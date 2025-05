PGA Championship: el rastrillo que salvó a Jhonattan Vegas, un hoyo en uno y las figuras eliminadas

La pelota se dirigía directa a uno de los 61 búnkeres que minan Quail Hollow. La cancha anfitriona del PGA Championship 2025 está muy lejos en la cifra de los 967 búnkeres de Whistling Straits, pero cada uno de los suyos está estratégicamente ubicado para transformarse en una verdadera trampa. Jugando el hoyo 17, con cuatro golpes de ventaja en la cima del campeonato, Jhonattan Vegas intentaba salir airoso de la Green Mile, los últimos tres hoyos de este campo de Charlotte, Carolina del Norte, uno de los cierres más exigentes del circuito. Fue entonces cuando los dioses de la fortuna se apiadaron del venezolano.

La bola pegó en un rastrillo que podría haberla mandado al mismo búnker, al frondoso rough o hasta al agua que rodea casi la totalidad del green, pero la devolvió hacia la bandera y la dejó a tres metros. Desde allí, dos putts para salvar el par. El doble bogey en el hoyo final apenas empañó la vuelta de Vegas. Con un total de 70 golpes en el segundo día de acción, el venezolano registró -8 en el campeonato y se sienta cómodo al tope de las posiciones, con dos tiros de diferencia sobre sus escoltas.

El rastrillo que salvó a Vegas

“¡Gracias! ¡Muchas gracias!”, respondió Vegas a la pregunta de qué le había dicho al rastrillo luego de ese golpe de suerte. “Desde allí iba a ser muy difícil hacer approach y putt”, admitió.

Después de su espectacular actuación del jueves (64 golpes), el venezolano de 40 años logró mantener el foco para conservar el liderato. Campeón del Visa Open de Argentina en 2010, una época en que el presidente Hugo Chávez cerraba campos de golf en su país natal, Vegas procura su primera conquista en un major, la primera para un latinoamericano que haya nacido fuera de la Argentina.

“Se siente increíble. Es lo que soñamos, aquello para lo que nos entrenamos, para lo que trabajamos cada día”, continuó Jhonny. “Cada oportunidad que tienes de liderar un major y jugar con el liderato nunca es fácil. Así que me siento orgulloso. He estado trabajando para priorizar y jugar bien los majors. Envejecer, ser más sabio, no poner tanta presión sobre mí mismo: ése es el enfoque que he estado tomando, y funcionó. El juego está ahí, sólo tenemos que repetir lo que hicimos hoy”.

Vegas lamenta su doble bogey en la clausura del recorrido; así y todo, el primer venezolano en encabezar un major de golf lleva dos golpes de ventaja en la vanguardia al cabo de la primera mitad del PGA Championship. ALEX SLITZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Atrás quedó el debate del jueves por la decisión de la PGA of America de no jugar con lie mejorado. Las lluvias en los días previos dejaron anegada la cancha en algunos sectores y varios jugadores se quejaron por haber tenido que ejecutar varios tiros con la pelota embarrada. El viernes el agua no fue un factor decisivo. O sí, pero no la de lluvia sino la de los cuatro grandes lagos de Quail Hollow que entran en juego en siete hoyos.

El grupo estelar integrado por el campeón defensor Xander Schauffele; el número 1 del mundo, Scottie Scheffler, y el reciente campeón del Masters, Rory McIlroy, que no había comenzado bien, reaccionó. Los tres se contagiaron uno a otro y se metieron en la pelea. El mejor de ellos volvió a ser Scheffler, que sin pegar del todo bien se las ingenió para establecer una vuelta de 68 (-5 acumulados) que lo eyectó hasta el amenazante 5º lugar.

Don’t let the rules officials see this guy ⏰ pic.twitter.com/CPN5Uq2PsJ — PGA TOUR (@PGATOUR) May 15, 2025

Rory estaba obligado a reaccionar, no ya para pelear por la cima sino al menos para pasar el corte. Con cuatro trofeos en esta cancha, incluido su primero del PGA Tour, logrado en 2010 a los 20 años, y dueño del récord del campo (61), llegó como favorito más allá de la resaca que sucedió a su esperada conquista en Augusta. Cuatro birdies en 10 hoyos parecían impulsarlo nuevamente, y aunque dos birdies corrigieron dos bogeys seguidos (11 y 12), subió los últimos dos hoyos y pasó con lo justo (+1).

También debió sufrir Schauffele, que al tee del 12 estaba fuera por dos, pero logró dos birdies antes de la Green Mile y cerró con tres pares para clasificarse con lo máximo y extender a 64 su racha de cortes superados de manera consecutiva en el PGA Tour.

En cambio, en la definición no estará Phil Mickelson, una de las víctimas que se deglutió la arena. Su segundo tiro en el par 4 del hoyo 12 cayó en el búnker que protege la entrada del green y el zurdo necesitó tres golpes para salir de allí. Terminó anotando 8, y con +9 en total quedó muy lejos.

Si Woo Kim corre para confirmar que su pelota ingresó directamente al hoyo 6 en su primer tiro, durante la segunda jornada del PGA Championship; el surcoreano logró el cuarto ace de su trayectoria. ANDREW REDINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El japonés Hideki Matsuyama, por caso, terminó con +3 y vio cómo se le cortaba una seguidilla de 19 cortes superados en majors. Otros jugadores salientes que mirarán el desenlace por TV son Shane Lowry, Jordan Spieth (quería imitar a McIlroy e ir por el Grand Slam de carrera), Ludvig Aberg, Min Woo Lee, Rickie Fowler, Patrick Reed, Gary Woodland, Patrick Cantlay, Jason Day, Brooks Koepka, Justin Rose y Dustin Johnson, aunque este último ya no extraña.

Uno de los mejores tiros del día fue del estadounidense Max Homa. En el corto par 4 del 14 (340 yardas), apuntó al green con el driver de salida desafiando la amenaza del agua por la izquierda y dejó dada la pelota para águila. La mejor vuelta de la jornada (64) lo elevó hasta -5, en la 5ª ubicación. JT Poston quiere disputarle tal honor: se fue al agua con el tiro de salida en el par-3 del 17, pero embocó el drop desde 110 yardas y salvó el par. Otro de los favoritos es el surcoreano Si Woo Kim, en parte gracias a su hoyo en uno en el 6, el cuarto ace en su carrera. Con -6 es escolta, junto al francés Matthieu Pavon y el inglés Matt Fitzpatrick.

El hoyo en uno de Si Woo Kim

🚨 ACE ALERT 🚨



Si Woo Kim just made a hole-in-one from 252 yards on the 6th hole! 🙌#PGAChamp pic.twitter.com/o3HDWlfRIQ — PGA Championship (@PGAChampionship) May 16, 2025

Se acercan momentos de definición, y Jhonattan Vegas mira a todos desde arriba.