Panini presentó el álbum de figuritas del Mundial 2026: será el más grande de la historia

Panini America presentó en Estados Unidos el nuevo álbum del Mundial 2026. La edición será la más grande que haya impreso la compañía en de la historia, quien es socia exclusiva de la colección de cromos de la FIFA hace más de 50 años.

El nuevo diseño es un homenaje a Estados Unidos y Canadá, siendo la primera vez que la empresa dedica una portada a una región organizadora de la principal competición de la FIFA. También anunciaron que México, la tercera sede, tendrá una edición especial que se publicará en los próximos meses. El Mundial se disputará en 16 ciudades anfitrionas de los tres países.

La presentación fue realizada en Nueva Jersey, sede de la final del Mundial, y en vísperas del sorteo de la competición. Dado que participarán 48 selecciones, Panini America amplió su histórico álbum, que ahora tendrá 112 páginas y 980 figuritas. Cada sobre tendrá siete estampas.

La portada de Canadá y Estados Unidos tiene un estilo colorido que se acompaña del emblema oficial de la competición y el trofeo de la Copa del Mundo. Además, se observa el logotipo oficial de Panini desde 1965: la chilena del italiano Carlo Parola.

La compañía también anunció que realizarán una preventa especial en Amazon con el objetivo de medir la demanda. Por el momento se desconoce cuando se lanzará o el precio que tendrá.

El director de la División Comercial de la FIFA, Romy Gai, sostuvo que el álbum de cromos de Panini, como el Mundial, es “una de las tradiciones más célebres y arraigadas de la cultura mundial del fútbol”.

“Lleva muchísimo tiempo uniendo a generaciones de aficionados, generando entusiasmo en todo el mundo y creando momentos que dejan recuerdos imborrables tras la competición, y para nosotros es un orgullo continuar esta colaboración en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La FIFA y Panini se complacen en ofrecer de nuevo un producto que une a coleccionistas, familias y aficionados de todas las edades. Este álbum es más que un objeto de colección: representa un símbolo de la alegría, la pasión y la expectación que caracterizan a la Copa Mundial de la FIFA”, sumó.

El Mundial 2026 se llevará a cabo en México, Canadá y Estados Unidos (X/@RegueiraRelator) (X/@RegueiraRelator)

En tanto, el director general de Panini America, Mark Warsop, también comentó sobre la colaboración con el ente rector del fútbol mundial. “Estamos orgullosos de presentar esta histórica portada de Canadá y Estados Unidos del álbum de 2026 de la colección de cromos de la Copa Mundial de la FIFA de Panini, que ha cautivado a generaciones enteras de todo el mundo”, sostuvo.

Además, señaló que la portada especial “es el primer paso del proyecto para ensalzar los productos y colaboraciones durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que incluirán cromos y cartas intercambiables”. “Creemos que va a gustar mucho a los aficionados y coleccionistas”, cerró.

Panini funciona como socio exclusivo no solo de cromos oficiales, sino también de cartas y juegos de cartas intercambiables y coleccionables digitales de la FIFA. La primera edición de la colección de figuritas de la competición fue la de México 1970. La tapa mundial del álbum 2026 saldrá en los próximos meses.

La portada del álbum de Panini del Mundial 2026 Panini

Sorteo del Mundial 2026

El sorteo se llevará adelante este viernes desde las 14 (hora argentina) en el Kennedy Center de Washington, Estados Unidos. Allí se definirán los cruces para las 48 selecciones involucradas en la competición, algo que los hinchas podrán disfrutar a través de la transmisión en vivo.

Debido al nuevo formato que incluye a una mayor cantidad de selecciones, la modalidad usual del sorteo se modificó. Ahora los equipos se dividieron en cuatro bombos de doce integrantes cada uno de acuerdo a su ubicación en el ranking de la FIFA.

Bombos definidos por la FIFA para el sorteo del Mundial 2026 (FIFA)

Los cabezas de serie serán los tres anfitriones y los nueve mejores clasificados del escalafón internacional: España, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania y Bélgica. México estará en la zona A, Canadá en la B y Estados Unidos en la D. El resto se ubicará por azar en los otros grupos.

En tanto, en el segundo bombo se presentarán selecciones también difíciles o que pueden sorprender, como Marruecos y Croacia, que fueron semifinalistas en Qatar 2022. En el bombo 3 se encuentran Noruega, Escocia y Costa de Marfil entre los rivales con mayor potencial. En el cuarto bombo figuran los equipos de menor calibre hasta que se definan los repechajes.