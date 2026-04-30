Andrés Gallegos: un buen arranque en el Turkish Airlines Open en una cancha que no perdona

ANTALYA, Turquía.- No es una cancha para andar tranquilo o de lo más campante. Ni mucho menos, feliz y sonriente. El National Golf Club de Belek es un par 72 que obliga a apretar los dientes y a no descuidarse un segundo. Los contornos del trazado intimidan y Andrés Gallegos estaba alerta ya desde su primer día de práctica. Finalmente, salió airoso tras los primeros 18 hoyos del Turkish Airlines Open, escala del DP World Tour.

Los 71 golpes (-1) que hizo en la primera ronda le dan una primera plataforma para asentarse, en un circuito que no da tregua y que no ha sido contemplativo con él en el primer tramo del calendario. De a poco, el lobense empieza a desplegar ese golf que lo llevó a conseguir el pasaje a este circuito con su gran performance en la final de la escuela clasificatoria en Tarragona, en noviembre pasado. Ahora, es momento de la consolidación en pos de su arduo camino para retener la tarjeta en su condición de novato de la gira.

El swing de Gallegos, que vivió su gran momento del día con el approach para birdie en el 13

“Arranqué más o menos desde el hoyo 10, no pegando muy bien, pero a medida que fui pasando la vuelta encontré buen ritmo. En el medio de la ronda, la verdad es que jugué muy bien; tuve la mala suerte de que en el 3 perdí la pelota y eso me frenó un poco, pero estoy contento con la vuelta, estuvo bien luchado. Aparte, un buen par al 18 es siempre es lindo cuando venís de errar. La verdad es que me salvé”, comentó el jugador formado en la AAG y criado en Aeroclub Fortín Lobos.

Su gran momento se dio en el 13, cuando embocó para birdie tras un approach impecable desde lejos. Se recuperó del feo bogey del par 5 del 14 (la pelota se pasó del green) y anotó birdies en el 16 y en el 18. En el último tramo, del 1 al 9, la luchó y se recuperó del bogey en el green isla del 2 y de esa pérdida de pelota en el 3: la pelota salió disparada a la izquierda y los marshalls nunca pudieron saber a dónde terminó. Pero haber quedado con números rojos es un alivio y se sitúa en el 37° puesto. Sucede que hay que estar muy seguro del tiro que se va pegar y Gallegos estuvo mayormente enfocado, con la asistencia del experimentado caddie Alejandro “Corto” Molina.

Mikael Lindberg, puntero después de la primera vuelta del Turkish Airlines Open

Hasta ese momento del mediodía, los punteros inamovibles marchaban con -5 y eran el español Alejandro del Rey y el escocés Ewen Ferguson. Pero al final del día fue el sueco Mikael Lindberg quien quedó como único puntero, con una gran vuelta de 66 (-6). “Sin duda, fue un día muy bueno, aunque empecé bastante despacio. Me salvé varias veces en los primeros nueve y luego empezó a fluir todo mejor a partir del hoyo 18”, señaló el jugador de 33 años, que agregó: “Últimamente me han costado un poco los greens, pero esta semana y la pasada han ido bastante bien, así que espero que pueda continuar”.

Parecía poco probable que Lindberg amenazara a los primeros líderes del club cuando comenzó sus últimos nueve hoyos a un golpe bajo el par. Pero cuatro birdies en sus últimos seis hoyos le llevaron a -6 en la desafiante cancha turca. No fue hasta el hoyo 18 —su noveno— cuando Lindberg hizo su primer birdie del día, y ese acierto encendió la chispa que precedió a un andar brillante de allí en más, con birdies salpicados en la tarjeta: 1, 4, 6, 8 y 9. El sueco logró su mejor resultado en el Volvo China Open de la semana pasada, un tercer puesto que le permitió ascender a la octava posición en el Asian Swing Ranking. Ahora tendrá la mira puesta en ganarse un puesto en el PGA Championship del próximo mes en el Aronimink Golf Club, si es que concluye entre los tres primeros del Ranking Asiático de Swing. El ganador del Asian Swing también recibe un premio de 200.000 dólares estadounidenses.

Continuing the good form 📈



Mikael Lindberg finished 3rd last week and has kept that going at the National Golf Club with an opening 66 to take the lead. pic.twitter.com/HE1qZGIj8g — DP World Tour (@DPWorldTour) April 30, 2026

El sudafricano Daniel van Tonder también quedó libre de bogeys durante la oleada de la tarde para registrar un 67 (-5) y unirse a los escoltas del leadboard, junto con Del Rey y Ferguson. El campeón defensor, el francés Martin Couvra, logró una vuelta inaugural de 68 con cuatro bajo par, situándose en la quinta posición junto con su compatriota Frederic Lacroix, el inglés Sam Bairstow y el dúo sueco Adam Blomme y Jens Dantorp. En un día soleado en Belek, Antalya, con una brisa mínima, 62 jugadores en el campo terminaron por debajo del par.

Ya se vio en este primer capítulo: el golfista que es directo desde el tee y no juega con los márgenes estrechos, cuenta con muchas posibilidades. Andrés Gallegos procurará, en primera instancia, superar el corte clasificatorio en su salida por la tarde.