disputado en Connecticut el domingo, luego de firmar en la última jornada una tarjeta con 67 golpes, tres bajo par, para totalizar 261 impactos (-19), en el cierre del tercer torneo de la gira del PGA Tour, y en medio de la pandemia de coronavirus, que registró un nuevo caso de Covid-19 en el circuito mayor del golf.

El exnúmero 1 del mundo firmó su primera conquista en el tour desde febrero de 2019, luego de comenzar el día a dos tiros del líder de la tercera ronda, su compatriota Brendon Todd , para mantenerse firme y reafirmar las luces que mostró el sábado con una ronda de 61 golpes. La última jornada tuvo una interrupción de poco más de una hora, a causa de una tormenta eléctrica.

Johnson redondeó una gran jornada final para imponerse con autoridad

Johnson ha ganado al menos un torneo en cada una de las 13 temporadas en las que ha participado en el PGA Tour, una hazaña igualada solo por un grupo de élite que incluye a Jack Nicklaus, Arnold Palmer, Lee Trevino y Tiger Woods. "Obviamente es una gran racha y cada vez que a uno lo mencionan con esos nombres es bueno", dijo Johnson. "Estoy orgulloso por continuar la racha y quiero seguir así, pero pasó mucho tiempo entre cada victoria, espero que no pase tanto tiempo hasta la próxima".

El segundo lugar fue para el también local Kevin Streelman , con 262 golpes (-18), mientras que el tercer puesto lo compartieron el estadounidense Will Gordon y el canadiense Mackenzie Hughes, ambos con 263 (-17). El argentino Emiliano Grillo retrocedió hasta el puesto 60°, luego de una cuarta vuelta con 72 golpes (+2) para un total de 276 (-4).

Dylan Frittelli, otro caso de Covid-19 en el PGA Tour

Además, el PGA Tour informó que, tras realizar varios testeos, Dylan Frittelli fue diagnosticado con un positivo de Covid-19 . El sudafricano, que no pasó el corte en el Travelers Championship, quedó al margen del certamen que se realizará de la semana próxima, el Rocket Mortgage Classic, en Detroit.

"No estoy teniendo problemas, me siento muy bien físicamente, por eso me sorprendió saber del test positivo. Sin embargo, estoy muy agradecido por la asistencia y los protocolos del Tour, que mantendré durante mi confinamiento para mantener a todos a salvo", dijo Frittelli. El sudafricano es el cuarto jugador del PGA Tour en dar positivo por coronavirus en estas tres semanas de acción, después de Nick Watney en el RBC Heritage de la semana pasada, y de Cameron Champ y Denny McCarthy, a principios de esta semana.