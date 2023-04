La grieta del golf: quién es quién en la liga saudita, los inversores, los millones en juego y el rol de Donald Trump

escuchar

AUGUSTA, Georgia.- El LIV Golf ha dividido el golf profesional masculino como ninguna otra fuerza desde los años sesenta. La nueva liga, en gran parte propiedad del fondo soberano de Arabia Saudita y financiada por éste, provocó una crisis en el PGA Tour, que se ha esforzado por reinventar su modelo económico al ver cómo algunas de sus mayores estrellas cambiaban de circuito. Pero el propio LIV también ha sido blanco de feroces críticas, un inmenso escepticismo y agrios litigios. Aunque gran parte de las operaciones del circuito siguen sin estar claras -muchos documentos que revelarían detalles están bajo secreto judicial-, ha surgido alguna información sobre su estructura y sus operaciones en archivos legales, entrevistas, registros comerciales y documentos internos revisados por The New York Times.

Algunos de los mejores jugadores del mundo, como Dustin Johnson y Phil Mickelson, se han convertido en los rostros de LIV Golf. Pero la empresa ha sido posible gracias a una red de inversores, intermediarios y aliados políticos y mecenas de todo el mundo, entre ellos un ex presidente estadounidense y el príncipe heredero de Arabia Saudita.

Donald Trump junto a el príncipe heredero saudí, Mohamed Bin Salman Agencia AFP

El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, uno de los mayores fondos soberanos del mundo, ha sido fundamental en el plan del príncipe heredero Mohammed bin Salman para diversificar la economía del reino y convertirlo en un actor global más importante. Las inversiones deportivas, incluyendo LIV y el equipo de la Premier League Newcastle United, son importantes para la estrategia, pero el fondo de riqueza también tiene participaciones significativas en empresas como SoftBank y Uber.

Los abogados del fondo de riqueza lo han descripto como un mero inversor en LIV, pero en una sentencia de febrero, una jueza de Estados Unidos dijo que creía que el fondo era “la fuerza motriz detrás de la fundación, financiación, supervisión y operación de LIV”. El PGA Tour ha afirmado ante los tribunales que el fondo de riqueza posee efectivamente el 93% de la liga de golf y, al igual que otros críticos de la LIV, sostiene que el fondo de riqueza está utilizando el deporte para distraer la atención del historial de abusos contra los derechos humanos de Arabia Saudita.

Charl Schwartzel (con el trofeo) y Greg Norman en el primer torneo del LIV; en el centro, Yasir Al-Rumayyan, gobernador del Fondo de Inversión Pública, uno de los hombres clave en el nuevo emprendimiento Craig Mercer - MB Media/Getty Images

El fondo de riqueza parece estar más estrechamente vinculado a la LIV a través de Yasir al-Rumayyan, un aficionado al golf que es el gobernador del Fondo de Inversión Pública y también ejerce como presidente de Aramco, la compañía petrolera estatal saudí que ha sido un importante patrocinador de las carreras de Fórmula 1. Majed al-Sorour, miembro del consejo de administración de LIV, era considerado fundamental en las operaciones de LIV antes de que su perfil retrocediera recientemente por razones que no se han hecho públicas. El fondo de riqueza y LIV también contaron con la ayuda de potencias occidentales a la hora de diseñar y llevar a cabo la liga, como McKinsey & Company, PwC y los bufetes de abogados Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan y White & Case.

Antes de que los saudíes pusieran en marcha la liga, los consultores de McKinsey dijeron al fondo de riqueza que una empresa de este tipo era “una empresa de alto riesgo y alta recompensa” que podría obtener unos ingresos de al menos 1400 millones de dólares al año al final de la década, o perder cientos de millones de dólares.

Desde su debut el año pasado, el circuito de 54 hoyos sin cortes ha ofrecido a los aficionados un producto condensado y menos almidonado que el PGA Tour y sus contemporáneos. Pero la liga ha sufrido la rotación de personal: su director de operaciones, que se consideraba vital para que LIV hiciera realidad sus ambiciones empresariales, es uno de los ejecutivos que se han marchado en los últimos meses. Y le ha costado abrirse camino, sobre todo en Estados Unidos, donde el PGA Tour domina desde hace tiempo el golf profesional masculino.

