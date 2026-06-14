Agenda de TV y streaming del domingo: Alemania y Países Bajos en el Mundial, Colapinto en Barcelona y Le Mans
Fútbol, automovilismo, básquetbol, vóleibol, rugby, tenis, pádel, hockey y ciclismo son el menú deportivo del día en las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 14 de junio de 2026.
FÚTBOL
Copa del Mundo
- 1 Australia vs. Turquía. Paramount+, DSports (1610), Flow (109) y TyC Sports
- 14 Alemania vs. Curazao. Paramount+, DSports (1610) y Flow (109)
- 17 Países Bajos vs. Japón. Disney+, Paramount +, DSports (1610), Flow (109) y TyC Sports
- 20 Costa de Marfil vs. Ecuador. Disney+, Paramount+, DSports (1610) y Flow (109)
- 23 Suecia vs. Túnez. Paramount+, DSports (1610), Flow (109) y TyC Sports
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 10 Gran Premio de Barcelona. La carrera. Fox Sports y Disney+
24 Horas de Le Mans
- 0 La continuidad de la carrera. YouTube (canal Somos Fox)
VÓLEIBOL
Nations League Masculina
- 18 Brasil vs. Argentina. DSports (1614)
BÁSQUETBOL
Liga ACB
- 14 Valencia vs. Joventut. Semifinal, juego 3. Fox Sports 3
TENIS
ATP 250 de Stuttgart
- 9 Taylor Fritz (Estados Unidos) vs. Ben Shelton (Estados Unidos), la final. Disney+
ATP 250 de s’Hertogenbosch
- 9.30 Alex de Miñaur (Australia) vs. Kamil Majchrzak (Polonia), la final. Disney+
HOCKEY
Pro League
- 8 Bélgica vs. Las Leonas. ESPN 3
RUGBY
Top 14 de Francia
- 13 Provence vs. Perpignan, promoción. ESPN 3 y Disney+
- 16.05 Stade Francais vs. La Rochelle, cuarto de final. ESPN 3 y Disney+
PÁDEL
- 9 Premier Padel de Valencia. Las finales femenina y masculina. ESPN 4 y Disney+
CICLISMO
Tour de Auvernia-Ródano-Alpes
- 10 La etapa 8. ESPN 3 y Disney+
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