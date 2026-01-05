Rory McIlroy les abre la puerta a los “desertores” que saltaron al LIV: “Ya pagaron las consecuencias”

El golfista norirlandés Rory McIlroy, una de las voces más influyentes del PGA Tour, moderó su postura frente a los jugadores que se unieron a LIV Golf y abrió la puerta a una posible “amnistía” si el objetivo final es la unificación del deporte. Sus declaraciones, realizadas en el podcast The Overlap, sugieren un cambio de estrategia para reconstruir la fracturada escena del golf profesional, buscando la reconciliación.

McIlroy expresó que los golfistas que optaron por la liga saudí “ya pagaron las consecuencias” por su decisión. Reconoció haber sido “demasiado crítico con los chicos que se fueron” y matizó: “No todo el mundo está en la misma posición que yo. Si te ofrecen el doble de dinero por hacer el mismo trabajo, es bastante difícil decir que no”, explicó. Esta perspectiva más comprensiva marca un giro en su habitual firmeza contra LIV.

Rory McIlroy tuvo un gran 2025 al celebrar la Copa Ryder de visitante en Bethpage Black con el equipo europeo, pese a que fue muy insultado por el público norteamericano Seth Wenig - AP

Pese a esta apertura, el norirlandés mantiene su crítica a la liga financiada por el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita. “No me gusta lo que LIV le hizo al golf porque creó esta enorme fractura”, afirmó. Además, cuestionó el atractivo y la supuesta originalidad del LIV: “Creo que el problema con LIV es que realmente no ha conectado con la gente. Pienso que tiene algunos elementos buenos… pero no parece que tenga nada”. Observó que el cambio de 54 a 72 hoyos por puntos del ranking mundial demuestra una falta de originalidad, destacando que “aparte del dinero” no hay una propuesta verdaderamente diferente.

El futuro financiero de LIV Golf también fue un punto de análisis para el N°2 del mundo. Se preguntó cuánto tiempo podrá sostenerse el proyecto si “no está logrando captar la imaginación y han gastado tanto dinero en este proyecto y no está generando un retorno”. En este panorama de incertidumbre económica, la reunificación se presenta como una salida crucial para el ecosistema del golf.

Bryson DeChambeau tiene dudas respecto de su continuidad en el LIV Robert Bukaty - AP

McIlroy reiteró que si el regreso de figuras como Bryson DeChambeau o Brooks Koepka “hiciera al Tour en su conjunto más fuerte, a mí me parecería bien”. Sin embargo, aclaró: “No depende solo de mí y soy consciente de que no todo el mundo está en mi situación. Sería una decisión que tendría que tomar el conjunto de los miembros del PGA Tour”. La propuesta de amnistía y reconciliación, aunque impulsada por una voz líder, destaca que la tarea de sanar la profunda división del golf profesional es un desafío colectivo y complejo.

La temporada 2026 del LIV empezará en febrero (del 4 a 7, en Riad) y en principio no habrá grandes novedades en la conformación de los equipos. El caso de Bryson DeChambeau es toda una incógnita, ya que está renegociando su contrato. Acorde con sus últimas declaraciones, el Bombardero de Nebraska llevará las conversaciones al límite porque sabe que puede tensar la cuerda, dada su jerarquía y su condición de doble campeón de majors.

“Hay cosas que deben cambiar y mejorar”, lanzó en una charla con el canal de golf Flushing It. De Chambeau, ganador del US Open en 2020 y 2024, subrayó que “las conversaciones están en proceso. Tenemos que llegar a un punto en el que ambas partes se entiendan bien. Y creo que eso puede pasar, pero nunca se sabe”.

El LIV Golf tiene un gigantesco apoyo económico de fondos saudíes pero caló en el gusto de los amantes del golf ADRIAN DENNIS - AFP

Además, el Científico se refirió a la salida del LIV de Koepka, decidida cuando corrían los últimos días del calendario 2025: “Con la marcha de Brooks, desde luego, se abren situaciones únicas. Quiero hacer crecer el golf por equipos en todo el mundo, pero tiene que ser lo correcto. Y hay muchas cosas que tienen que hacerse para que sea lo correcto. Las cosas tienen que cambiar. Las cosas tienen que mejorar”, reclamó el jugador californiano, de 32 años.

También preocupa la ausencia de fichajes de renombre por parte de la gira impulsada por capital saudí y toda esta sumatoria de factores lleva a algunos a refleionar que LIV Golf necesita un golpe sobre la mesa. Este podría ser que el ranking mundial otorgue puntos a sus torneos, algo que se espera que suceda próximamente.

La deserción de Koepka

Brooks Koepka, cinco veces campeón de torneos majors, se convirtió el 24 de diciembre pasado en el primer jugador en desertar del circuito LIV Golf, un golpe significativo para la liga financiada por Arabia Saudita y que dejó en duda si podrá regresar rápidamente al PGA Tour. LIV Golf publicó un anuncio en su sitio web, según el cual Talor Gooch será el nuevo capitán del equipo Smash, que Koepka había liderado.

El estadounidense Brooks Koepka se despidió del LIV golf series a fines del año pasado Peter Morrison - AP

Scott O’Neil, el nuevo director general de LIV, dijo que el golfista saliente y la liga saudita “acordaron de manera amistosa y mutua” que Koepka ya no compitiera en la liga. “Brooks está priorizando las necesidades de su familia y permaneciendo más cerca de casa”, afirmó O’Neil. “Apreciamos el impacto significativo que ha tenido en el juego y le deseamos éxito continuo, tanto en el campo como fuera de él”, añadió.