Performance54, una agencia de marketing de golf con sede en Gran Bretaña dirigida por Gary Davidson y un puñado de personas que han participado en la LIV desde su concepción, ha desempeñado recientemente un papel importante en la liga, dada la rotación de ejecutivos. Los registros judiciales muestran que tiene una participación minoritaria en la LIV.

LIV ha culpado a la gira de sus problemas. En una presentación judicial de febrero, se quejaba de que la “conducta anticompetitiva” del circuito había “dañado la marca LIV, aumentado sus costos en cientos de millones de dólares y reducido sus ingresos prácticamente a cero”. Y aunque LIV se ha jactado últimamente de un acuerdo televisivo con la cadena CW, no está ganando el tipo de derechos que suele hacer flotar a las ligas deportivas profesionales. Los abogados de la LIV dijeron en una reciente presentación judicial que la campaña de la gira contra la liga la había relegado a “una red secundaria.”

El ex presidente Donald J. Trump ha sido un animador público del LIV, que disputó dos torneos en las canchas de su empresa el año pasado y tiene previsto competir en tres este año. En una entrevista con The Times en octubre, Trump dijo que no tenía reparos en acoger el circuito, a pesar del historial de Arabia Saudita en materia de derechos humanos.

El bufete de abogados Gibson, Dunn & Crutcher ha sido fundamental en el caso legal de LIV, que no irá a juicio hasta al menos el año que viene. LIV también ha contado con la ayuda de poderosas figuras de la política republicana. Ari Fleischer, portavoz de la Casa Blanca bajo la presidencia de George W. Bush, moderó una acalorada conferencia de prensa de la LIV y ha asesorado a la liga en su estrategia de comunicación. Benjamin Quayle, ex congresista e hijo del ex vicepresidente Dan Quayle, se ha registrado como lobista de la LIV.

Muchos de los jugadores de la LIV son poco conocidos. Pero la lista de 48 jugadores de la liga sigue contando con hombres que son, o fueron, algunos de los nombres más importantes del golf. Cameron Smith, número 6 de la Clasificación Mundial Oficial de Golf, ganó el Abierto Británico el año pasado. Seis jugadores de la LIV -Sergio García, Dustin Johnson, Phil Mickelson, Patrick Reed, Charl Schwartzel y Bubba Watson- han ganado el Masters, y otros han protagonizado Ryder Cups, PGA Championships y US Opens.

Talor Gooch, Dustin Johnson, Phil Mickelson y Harold Varner III en el hoyo 11 del Augusta National: cuatro "rebeldes" del LIV Golf Series juntos ANDREW REDINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Algunos jugadores recibieron contratos que les garantizaban al menos 100 millones de dólares cada uno, y LIV se ha comprometido a pagar 405 millones de dólares en premios en 14 eventos esta temporada. El año pasado, Johnson ganó al menos 35 millones de dólares en premios LIV; había registrado unos 75 millones de dólares en ganancias similares durante 15 temporadas en el PGA Tour.

El ex presidente Donald J. Trump ha sido un animador público de la LIV, que jugó dos torneos en los campos de su empresa el año pasado y tiene previsto competir en tres este año. En una entrevista con The Times en octubre, Trump dijo que no tenía reparos en acoger el circuito, a pesar del historial de Arabia Saudita en materia de derechos humanos.

Trump, que como presidente desafió a las agencias de inteligencia estadounidenses que concluyeron que el príncipe heredero había autorizado el asesinato de un columnista del Washington Post, dijo que creía que el interés saudí por el golf era “muy importante para ellos” y que “le están dedicando mucho esfuerzo y mucho dinero.”

Ivanka Trump y Jared Kushner, durante el funeral de Ivana Trump, en julio de 2022 Julia Nikhinson - AP

Pero ni el ex presidente ni la empresa que lleva su apellido han revelado cuánto ingresan por los eventos del LIV. Eric Trump, un hijo del ex presidente que es vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump, dijo este año que la empresa se sentía “honrada” de acoger el LIV.

El fondo patrimonial tiene otros vínculos con la órbita del ex presidente. Invirtió 2000 millones de dólares en una firma que controla Jared Kushner, yerno de Donald J. Trump. También fue el “socio presentador” de una serie de golf femenino que viajó a un campo de Trump en el Bronx para un evento el pasado octubre.

Alan Blinder, Kevin Draper y Guilbert Gates