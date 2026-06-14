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Agenda de TV y streaming del domingo: Alemania y Países Bajos en el Mundial, Colapinto en Barcelona y Le Mans

Fútbol, automovilismo, básquetbol, vóleibol, rugby, tenis, pádel, hockey y ciclismo son el menú deportivo del día en las pantallas

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Franco Colapinto; Colapinto; Deportes; F1
El Alpine de Franco Colapinto precede al Audi de Nico Hülkenberg en Montmeló, donde este domingo se hará la carrera de Barcelona de Fórmula 1.Rudy Carezzevoli - Getty Images Europe

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 14 de junio de 2026.

FÚTBOL

Copa del Mundo

  • 1 Australia vs. Turquía. Paramount+, DSports (1610), Flow (109) y TyC Sports
  • 14 Alemania vs. Curazao. Paramount+, DSports (1610) y Flow (109)
  • 17 Países Bajos vs. Japón. Disney+, Paramount +, DSports (1610), Flow (109) y TyC Sports
  • 20 Costa de Marfil vs. Ecuador. Disney+, Paramount+, DSports (1610) y Flow (109)
  • 23 Suecia vs. Túnez. Paramount+, DSports (1610), Flow (109) y TyC Sports
La selección alemana dará el primer paso en el Mundial, frente al novato Curazao.
La selección alemana dará el primer paso en el Mundial, frente al novato Curazao.AP

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 10 Gran Premio de Barcelona. La carrera. Fox Sports y Disney+

24 Horas de Le Mans

  • 0 La continuidad de la carrera. YouTube (canal Somos Fox)
Por la mañana argentina se definirá la prestigiosa 24 Horas de Le Mans, una de las tres carreras más emblemáticas del automovilismo.
Por la mañana argentina se definirá la prestigiosa 24 Horas de Le Mans, una de las tres carreras más emblemáticas del automovilismo.James Moy Photography - Getty Images Europe

VÓLEIBOL

Nations League Masculina

  • 18 Brasil vs. Argentina. DSports (1614)

BÁSQUETBOL

Liga ACB

  • 14 Valencia vs. Joventut. Semifinal, juego 3. Fox Sports 3

TENIS

ATP 250 de Stuttgart

  • 9 Taylor Fritz (Estados Unidos) vs. Ben Shelton (Estados Unidos), la final. Disney+
Taylor Fritz venció al kazajo Alexander Bublik en una semifinal de Stuttgart y este domingo definirá contra el también estadounidense Ben Shelton.
Taylor Fritz venció al kazajo Alexander Bublik en una semifinal de Stuttgart y este domingo definirá contra el también estadounidense Ben Shelton.Marijan Murat - dpa

ATP 250 de s’Hertogenbosch

  • 9.30 Alex de Miñaur (Australia) vs. Kamil Majchrzak (Polonia), la final. Disney+

HOCKEY

Pro League

  • 8 Bélgica vs. Las Leonas. ESPN 3

RUGBY

Top 14 de Francia

  • 13 Provence vs. Perpignan, promoción. ESPN 3 y Disney+
  • 16.05 Stade Francais vs. La Rochelle, cuarto de final. ESPN 3 y Disney+

PÁDEL

  • 9 Premier Padel de Valencia. Las finales femenina y masculina. ESPN 4 y Disney+

CICLISMO

Tour de Auvernia-Ródano-Alpes

  • 10 La etapa 8. ESPN 3 y Disney+
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