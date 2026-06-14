Pese al precio de las entradas y las distancias, esperan al menos 30.000 argentinos en cada partido de la selección en EE.UU.

KANSAS CITY, WASHINGTON Y DALLAS (Enviados especiales).- Ya no falta nada. La espera de tres años y medio entró en zona de definición y en pocas horas el ritual de los hinchas detrás de la selección de Scaloni volverá a cobrar vida. Las dos primeras ciudades estadounidenses, Kansas City y Dallas, donde la Argentina buscará defender el título en este Mundial, esperan el arribo de una de las hinchadas más numerosas en cada copa del mundo.

Hubo meses y hasta años de ahorros para algunos. Empeños y préstamos para otros. Preparativos con amigos, hijos y padres. Planificar una logística compleja con viajes extensos y presupuestos abultados. Los argentinos que llegarán desde este lunes en masa a Kansas City para el debut argentino, que se dará al día siguiente contra Argelia, se moverán luego a Dallas, donde se cerrará el grupo frente a Austria y Jordania.

La presencia de argentinos en Qatar fue mulitudinaria Aníbal Greco - La Nación

El Mundial más caro y largo de la historia también impactó en el número de argentinos. Los qataríes se sorprendieron de la cantidad de hinchas que siguieron la coronación de Messi al otro lado del mundo. Se calcula que entre la rotación, hubo casi siempre 30 mil argentinos en Doha. En la previa, parecía que Estados Unidos sería un destino más accesible. Sin embargo, los precios de las entradas, los traslados, alojamientos y restricciones para el visado mermaron el interés de algunos.

Según el registro de la FIFA, cerca de 20 mil argentinos compraron entradas para cada uno de los tres primeros partidos. Se estima que muchos otros especularán hasta último momento en busca de una reducción en los precios.

La selección argentina volvió a entrenar este sábado y recibió el apoyo de una multitud; las autoridades estiman que habrá 30 mil argentinos en el debut AFA

“Esperamos que en el estadio haya al menos unos 30 mil argentinos en los choques con Argelia, Austria y Jordania”, contó a LA NACION una fuente calificada al tanto de los movimientos de los argentinos en Estados Unidos. Especialmente se movilizarán desde Miami, donde vive la mayor comunidad. También se espera la llegada, a partir de este fin de semana, de varios vuelos provenientes desde la Argentina.

“Buenos días”

Cuando en las próximos horas miles de argentinos pululen por las calles y los comercios de Kansas City, la ciudad en el estado de Misuri, no deberían sorprenderse de escuchar en español frases cordiales como “buenos días” o “¿qué necesita?”, e incluso de que no tengan que explicar demasiado a empleados locales a qué temperatura quieren el agua para el mate.

“No tiene que estar hervida, sino alrededor de los 80°C”, les explicaron desde el comité organizador de la ciudad, el KC2026, con una guía que ofició como un entrenamiento para los comerciantes sobre cómo recibir a los hinchas argentinos.

“Es increíble que nos hayan elegido como su sede de entrenamiento para defender el título”, dijo Jake Reid, presidente y director general de Sporting Kansas City, equipo de la MLS que suele usar el Compass Minerals National Performance Center en el que entrena la selección.

Ya la primera noche de la selección en el Origin Hotel tuvo una muestra directa de una de las características del verano de Kansas City, ubicada en el llamado “Corredor de los tornados”. También el sábado por la noche se vivió una fuerte tempestad que azotó la zona con fuertes vientos y lluvias -algo común en esta época del año- que hizo sonar las sirenas y alarmas en los celulares, y derribó varias carpas y vallas instaladas para la seguridad. Será uno de los factores a tener en cuenta por los hinchas, señaló a LA NACION una fuente al tanto de los operativos. “No es para asustarse, es la época de tornados y es algo que pasa”, dijo.

Hinchas argentinos se acercaron al entrenamiento de la selección de este sábado, mientras Kansas City se prepara para el aluvión Aníbal Greco - La Nación

“Están muy manijas con la llegada de la Argentina, más que con la de las otras selecciones que van a concentrarse allí [Inglaterra, Países Bajos y Argelia]”, le dijo a LA NACION una fuente al tanto de los preparativos para recibir allí a los hinchas argentinos. “También tienen una ilusión enorme de que se produzca el partido entre Argentina y Portugal en cuartos de final si ambas selecciones avanzan. El enfrentamiento final de Messi y Cristiano Ronaldo”, contó otro argentino que pasó los últimos días en Kansas City.

Las autoridades locales y federales, el task force de la Casa Blanca -que lidera Andrew Giuliani- y los representantes diplomáticos argentinos en Estados Unidos han trabajado estrechamente para coordinar el trabajo de preparación de la ciudad ante el aluvión de hinchas argentinos -y de otros países- que transformarán por unas semanas a Kansas City, que por ahora mantiene el ritmo apacible de ciudad del Medio Oeste norteamericano con poco más de 500.000 habitantes.

Efusivos y creativos

Aunque el entusiasta alcalde demócrata de la ciudad -Quinton Lucas, presente en la recepción al seleccionado nacional- había estimado hace unos meses que hasta 100.000 argentinos podrían llegar a la ciudad para el Mundial, la expectativa de alcanzar esa cifra bajó en los últimos días, por los elevados costos de traslados, alojamiento y entradas.

De todas formas, las autoridades norteamericanas están atentas al factor de decisión de último momento que suele caracterizar a los argentinos (en Estados Unidos residen más de 200.000 y muchos podrían trasladarse aunque no tengan entradas).

