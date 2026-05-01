Gregorio De Leo, el italiano que no practicó la cancha y es puntero del Turkish Airlines Open

ANTALYA, TURQUIA.- Un error inesperado llama a otro. Y así, sobreviene una cadena de enredos muy difícil de detener cuando los números de la tarjeta empiezan a inquietar y afectan directamente a la mente. Después de una primera vuelta ilusionante por debajo del par, Andrés Gallegos vivió la cara más dura del golf y se despidió de Turkish Airlines Open, tras una segunda ronda de 76 golpes (+4) y un total de 147 (+3), dos golpes por encima del corte clasificatorio.

“Esta última ronda fue rara porque no me voy con malas sensaciones, pegué bien, pero estuve muy complicado con las yardas, la pelota voló un poco más esta vez y no la supe calibrar. Así que me costó mucho dejar la pelota cerca, cometí dos errores grandes y eso me dejó fuera del corte”, le apuntó a LA NACION.

Andrés Gallegos se quedó fuera del corte clasificatorio en Turquía

Cuando el lobense de 30 años hablaba de dos errores grandes se refería a los dos doble bogeys en la ida, en el par 5 del 4 y en el par 4 del 9. En el primer tropiezo tuvo una mala salida a la derecha, con la poca fortuna de que luego la pelota le quedó enterrada entre los árboles; trató de sacarla a buena pero solo pudo llegar al rough. Sorprendentemente, en el cuarto tiro pegó un socket, cuando se impacta entre la varilla y la cabeza del palo. Encima, cometió el error desde el fairway y se siguió complicando, hasta pagar con ese primer doble bogey. “No tengo cómo justificarlo, la última vez que pegué un socket tenía 10 u 11 años de edad”, se lamentó. Y en el 9, todo se encarrilaba para hacer un tranquilo par, pero el jugador formado en Aeroclub Fortín Lobos se pasó desde el antegreen con un aproach, no imaginó que el green correría tanto, y terminó haciendo tres putts.

En el trayecto de vuelta no pudo torcer el rumbo: bogey en el 14 y un birdie en el 17, para quedar a dos de distancia de los que se garantizaron el fin de semana.

La salida de Gallegos en el hoyo 1; no pudo repetir su actuación del primer día

Ya eliminado, Gallegos se quedará practicando en Turquía un día más y luego partirá a Barcelona, para intentar seguir sumando en el arduo DP World Tour, el segundo circuito del mundo. “Ya no se trata tanto de tener fe, sino de trabajar y empezar a encontrar el golf y nada más. Como apuntaba: no me voy con malas sensaciones, rodé la pelota muy bien sobre el green, pero no pude dejarla cerca", finalizó.

De Leo, un puntero sin ensayos

Mientras tanto, Gregorio De Leo llegó al fin de semana del Turkish Airlines Open como puntero, con un golpe de ventaja, mientras busca su primer título del DP World Tour en Turquía. El italiano, que jugó en el turno de la mañana del viernes, logró cinco birdies y solo cometió un bogey en su segunda ronda de 68 golpes, para fijar la vara en el Club House con 7 bajo par, cuando todavía faltaba que muchos jugadores completarán la ronda.

Era todo un desafío en el National Golf Club, de Belek. El jugador de 26 años fue alcanzado brevemente en ese score total por los jugadores de la tarde, el español Alejandro Del Rey y el sueco Jens Dantorp, pero ambos retrocedieron a un empate por el segundo lugar junto a Kazuma Kobori y Sam Bairstow, todos con seis bajo par.

No practice rounds, no trouble 😉



Gregorio De Leo shoots a second round 68 to top the leaderboard on day two, playing the course for only a second time.



After not arriving until Wednesday afternoon, the Italian had his caddie Adam Drummond to thank for the course prep.



The… pic.twitter.com/AwaHEcLb4g — DP World Tour (@DPWorldTour) May 1, 2026

Así, De Leo -nacido en Biella, ciudad equidistante a Milan y Turin- aseguró su primer liderazgo tras 36 hoyos en el DP World Tour con un acumulado de 137 (-7) y ahora persigue su primera victoria tras recuperar sus privilegios de juego en la Escuela de Clasificación, después de una temporada de novato que incluyó dos resultados entre los cinco mejores. “Me sentí muy bien en esta segunda ronda; jugué muy bien. Estuve sólido desde el tee y mi putter realmente me ayudó hoy. Emboqué mucho en el green. Estoy muy contento con eso. No es una cancha fácil, así que uno espera algunos bogeys en la tarjeta, por eso es que no me preocupó mi bogey en el hoyo 13”.

Gregorio De Leo leads going into the weekend for the first time in his DP World Tour career 💪#TurkishAirlinesOpen pic.twitter.com/umusPuqXIv — DP World Tour (@DPWorldTour) May 1, 2026

Exganador de la Orden de Mérito del Alps Tour en 2022, se mostró agradecido con su caddie Adam Drummond después de que una llegada tardía a Turquía significara que no pudo realizar siquiera una ronda de práctica previa al torneo. Cosas del golf, que nunca es algo matemático.

“Fue complicado porque llegué aquí el miércoles por la tarde, así que no tuve un ensayo en el campo. No sabía cómo se estaba jugando la cancha, así que estoy muy agradecido con mi caddie Adam. Él realmente me ayudó ayer y hoy. Empezamos a trabajar juntos en Australia hace cinco meses y somos un buen equipo”, señaló el puntero. El líder de la primera ronda, el sueco Mikael Lindberg, se ubica con cinco bajo par en el sexto lugar en solitario tras una segunda ronda de 73 golpes, mientras que el campeón defensor, el francés Martin Couvra estuvo entre los que superaron el corte justo en el límite con +1 total.

El líder del Asian Swing, Jordan Gumberg, también avanzó al fin de semana tras lograr un birdie en el cierre. No es un tema menor esta minicompetencia dentro del torneo, porque el Turkish Airlines Open es el último de los cuatro certámenes puntuables del Asian Swing y los tres mejores en el ranking al final de la semana obtendrán un lugar en el PGA Championship del próximo mes en el Aronimink Golf Club. Debido al aviso de lluvias, la tercera ronda comenzará a las 7 hora local, con De Leo saliendo en el grupo final junto a Del Rey y Kobori, desde las 9.10.