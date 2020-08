Emiliano Grillo, en su última participación en el Barracuda Championship, donde terminó 9º Fuente: AFP - Crédito: Jed Jacobsohn

Las piezas del calendario del golf de este año se alteraron debido al coronavirus. Así, el PGA Championship quedó primero en la lista de torneos grandes en detrimento del Masters de Augusta, que se trasladó de abril a noviembre. De esta forma, a partir del jueves la acción se concentrará en el TPC Harding Park de San Francisco, donde Justin Thomas llegará nuevamente como Nº1 del mundo y Emiliano Grillo vivirá otra experiencia importante.

El chaqueño, que fue protagonista en el Barracuda Championship y terminó 9º luego de un tropiezo en los hoyos finales, entró "por la ventana" al primer torneo grande de la temporada, ya que dos lunes atrás figuraba en el 10º lugar entre los jugadores alternativos para ingresar al field principal. Pero poco a poco comenzaron a descartarse varios, entre ellos Brendan Grace, que dio positivo de coronavirus. Y apenas concluyó la última vuelta el último domingo en Truckee, California, el golfista formado en la AAG se enteró que había entrado al PGA Championship debido a la lesión del fijiano Vijay Singh, el último en darse de baja.

"Ya tenía todo planeado para no hacer absolutamente nada y tomarme vacaciones después del Barracuda Championship, que era mi octava semana consecutiva de juego, pero comenzaron a bajarse unos cuantos. Ahora tengo ciento por ciento de ilusión", contó en su habitual podcast, "Un Grillo en la Cabina", en el que también reconoció su deficiente estado físico: "Este último lunes me levanté y sentí que el cuerpo me pesaba. Ya el domingo pasado me di cuenta de que la mecha era mucho más corta, pero traté de aguantar sabiendo que luego tendría un descanso".

El jueves, Grillo saldrá desde las 17.09 de la Argentina junto con los norteamericanos Cameron Tringale y Ken Tanigawa. El viernes lo hará a partir de las 11.44

Ubicado en el puesto 84º de la FedEx Cup, Grillo ya se había asegurado un lugar en el Northern Trust, donde se disputará el primer playoff de la post temporada. Entonces, la idea es ahora jugar el PGA Championship, ausentarse en el último certamen regular del calendario -el Wyndham, en Greensboro- y estar listo para la escala inaugural de la FedEx. "Entendí que esta semana no me podía borrar de un major, más allá del desgaste, porque estoy en condiciones y no me duele nada", comentó.

Ahora bien, ¿cómo abordará este major? Por lo pronto, mandó la bolsa de palos directamente a San Francisco ("No la quise ver por lo menos durante dos días") y llegará al torneo este miércoles por la mañana, apenas un día antes de la vuelta inicial. A primera vista es una apuesta arriesgada, pero a fin de cuentas una logística que él entiende como la mejor debido a su físico maltrecho: "Es apenas una hora de vuelo que tengo desde mi casa en San Diego, ya le dije a mi profesor y a mi caddie que anotaran todo sobre la cancha. A mi caddie le dije: 'decime adonde pego y ahí pegaré', y el miércoles, en la práctica, pondré casi toda mi energía arriba en el green y en adaptarme a la velocidad".

Las tres primeras vueltas del PGA Championship serán televisadas en vivo por ESPN desde las 17; la ronda final irá por la misma señal desde las 16

Grillo lleva disputados 16 certámenes grandes desde que ingresó al PGA Tour en 2015. Y a partir de esa experiencia trazó una evaluación: "Las semanas de los majors son las más pesadas del año, porque tenés que jugar a tu máximo nivel y con la cabeza fría. Los torneos grandes te desgastan al máximo, por más que vengas primero o en el puesto 40º. Te exigen lo mejor de tu juego". Y en cuanto a la estrategia de arribar sobre la hora, comentó: "Del lunes al jueves, las canchas de los torneos grandes cambian un montón y hay que readaptarse. Al final, el día que más importa es el miércoles, porque es lo más parecido a cómo estará el campo el jueves".

En este contexto, sabe que sus aspiraciones serán modestas, pero en el golf nunca se sabe: "Voy con expectativas muy bajas, sé que puedo poner buenos scores pero dependerá de cómo me sienta el jueves. Al llegar con una mentalidad fresca, mi cuerpo cambiará. Si me tocaba jugar este último lunes hacía 90... ".

Grillo habló de lo que fue su última actuación en Truckee, California: "Sé que fue una semana positiva y en la que en tres hoyos que jugué bajo presión, aparecieron esos swings forzados que me jugaron en contra". Y además se refirió a Justin Thomas, que reestrena su condición de Nº1 del mundo: "Es de esos pocos jugadores que sabés que tienen chances de ganar todas las semanas. Su calidad de jugador es indiscutible".