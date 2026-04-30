El circuito LIV Golf Series, en peligro: anunciará un “nuevo plan estratégico” frente la quita de financiación saudí

LIV Golf anunciará este jueves la incorporación de nuevos miembros a su junta directiva, tras la supuesta dimisión del presidente Yasir Al-Rumayyan. Según informó el miércoles por la noche el Sports Business Journal, Al-Rumayyan, gobernador del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí y fundador de LIV Golf junto a Greg Norman en 2021, dejará su cargo como presidente de la junta directiva del circuito.

La salida de Al-Rumayyan se produce dos semanas después de que se revelara que se espera que el PIF retire su inversión multimillonaria del incipiente circuito de golf. Esa expectativa se consolidará este jueves, cuando LIV Golf planee publicar un nuevo “plan estratégico” para atraer nuevos inversores a largo plazo. Sería el primer reconocimiento formal por parte de LIV en su intento por avanzar con un nuevo liderazgo y sin financiación del PIF más allá de 2026. Fuentes con conocimiento de las operaciones comerciales de LIV Golf informaron a The Athletic que la compañía mantiene su compromiso con un modelo de golf global por equipos y que revisó el plan con sus 13 capitanes de equipo en una comunicación el martes.

🙌 A hero's welcome to the 18th green for LIV Golf Mexico City champion @JonRahmOfficial #LIVGolfMexicoCity | @LegionXIIIgc pic.twitter.com/9MwJm0s0DJ — LIV Golf (@livgolf_league) April 19, 2026

Varias fuentes de la industria del golf revelaron la intención del PIF de retirar la financiación hace dos semanas. Esta situación generó un ambiente en el que los altos ejecutivos de LIV Golf se reunieron para discutir los próximos pasos de la liga, al tiempo que iniciaban sus propias búsquedas de empleo. Tan solo un par de días antes, tras la ronda final del Masters, se les comunicó a los ejecutivos que pronto perderían sus puestos. Según las fuentes, LIV no recibió la última ronda de financiación para finalizar la temporada hasta los días previos a su evento en la Ciudad de México, del 16 al 19 de abril.

El director ejecutivo de LIV Golf, Scott O’Neil, rechazó los informes de The Athletic y otras publicaciones, afirmando que la temporada de LIV continuaría “exactamente como estaba previsto, sin interrupciones y a toda máquina”.

Yasir Al-Rumayyan responsable del LIV Series y en conexión directa con el PIF, el Fondo de Inversión Saudí ADRIAN DENNIS - AFP

Sin embargo, el lunes, LIV pospuso el torneo programado para junio en Nueva Orleans, aunque existía la esperanza de que se elaborara un plan para realizar un “evento reinventado en otoño”. La secretaria de Desarrollo Económico de Luisiana, Susan Bourgeois, declaró a The Athletic que O’Neil propuso que el certamen de otoño fuera un torneo por invitación de fin de semana o un evento de estrellas.

Como parte de los esfuerzos de O’Neil y su equipo por recaudar fondos, la liga planea vender participaciones en sus 13 equipos y atraer otras inversiones externas. O’Neil también informó al equipo de transmisión interno que la liga está explorando “nuevas formas de innovar y mejorar”, incluyendo la colaboración con torneos nacionales.

Tyrrell Hatton durante el torneo de LIV Golf, el 23 de agosto de 2025, en Plymouth, Michigan. (Scott Taetsch/LIV Golf vía AP) Scott Taetsch - LIVGO

La pérdida de Al-Rumayyan, sin embargo, supondría un cambio significativo para uno de los personajes principales del golf en los últimos años. Si bien Norman fue la figura principal del ascenso de LIV, Al-Rumayyan era la fuerza, en cierto modo misteriosa, que actuaba detrás de escena, aportando financiación y cerrando acuerdos. Fue la figura clave en el “acuerdo marco” de junio de 2023 con el PGA Tour para poner fin a los litigios pendientes y negociar un posible acuerdo entre ambas partes. Documentos publicados durante una subcomisión del Senado estadounidense en julio de 2023 revelaron que Al-Rumayyan solicitó ser miembro del Augusta National Golf Club y ocupar un puesto en el consejo de administración de PGA Tour Enterprises si dicho acuerdo se concretaba. Él y el excomisionado del PGA Tour, Jay Monahan, se reunían varias veces al año y jugaron una ronda juntos en el Dunhill Links Championship.

La presentación del driving range del torneo del LIV Golf Invitational Series en Centurion Club, en St Albans, al norte de Londres, en junio de 2022 ADRIAN DENNIS - AFP

Los expertos creían desde hacía tiempo que Al-Rumayyan, un apasionado del golf, defendía al LIV, que perdió unos 5000 millones de dólares desde 2022, dentro del PIF. En particular, hacía hincapié en el modelo de equipo que dio a conocer al mundo a los Crushers, los Cleeks y los 4 Aces, entre otros.

En febrero de 2025, Al-Rumayyan, Monahan, Tiger Woods y otras figuras influyentes se reunieron en el Despacho Oval de la Casa Blanca con la esperanza de que el presidente Donald Trump pudiera mediar para alcanzar un acuerdo. Sin embargo, las conversaciones se estancaron inmediatamente después de la reunión. Catorce meses después, PIF y LIV Golf se separaron. El torneo LIV Golf Virginia en el Trump National Golf Club está programado para comenzar el 7 de mayo, en las afueras de Washington, D.C.