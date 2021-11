María Cabanillas persigue por dos golpes a la sorpresiva puntera Alexandra Swayne en el WALA

En una jornada perfecta para jugar al golf arrancó el Women´s Amateur Latin America (WALA), presentado por The R&A y la ANNIKA Foundation. Con una tarjeta de 66 golpes (-6), Alexandra Swayne sorprendió a todos en Pilar Golf Club, y se ubica como líder al superar por dos a la argentina María Cabanillas.

Nacida en Cincinnati, Ohio, y residente en Islas Vírgenes – U.S., Swayne ocupa el puesto 226° en el World Amateur Golf Ranking (WAGR) y este año se clasificó a dos de las grandes citas del golf femenino: el U.S. Women´s Open y el U.S. Women´s Amateur.

“Ganar este torneo significaría mucho, aunque si no lo hago me voy a hacer profesional, pero me gustaría seguir representando a mi país, es algo importante para mí y para mí familia. De hecho, mi plan era hacerme profesional antes, pero quería esperar para poder jugar este gran campeonato”, señaló Swayne, de 21 años y ganadora del Caribbean Amateur Championship 2021 en Puerto Rico. Es que el premio para la campeona del WALA es impactante para un certamen de aficionadas: disputar dos de los cinco Majors del golf femenino (AIG Women´s Open y The Amundi Evian Championship).

Alexandra Swayne, de Islas Vírgenes y que firmó una primera tarjeta de 66 (-6)

“Estaba un poco nerviosa antes de empezar la ronda, en el putting green estaba forzando el golpe, pero cuando empecé a jugar la vuelta me liberé y comencé a pegar con soltura. Desde el fairway pude jugar mucho con el wedge de segundo tiro y tuve muchos putts fáciles. El campo estaba muy jugable, acerté muchos fairways y los greens estaban más lentos de lo que practicamos”, agregó la ex alumna de la Clemson University, quien disputará la escuela clasificatoria para ingresar al Ladies European Tour. Campeona del Drive, Chip & Putt 2015 en Augusta National, Swayne llegó a los cuartos de final del Women´s Western Amateur 2021.

Por su parte, Cabanillas tuvo 9 hoyos de ida casi perfectos y rápidamente se trepó a la punta con cinco bajo par. Sin embargo, su putter se enfrió en el recorrido de vuelta y con el bogey en el par 4 del 18 (tres putts) finalizó su ronda con 68 golpes (-4).

“Estoy muy feliz, jugué muy bien todo el día, especialmente en la ida. Comencé muy sólida de tee a green, me dejé muchas chances de birdie que pude concretar para cinco bajo par en los primeros 9 hoyos. Traté de mantener la calma porque una es consciente que este es un torneo muy grande. Lástima el 18 que hice tres putts pero estoy muy contenta con mi juego, sobre todo con los tiros de 100 yardas a la bandera”, señaló la jugadora de Chapelco Golf & Resort, San Martín de los Andes, en la Patagonia Argentina.

“El apoyo que tengo es importante, están todos los profesores de alto rendimiento y eso es lo mejor de esta semana, trato de no pensar demasiado el hecho de ser local para que no me juegue en contra la presión”, agregó la reciente ganadora del Campeonato Nacional por Golpes, quien aún evalúa varios ofrecimientos de distintas universidades de Estados Unidos para continuar su carrera académica y deportiva.

La juvenil de Chapelco GC, que este año se alzó con títulos importantes como los del Abierto del Jockey Club de Rosario, el Abierto Argentino de Damas y, días atrás, el Campeonato Nacional por Golpes, sumó cuatro bajo el par en un día donde logró bajar el par del 2, 5, 6, 8, 9, 15, pero tropezó con bogeys en el 10 y 18.

Por su parte, Ela Anacona cerró la jornada con una vuelta inicial de 71 golpes (-1), ubicada novena. La jugadora del Club Maschwitz que actualmente juega en University of Arkansas, y que supo ganar la medalla de bronce junto a Mateo Fernández De Oliveira en 2018, en los Juegos Olímpicos de la Juventud, presentó una tarjeta con aciertos en los hoyos 1, 2, 4, 5, 18, en tanto hizo doble bogey al 6 y bogeys en el 10 y 12. Valentina Rossi con 74 golpes, Laura Edmonds con 76 y Julieta Oviedo con 78, completan la nómina de jugadoras argentinas presentes en la competencia

Este viernes se disputará la segunda ronda de un campeonato en el que solo 12 jugadoras pudieron terminar bajo par la jornada inicial. La primera salida será a las 8.30 y la última a las 11.40. La organización determinó que el orden de salida sea según la posición en el WAGR.