Linus Lilliedahl se mantiene arriba en el 116° VISA Open de Argentina y Augusto Núñez es el mejor argentino

Con un total de 134 golpes (-10) Linus Lilliedahl se mantiene al frente del 116° VISA Open de Argentina luego de la segunda vuelta de este campeonato que se lleva a cabo en Nordelta Golf Club y organiza la Asociación Argentina de Golf. El sueco presentó una tarjeta de 67 golpes (-5) y aventaja por sólo uno a los estadounidense Danny Ochoa y Zack Fischer, quienes realizaron la mejor ronda del torneo hasta el momento con 66 golpes (-6).

En tanto, Augusto Núñez (68, -4) es el mejor argentino del certamen y se ubica en el 4to lugar con un acumulado de 136 (-8). Mientras que Fabián Gómez, una de las figuras de la gran cita golfística nacional, realizó una buena vuelta de 68 golpes y se encuentra empatado en el 7mo puesto con un total de 139 (-5).

Augusto Núñez quiere darle caza al puntero Lilliedahl ENRIQUE BERARDI

“Las condiciones del clima estuvieron mucho mejor que ayer. Pegué bien, jugué sólido como el jueves, estoy jugando bien arriba del green y sigo con el plan de ser paciente e ir tiro por tiro. Tengo que seguir así y mantener este ritmo”, comentó el puntero del certamen que es profesional desde 2018 y nació en Nyköping, Suecia.

Por su parte, Núñez completó una buena jornada y se mantiene expectante de cara al fin de semana. “Estoy contento, empecé jugando bien y fui mejorando con el correr de la ronda. Acerté muchos greens y pegué muy buenos putts. Sufrí un poco con el viento, jugué con mucha paciencia y disfruté la ronda”, indicó el tucumano, jugador que logró la membresía del PGA TOUR para la temporada 2022/2023.

El sueco Linus Lilliedahl, puntero del VISA Argentina Open ENRIQUE BERARDI

El hoyo en uno de Báez

El hecho destacado del día fue el hoyo en 1 que realizó el argentino Mauro Báez en el par 3 del 16 de Nordelta GC en donde está en juego el Ford Kuga HEV. Báez, de 24 años, nació en Posadas Misiones, y es profesional hace solo un par de meses después de su paso por el Flagler College Saints en St. Augustine, Florida, Estados Unidos. Lo hizo con su hierro 8 desde 175 yardas y, hasta el momento, es el ganador del Ford Kuga HEV. En caso de que existiera otro hoyo en 1, en este mismo hoyo, el premio se dirimirá por sorteo. “Fue algo totalmente inesperado, venía de hacer bogey porque la tiré al agua en el 15 y llegué al tee del 16 enojado. Esperamos bastante para pegar y me acordé que ayer la había tirado al agua. Cuando pegué el golpe, me sorprendí y vi a la gente que empezó a saltar y festejar. Ahí me di cuenta y me abracé con mi caddie. Estoy muy feliz, es la primera vez que hago un hoyo en 1 y espero poder llevarme el auto”.

Por otro lado, en la Copa Emilio Pereyra Iraola que disputan los aficionados, ninguno de los 7 jugadores pudo superar el corte clasificatorio y el trofeo quedará sin ganador en esta edición.

La tercera vuelta de este sábado se jugará con salidas por el 1 y el 10 para finalizar antes del partido por los octavos de final de la Copa del Mundo entre Argentina y Australia. El encuentro se podrá ver en Nordelta Golf Club en pantalla gigante con food trucks y música

Finalmente, el corte clasificatorio quedó establecido en 145 golpes (+1) y 63 jugadores estarán el fin de semana para disputar las últimas dos rondas de este 116° VISA Open de Argentina que celebra su 5ta edición como anfitrión de este campeonato y tiene como ex campeones a los argentinos César Costilla, Ángel Cabrera y Jorge Fernández Valdés, y al colombiano Marcelo Rozo. El trazado, diseñado por Jack Nicklaus, fue inaugurado en 2008 y es uno de los campos de golf más exigentes de Argentina, con numerosos doglegs, amplios “wastebunkers” y varios hazard de agua.

El 7mo campeonato más antiguo del mundo y uno de los más importantes de Sudamérica repartirá una bolsa de U$S175 mil dólares y será el evento inaugural de la temporada 2022/2023 del PGA TOUR Latinoamérica.