En ese sentido, con la experiencia aún fresca del caos que resultó la final de la Copa América en Miami, en 2024, su principal preocupación es la “efusividad” de los argentinos, y están alertas a los posibles cruces que podrían darse en Kansas City con hinchas de Inglaterra y Países Bajos, cuyos seleccionados también se concentran allí. Para los partidos habrá tres anillos de seguridad, algo que no pasó en aquel partido decisivo en el Hard Rock Stadium, y no se esperan de momento redadas especiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), temor de muchos migrantes sin los papeles en regla.

La selección argentina enfrentará a Argelia en el debut en Arrowhead Stadium; las autoridades buscan que, ante la masiva asistencia, no ocurran inconvenientes como en la final de la Copa América 2024, en Miami Reed Hoffmann - FR48783 AP

Las autoridades locales también recibieron como consejo no fiarse de la “creatividad” de los hinchas argentinos. Estiman que muchos podrían ir hasta Kansas City e instalarse en carpas, para lo que la ciudad evalúa habilitar lugares especiales (está prohibido hacerlo en zonas públicas). Si bien el clima de efervescencia ya empezó a sentirse, tendrá un summum el lunes 15, en la previa del debut del seleccionado, con un banderazo que promete ser multitudinario y hasta una presentación del reconocido DJ Hernán Cattaneo, entre otros eventos.

Las autoridades diplomáticas argentinas -que a través de la Cancillería difundieron una detallada guía para los hinchas- tienen aceitados los canales de comunicación con las autoridades locales para resolver cualquier inconveniente que pudiera surgir.

En Kansas City, ya funciona un centro temporal de servicios consulares en el Overland Park Convention Center para los trabajos de documentación y con funcionarios que pueden mediar entre las autoridades locales y los argentinos ante casos de accidentes, fallecimientos, robos o problemas con la fuerza pública.

Precios y consejos

Aunque las autoridades locales la instalaron hace años como “la capital del soccer estadounidense”, una etiqueta que formó parte de la campaña para convencer a la FIFA y quedarse con una sede del Mundial, Kansas City todavía está lejos de respirar fútbol. Hay banderas del torneo en los postes de las principales avenidas y desde el jueves funciona el FIFA Fan Fest, pero el clima mundialista todavía no se siente en las calles.

La mejor muestra se vio este viernes. Mientras Estados Unidos goleaba a Paraguay en su debut, en la zona comercial de Crown Center, uno de los sectores con más bares y restaurantes de la ciudad, casi nadie seguía el partido por televisión. No hubo festejos, ni gritos de gol, ni grandes reuniones para acompañar al equipo de Mauricio Pochettino.

Como ocurre en buena parte de las ciudades del país, Kansas City no está pensada para recorrer a pie. Casi todo el movimiento es en auto y, aun así, el tránsito es bastante tranquilo. Por momentos, la ciudad transmite una sensación de calma absoluta, con calles casi vacías y un fuerte contraste entre el centro y los suburbios.

También son pocos los argentinos que viven aquí. La comunidad latina está integrada, sobre todo, por inmigrantes mexicanos y centroamericanos. Por eso tampoco hay demasiada actividad en los alrededores del hotel donde se aloja la selección. La mayoría de los hinchas argentinos que viajaron desde el país eligieron instalarse en Miami y llegar a Kansas City especialmente para el partido frente a Argelia.

A pesar de ser incentivada como la "nueva capital del Soccer", Kansas City aún está lejos; además, el número de argentinos que viven allí es bajo Aníbal Greco - La Nación

Para el público argentino, los precios dependen mucho del rubro y de la zona, pero en líneas generales no resultan muy diferentes. El transporte por aplicación es más caro, mientras que la comida suele ser levemente más barata y los valores en los supermercados son bastante similares.

Próxima estación, Dallas

La segunda escala de la selección argentina en Estados Unidos será Dallas. La ciudad del estado de Texas recibirá el segundo y tercer partido del grupo: el lunes 22, frente a Austria, y el sábado 27, ante Jordania. La representación diplomática argentina, que tiene su base en Houston, desplegará durante diez días un operativo especial en los alrededores del estadio de Dallas, atenta a la fuerte convocatoria que se espera. “Muchos argentinos llegarán directamente para estos dos encuentros y se quedarán en la ciudad”, señala una fuente dal tanto de los movimientos de los hinchas de la albiceleste.

Quienes lleguen desde la Argentina deberán estar atentos a las recomendaciones de las autoridades para no tener problemas con la ley. Las banderas y carteles no pueden tener mensajes políticos; lenguaje abusivo, gestos obscenos y lanzamiento de objetos puede penalizarse con la expulsión del estadio. No está permitido tampoco el consumo de alcohol en los alrededores.

El imponente AT&T, cuna de los Cowboys y que debió cambiar su nombre sponsoreado por orden de la FIFA, está ubicado en la ciudad de Arlington, parte del área metropolitana de Dallas-Fort Worth, a unos 30 kilómetros del centro de la ciudad. Las autoridades consulares argentinas destacaron la buena predisposición de la alcaldía de Arlington para recibir a los hinchas argentinos, que serán los más numerosos de todos los que visitarán esta zona del estado de Texas durante el Mundial.

Aquí, el FIFA Fan Festival estará ubicado en el Pavilion at Fair Park, al este de la ciudad. El enorme recinto contará con pantallas gigantes, actividades y entrada gratuita para los que se queden afuera de los partidos.

Las autoridades estiman que en total pasarán por esta ciudad un total de 3,8 millones de visitantes durante el próximo mes. Dallas será sede de otros 7 partidos además de los de Argentina. Entre los que se destacan Inglaterra-Croacia, dos encuentros de 16avos de final, uno de octavos y una semifinal.