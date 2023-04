El caddie Joe LaCava habló con crudeza sobre el estado físico de Tiger Woods antes del arranque del Masters de Augusta

escuchar

La principal línea argumental del Masters de Augusta será la puja competitiva entre los jugadores del PGA Tour y los 17 pertenecientes al Golf LIV Series, la gira financiada con fondos saudíes. Desde este jueves, unos y otros medirán fuerzas, más allá de que, lógicamente, se trata de una competencia individual. Sin conflictos a la vista en la Cena de Campeones de la noche del martes, habrá que ver si se detecta algún chispazo en alguna de las vueltas, para un torneo que seguramente estará jaqueado por las lluvias y tormentas. La primera vuelta será televisada desde las 15.45 por Star+ y ESPN 2.

Scottie Scheffler, un jugador ciento por ciento fiel al tour que comanda Jay Monahan, ostenta su condición de defensor del título y llega con grandes chances de repetir, ya que viene de ganar dos títulos de peso en el tradicional circuito: The Players y el Phoenix Open. Se verá en qué medida tres pesos pesados del LIV como Dustin Johnson (ganador en 2020), Brooks Koepka o Bryson DeChambeau podrán contrarrestar al campeón de Dallas, imparable cuando se embala.

En el intento de salir de su estado de ensoñación entre las grandes estrellas, allí estará representando a la Argentina el amateur Mateo Fernández de Oliveira, que se ganó el derecho de jugar el primer Major del año gracias a su triunfo en el Latin America Amateur Championship, en Puerto Rico. “El Masters para mí es todo. Lo vi muchísimas veces por tele, como aquel chip de Tiger en el 16″, describió el sanisidrense de 23 años, que saldrá a las 10.48 de nuestro país. Por lo pronto, disfrutó del torneo de Par 3 en compañía de su novia, la golfista Ela Anacona, que lo asistió como caddie.

Mateo Fernández de Oliveira camina con su novia Ela Anacona en el torneo de Par 3 del Masters de Augusta ANDREW REDINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Y como siempre, Tiger Woods, la figura ineludible que no logra salir de su crisis deportiva. Hace unos días admitió que no sabe cuántos Masters le quedarán, un destino que es la derivación de las numerosas lesiones sufridas por el 15 veces ganador de majors en las últimas dos décadas. Así y todo, fue por lejos el jugador que arrastró más multitudes durante las tres jornadas de práctica previas al torneo, una idolatría bien ganada para el crack, que tiene en su ropero cinco chaquetas verdes por sus triunfos en 1997, 2001, 2002, 2005 y 2019.

El caddie Joe La Cava es el mayor conocedor del tormento físico al que se enfrenta el californiano mientras intenta ganar su sexto saco. En una entrevista con New York Post, aseguró que Woods sigue lidiando con un dolor que lo aguijonea solo por el hecho de competir; sucede que recrudecieron los problemas en la pierna derecha del golfista de 47 años durante el Genesis Invitational, el único torneo que jugó este año, y le provocaron un mayor deterioro en sus extremidades. Así, es difícil imaginar que las cosas mejoren esta semana.

Tiger le quita su clásica funda de tigre a un palo; Joe LaCava es su fiel ladero ROSS KINNAIRD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Es obvio que lo afectó físicamente, pero sobre todo mentalmente, porque está tratando de bloquear el dolor”, confió LaCava, que aseguró: “Es la primera vez que lo vi esforzándose tanto por bloquear sus dolencias desde lo mental. Está bastante golpeado. Si no fuera por Augusta, probablemente no estaría jugando... Todavía tiene la potencia, la velocidad del swing, los tiros y la distancia para competir, pero la lesión es devastadora. Si pudiera tomar un carrito, podría competir mañana”.

El agravante es que el pronóstico del clima es muy malo y podría provocar retrasos durante todo el torneo. Si la lluvia y las tormentas fuerzan vueltas de maratón a los jugadores, LaCava cree que las posibilidades de Woods se reducen notoriamente. “No puedo imaginarlo tratando de hacer más de 27 hoyos en un día”.

LaCava se refirió al centro de atención que sigue ocupando Tiger en el mundo del golf, pese a su etapa de declinación deportiva y sus impedimentos físicos. “Siempre te van a lanzar palos. Creo que Tiger ha pasado por tantas cosas diferentes a la vista del público, buenas, malas o indiferentes, que no digo que te acostumbres, porque te molesta de todos modos, pero él tiene la mentalidad de poder lidiar con eso aunque sea en público, con sus responsabilidades dentro del campo de golf y en casa con su familia”. Y amplió: “Tiger sigue siendo bien recibido. Jugamos una ronda de práctica el lunes por la mañana y todavía había un millón de personas volviéndose locas por él. Puede haber una o dos personas que sean menos fanáticos, pero la mayoría todavía lo ama”.

El idilio de TIger Woods con el público se mantiene latente PATRICK SMITH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mientras tanto, Woods no esconde su realidad: está lastimado y sabe que su tiempo para competir en Augusta National se está acabando. “No es lo que me gustaría en cuanto a mi movilidad, pero tengo mucha suerte de tener esta pierna después del accidente automovilístico que sufrí. La capacidad y la resistencia de mi pierna en el futuro nunca serán las mismas, por eso es que no puedo prepararme y jugar tantos torneos como quisiera”.

Sin embargo, Woods no quiso presentarse en Augusta como leyenda del pasado y expuso cómo planea atacar la cancha entre sus limitaciones físicas y falta de preparación. “Evalué muchos escenarios diferentes en mi cabeza. No duermo muy bien, así que revisé y hurgué en el banco de datos acerca de cómo hacer tiros desde cada uno de los lugares del campo; esa es la única forma en que puedo competir aquí. No jugué tanto y por consiguiente no hice desgaste físico en los torneos, pero si hay un campo de golf al que puedo volver, como lo hice el año pasado, es aquí, solo porque lo conozco”.

Asimismo, Tiger puso el ejemplo de dos veteranos que siguen compitiendo y formando parte del field del Masters: “Bernhard Langer (65 años) y Fred Couples (63) todavía pueden competir en este escenario. Son muchachos mayores que entienden cómo jugar esta cancha en particular. Eso ayuda y espero que me ayude esta semana”.